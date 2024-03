Los Samsung Galaxy S24, 24+ y S24 Ultra están entre los mejores móviles del año. ¿Y cómo no estarlo? Son los dispositivos más completos de Samsung para 2024 y tienen unas especificaciones fenomenales entre las que están sus cámaras, cuyas fotos y vídeos tienen excelente nivel.

Sin embargo, ¿sabías que todavía puedes exprimir un poco más el rendimiento fotográfico de tus Galaxy S24? ¿Cómo puedes hacerlo? Utilizando un mod de la GCam en tu Samsung Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra. ¿Qué tiene de especial esta app? Te lo contamos abajo y también te dejamos un par de paquetes APK para que la instales.

¿Por qué usar la GCam en tu Samsung Galaxy S24, S24+ o S24 Ultra?

Aunque para los usuarios de otras gamas es una aplicación muy conocida, si tienes un Galaxy S es probable que no sepas mucho sobre qué es la GCam, pues la app de cámara de Samsung funciona realmente bien. La Google Camera es la app de cámara “exclusiva” de los Google Pixel y una de las principales responsables del éxito de estos dispositivos en fotografía y vídeo. Parece una app de cámara común y corriente, pero su sistema de posprocesado de imagen es brutal y por ello se ha ganado el corazón de millones de usuarios de Android.

Ahora bien, si es una aplicación “exclusiva”, ¿cómo es que es harto conocida por usuarios de otros móviles no Pixel? Sencillo, porque desde hace muchísimo tiempo existen mods que permiten llevar la GCam, y todos sus beneficios, a otros smartphones con Android.

Los Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra también pueden disfrutar de esto y llevar sus cámaras al siguiente nivel de calidad. Además, la GCam tiene funcionalidades exclusivas que no están en la app de cámara de Samsung, así que no es solo mejoramiento de imagen.

Ojo, hacemos una salvedad: las mejoras más importantes se dan en la captura de fotografías, pues con los vídeos no hay muchos avances respecto a la app de fábrica. Aun así, vale la pena tener instalada la GCam en tu Galaxy S24 y lo podrás hacer siguiendo nuestro tutorial de instalación de paquetes APK, si es que no sabes cómo hacerlo. Eso sí, recuerda descarga el APK llamado “com.samsung.android.scan3d”, ya que este es el compatible con los dispositivos de Samsung.

Pero ¿y los APK para descargar? Vamos justo a eso, pues de lo contrario este artículo no tendría demasiado sentido.

Descarga la GCam 8.7 MOD de Arnova8G2: el APK más estable, robusto y con mejor rendimiento

Aunque ya vamos por la versión 9.2 de la GCam, los mods que existen de esta versión no son los más estables. Se cierran inesperadamente, no exprimen todo el potencial y la compatibilidad es limitada, así que mejor recomendamos versiones que estén plenamente consolidadas.

La GCam 8.7 de Arnova8G2 es uno de esos mods, pues este APK está muy pulido y funciona de las mil maravillas. Aparte, Arnova8G2 es uno de los mejores desarrolladores de la comunidad, así que esta versión sacará lo mejor de tu Galaxy S24 con total seguridad.

Descarga la GCam 9.1 MOD de BSG: un APK con más funcionalidades y suficientemente estable

Aunque recomendamos instalar la versión de Arnova8G2, si te sientes un poco aventurero podrías darle una probada a este mod de BSG. Este APK está basado en la versión 9.1 de la GCam, así que tiene funcionalidades adicionales.

Ahora bien, no es la versión final que BSG busca, por lo que no es totalmente estable. No obstante, BSG es uno de los desarrolladores más consecuentes de este tipo de mods y este APK es la compilación número 14 que hace de esta versión. ¿Qué significa esto? Que se han corregido muchos errores, se ha mejorado la calidad y la estabilidad es lo suficientemente buena como para probarla. Si quieres hacerlo, aquí tienes el enlace: