Las 6 mejores alternativas a TVMix si no funciona

La lucha contra la piratería ha sido bastante fuerte los últimos meses y plataformas famosas como la app para ver deportes gratis, AdrenalinaGol, han cerrado sus puertas. Igualmente, TVMix también ha dejado de funcionar, pero aun así el Internet no ha dejado morir este tipo de portales y aplicaciones, de hecho, ya hablamos de una lista de alternativas para AdrenalinaGol y en esta oportunidad hablaremos de las mejores alternativas a TVMix que existen.

Es importante aclarar que aquí en Androidphoria no apoyamos la piratería ni la apropiación de contenido intelectual. Este artículo se ha redactado únicamente con fines informativos.

¿Qué es TVMix y qué ha pasado con esta app?

TVMix es una aplicación que brinda una gran cantidad de contenido para sus usuarios, desde películas, series y contenido infantil hasta canales de televisión por protocolo de Internet o IPTV, como mejor se le conoce. Es probable que ya conozcas otras aplicaciones que funcionen de forma similar como Magis TV, por ejemplo.

Pues últimamente la lucha contra la piratería en Europa se ha reforzado y han bloqueado grandes IPTV con contenido de DAZN y Sky, han bloqueado páginas para ver fútbol de forma gratuita y la lista no para de crecer. TVMix es una de las apps para ver deportes más conocida en Europa, por ende, es lógico asumir que ha sufrido el mismo destino de clausura que persigue a este tipo de plataformas.

Alternativas a TVMix ahora que su app no funciona

En vista de que TVMix ha presentado muchos problemas para cargar los canales de deportes últimamente, la gente está buscando alternativas y aquí hemos reunido las mejores 6 alternativas disponibles actualmente.

RTVE Play, todo el catálogo de la radiotelevisión española en una app

No es la primera vez que mencionamos la app de RTVE Play en una lista de este tipo, pero es que esta es una opción muy llamativa y con muchos usos. Si quieres tener acceso a gran parte del contenido de RTVE puedes usar esta app tranquilamente. Es completamente legal, es fácil de usar y cuenta con mucho contenido, el cual es completamente gratis.

Además de eso, puedes disfrutar en directos de eventos deportivos de la selección española de fútbol masculino y de la femenina también. Si bien es cierto que la app no tiene los derechos para grandes competiciones como la Champions League o la Premier League, también es verdad que aquí puedes ver partidos de baloncesto de clubes españoles, carreras de motor, ciclismo y mucho más.

Kodi, una de las IPTV más famosas actualmente

Muchos usuarios de Kodi consideran a esta app como el mejor centro multimedia que puedes conseguir para tu móvil. Esto se debe a que esta app funciona como IPTV, es decir, te permite tener acceso a canales de televisión de todo el mundo y lo único que necesitas es cargar una lista de canales con un archivo M3U en Kodi.

Por supuesto, hay listas de canales de todo tipo, no solo de deportes, así que, si ya termino el juego que estabas viendo, puedes usar Kodi para ver otro tipo de canales de pago, para escuchar la radio, ver vídeos, fotos y mucho más. Las opciones son ilimitadas gracias a la gran cantidad de funciones que puedes instalar en esta app con la ayuda de los mejores addons de Kodi.

VLC, el reproductor que puedes usar como TV

Es probable que ya conozcas VLC debido a que es uno de los mejores reproductores de Android gracias que cuenta con un montón de funciones y ahora demuestra que también funciona para ver IPTV. Lo cual hace que VLC sea una alternativa perfecta de TVMix, ya que lo único que tienes que hacer es descargar una lista M3U de deportes, ingresar en la pestaña Carpetas de VLC y abrir la lista para poder empezar a ver deportes de forma gratuita.

Al hacer esto, asegúrate de abrir la lista de reproducción de VLC para poder ver los demás canales disponibles en la lista de canales que descargaste y poder moverte entre ellos. Si quieres aprovechar al máximo este reproductor, te dejamos 6 trucos de VLC que no te puedes perder.

Photocall.tv, la opción perfecta para hacer streaming de canales de TV nacional e internacional

Photocall.tv no solo te permite ver canales de televisión de todo el mundo, sino que también te los organiza en listas para que puedas escoger el tipo de contenido con más facilidad. Por ejemplo, si presionas la opción de Nacional, puedes acceder a la gran mayoría de canales de la Televisión Digital Terrestre Española o TDT España.

Además de eso, hay una sección internacional que cuenta con una variedad de canales famosos en todo el mundo. Y para los amantes del deporte está la sección Otros, en la cual tienes acceso a una enorme variedad de propuestas para ver cualquier evento deportivo que desees, en directo y con buena señal.

Visitar | Photocall.tv

Wiseplay, la plataforma que te permite ver cadenas televisivas de todo tipo

Ya que estás buscando plataformas que te permitan ver canales deportivos de forma rápida y sencilla, se hace necesario mencionar el APK de Wiseplay. Al igual que varias opciones en esta lista, esta app te permite acceder a una enorme cantidad de listas de canales haciendo uso de la tecnología IPTV.

Una queja que tienen muchas personas que usan esta aplicación es que las listas de canales no suelen estar activas por largos periodos de tiempo. Pero eso no es un problema muy grave, lo único que tienes que hacer es estar al pendiente de este enlace, en el cual podrás ver las listas disponibles para Wiseplay. Busca en la sección de listas deportivas para ver los partidos de tu equipo de fútbol favorito en vivo.

Descargar | Wiseplay

TIROALPALO, una plataforma dedicada al fútbol

Por último, te tenemos una plataforma que está dedicada a la transmisión de contenido deportivo, es decir, aquí puedes ver partidos de baloncesto, de tenis, carreras, etc. Pero, aun así, esta página llamada TIROALPALO se centra en el mundo del fútbol, aquí podrás ver tus encuentros favoritos en vivo, podrás leer resúmenes y reseñas de juegos que ya han pasado y mucho más.

Esta opción es diferente a las que ya te hemos mencionado, debido a que no cuenta con sistema IPTV, en su lugar te ofrece enlaces que te llevan a páginas donde podrás ver los partidos que desees. Eso sí, TIROALPALO solo cuenta con una plataforma en línea, no posee ningún tipo de app, así que no vayas a caer en la trampa de la app falsa de TIROALPALO.

Visitar | TIROALPALO

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo de las 6 mejores alternativas a TVMix si no funciona. Esperamos que alguna te funcione bien y puedas empezar a disfrutar de tu programación deportiva favorita lo antes posible. Si tienes alguna duda de lo que te acabamos de decir aquí, déjanoslo saber con un comentario en la sección de abajo para que podamos ayudarte.