La cuarta beta de la versión 12 de Android ya es oficial. La beta 3 de Android 12 llegó con novedades geniales que demuestran que Google está poniendo toda la carne en el asador. Ahora bien, ¿cuáles son las nuevas funciones que trae Android 12 Beta 4? Quédate aquí y descúbrelo.

Estas son las novedades de la beta 4 de Android 12

Lo más destacable de Android 12 Beta 4 es que ya ofrece la estabilidad de la plataforma. ¿Y esto qué significa? En primer lugar, debes saber que esta fase es una de las más importantes dentro del calendario de actualización de Google.

Pero, ¿por qué lo decimos? Pues porque, desde este momento, las APIs y las nuevas funciones no tienen fallos, así que ya no van a haber más cambios que afectan al SO. Es por eso que la gran G le pidió a los desarrolladores que empiecen a adaptar sus apps y juegos a Android 12.

Google demuestra con la cuarta beta y la estabilidad de la plataforma que está siguiendo al pie de la letra su cronograma. A su vez, si los objetivos de los de Mountain View se siguen cumpliendo, la versión final de Android 12 va a llegar en septiembre, tal y como la gran G tiene planeado desde que hizo el anuncio oficial de Android 12.

Por otra parte, no se anunciaron en la cuarta beta más novedades en el apartado del diseño o en los ajustes de privacidad.

El easter egg de Android 12 se ha revelado

En Android 12 Beta 4 se lanzó el clásico huevo de Pascua que siempre se esconde en las nuevas versiones del sistema operativo de Google. En concreto, el easter egg es un reloj con colores adaptados al tema personalizado que elijas en Material You. Las manecillas se pueden mover y, al marcar las 12 en punto, aparece el logo de Android 12.

Al igual que en las versiones anteriores, activar el huevo de Pascua es muy sencillo. Para ello, haz lo siguiente:

Entra en los Ajustes de tu móvil.

de tu móvil. Ve al menú “Sobre el teléfono” .

. Presiona la pantalla varias veces donde dice “Versión de Android” hasta que veas el reloj.

Y tú, ¿qué piensas de la beta 4 de Android 12? ¿Te gustó su easter egg y que haya logrado la estabilidad de la plataforma? Cuéntanoslo en los comentarios.