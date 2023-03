A menudo las personas usan sus teléfonos inteligentes para reproducir música y vídeos, esto se ha vuelto cada vez más frecuente con el aumento en la cantidad de material audiovisual que hay para descargar en los dispositivos móviles. Tener un reproductor de vídeo en tu smartphone Android es una excelente opción de entretenimiento cuando estás en un tren, un avión o esperando en la parada del bus.

Con los reproductores de vídeo para Android, podrás mirar tus películas de acción favoritas o tus vídeos familiares sin problemas. Pero, ¿sabes cuál usar? En este artículo te mostraremos las mejores opciones para Android, que te proporcionarán una excelente experiencia de visualización y una amplia gama de funciones.

Los mejores reproductores de vídeo para Android

¿Estás buscando un buen reproductor de vídeo? ¡Entonces has llegado al lugar indicado! Aquí tienes los 10 mejores reproductores de vídeo para Android.

Playit-All in One Video Player: con calidad de audio excepcional

Comenzamos nuestra lista con Playit-All in One Video Player, este es un reproductor de vídeo muy potente, que analiza automáticamente todos los archivos multimedia para después reproducirlos con alta definición. Esta aplicación tiene características impresionantes, como convertir MP4 a MP3 con un solo toque, ajuste de brillo y volumen, reproducción en segundo plano y mucho más.

Esta aplicación es muy sencilla de usar y no consume muchos recursos, ideal para la mayoría de los dispositivos Android. Playit-All in One Video Player, es una de las apps más utilizadas en todo el mundo, con mejoras continuas que garantizan un excelente servicio a los usuarios. ¿Estás buscando un reproductor profesional y potente? ¡Entonces, descarga ya Playit-All in One Video Player!

PlayerXtreme: excelente para películas, música y streaming

Si estás buscando una aplicación repleta de funciones, vale la pena echarle un vistazo a PlayerXtreme. Esta aplicación admite más de 40 formatos y ofrece aceleración de hardware. Lo mejor es que ya no tendrás que preocuparte por el espacio de almacenamiento de tu móvil, porque puedes transmitir vídeos almacenados localmente en tu PC o de un sitio web.

Si eres cinéfilo, esta app te viene como anillo al dedo porque tiene soporte para subtítulos, es decir que podrás cambiar el tamaño del texto de los subtítulos. Además, puedes disfrutar de vídeos con la mejor calidad, porque cuenta con soporte de reproducción 4K ultra-HD. Incluye gestos para avanzar, retroceder y controlar el volumen.

nPlayer: alto rendimiento y estabilidad

Este atractivo reproductor multimedia es tan fácil de usar que no vas a necesitar de ningún tutorial. Te permite controlar las imágenes en detalle y demás funciones con el toque de un dedo. nPlayer reproduce Vídeos o imágenes de manera estable y puede conectarse fácilmente a un televisor inteligente de forma inalámbrica.

nPlayer tiene una interfaz muy llamativa, con funciones y botones muy discretos. Además, es capaz de reproducir diferentes tipos de formatos. nPlayer es una aplicación gratuita multilingüe capaz de cumplir con todas tus expectativas, destacándose por tener soporte para varios canales de audio, modo de pantalla completa y reproducción aleatoria.

VLC for Android: una de las mejores formas de ver vídeos

VLC es la app de reproducción de vídeo de Android más versátil, porque reproduce casi cualquier formato de archivo de vídeo que encuentres en Internet, incluidos formatos de archivo menos populares como MKV y MOV. Además, incluye una tonelada de funciones y tiene una interfaz fácil de navegar.

Se trata de un reproductor multimedia de código abierto, con soporte para subtítulos y audio multipista. Es muy fácil de controlar, basta con tocar la pantalla para avanzar o retroceder el vídeo, y para controlar el volumen solo necesitarás deslizar hacia arriba o abajo. ¡Y lo mejor es que no tiene anuncios!

MX Player: reproduce cualquier archivo de vídeo

MX Player es otro buen reproductor de vídeo para Android. Si bien no es tan completo como VLC, ofrece una excelente combinación de funciones avanzadas, que son muy fáciles de usar. Su interfaz es limpia y puede hacer varias tareas simplemente usando gestos: pellizca para acercar o alejar y desliza para controlar los subtítulos.

Con MX Player es muy fácil configurar los controles para habilitar los subtítulos, cambiar la relación de aspecto y bloquear la pantalla. Cuenta con aceleración de hardware y es el primer reproductor de vídeo para Android que realiza decodificación multinúcleo. Además, es una app de código abierto con la que puedes descargar y agregar códecs personalizados si es necesario. ¿Cómo lo ves?

Video Player All Format: admite todos los formatos de vídeo populares

Video Player All Format (anteriormente XPlayer), tiene una interfaz con todos los elementos esenciales de reproducción, como la capacidad de ajustar la velocidad del video. Como su nombre sugiere, Video Player All Format puede reproducir casi todos los formatos de archivo. Además, reproduce vídeos ultra-HD y 4K y viene con opciones de decodificación de hardware y software.

Este reproductor te permite agregar una contraseña a tus vídeos para evitar que los curiosos puedan mirar. También obtiene soporte para transmitir vídeos a la TV con Chromecast y la capacidad de reproducir vídeos en una ventana emergente cuando necesites realizar otras tareas.

Archos Video Player: una forma diferente de ver tu colección multimedia

Con este reproductor de vídeo para Android puedes acceder a vídeos desde tu PC, servidor doméstico, NAS o unidad flash USB. Archos Video Player te ofrece una gran experiencia con su interfaz de usuario «leanback» dedicada para Android TV y cuenta con soporte 3D. Con esta app puedes ver el contenido sin saltos molestos, gracias a su aceleración de hardware.

Si tienes una biblioteca de vídeos en tu móvil, Archos puede descargar automáticamente la descripción de cada programa o la película de IMDb. Además, tiene una opción de modo privado, similar a la opción de incógnito en Google Chrome, que no registra ningún historial de reproducción cuando usa el modo privado.

All Cast: envía fotos, música y vídeos de Android al televisor

AllCast es una aplicación que reproduce y transmite vídeos a pantallas más grandes, como un televisor inteligente. Incluso, puedes usar la app con otros dispositivos como Roku, Chromecast, Xbox 360, Xbox One y dispositivos de transmisión compatibles con DLNA. La app también te permite transmitir vídeos desde un servicio en la nube como Dropbox.

Además de reproducir vídeos, puedes usar AllCast para ver otros tipos de medios, como imágenes y archivos de música. Esto es excelente cuando quieres ver un álbum completo que contenga fotos y vídeos en una pantalla grande. ¡Definitivamente, es un reproductor que no debe faltar en tu móvil!

KMPlayer: el reproductor multimedia más versátil

Al igual que All Cast, con KMPlayer puedes ver vídeos usando Chromecast, pero también podrás reproducir vídeos desde una URL o acceder a medios en su almacenamiento en la nube (como Google Drive, Dropbox, OneDrive y Yandesk Disk). Además, es compatible con casi todos los principales formatos de archivo.

Las opciones en su interfaz de visualización incluyen todos los elementos esenciales, como controlar la velocidad de reproducción, expandir o contraer la pantalla y cambiar rápidamente a una vista de biblioteca para seleccionar un nuevo vídeo. Si te gusta ver contenido en idiomas extranjeros, KMPlayer también ofrece soporte para subtítulos.

BSPlayer: disfruta de montones de películas en diferentes formatos

Finalizamos nuestra lista con uno de los mejores reproductores de vídeo acelerado por hardware para móviles y tablets Android, BSPlayer. Con esta app no tendrás que preocuparte por el idioma del vídeo, porque tiene la capacidad de encontrar subtítulos en línea y agregarlos automáticamente.

Otra característica importante que no podemos dejar de mencionar es su reproducción en segundo plano, que permite sacar el vídeo de la aplicación y hacer que flote en la pantalla sobre otras aplicaciones que estés usando. Además, tiene un excelente bloqueo para niños, que no deja salir de la aplicación cuando se está viendo un video. Esto es especialmente útil para evitar que tus hijos naveguen por el móvil.

Si deseas aprovechar al máximo tu teléfono Android, debes asegurarte de tener un buen reproductor de Vídeo. Prueba cualquiera de estas 10 opciones, ¡seguro aquí encontrarás el adecuado para ti!