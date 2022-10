Desde el lanzamiento de su primera versión, por allá en diciembre de 2008, Google Chrome cuenta con el famosísimo «modo incógnito». Desde entonces, Google lo ha vendido como un modo para navegar en Internet de forma mucho más privada. Sin embargo, esta es una oferta que hay que tomar con pinzas, porque lo cierto es que muchos usuarios sobrestiman sus capacidades.

¿Es peligroso navegar con él? ¿Qué tantos datos están recogiendo las webs que visitas en este modo? ¿Google nos está mintiendo a todos? Vamos a responder todo esto y más, porque hoy profundizaremos un poco sobre qué es el modo incógnito de Google Chrome y por qué no es 100% privado.

Modo incógnito de Google Chrome, una forma de navegar (no tan) privada

En un mundo donde el Big Data es el rey y la información vale más que cualquier otro recurso, navegar dejando el menor rastro posible de nuestra actividad se ha convertido casi en una necesidad. Existen muchas formas de mejorar la privacidad en tu móvil o en la web, así como navegadores más privados que otros. Sin embargo, uno de los métodos más populares es usar el Modo incógnito de Google Chrome.

Tal como anuncia el navegador al abrir este modo, sirve para navegar de forma privada, sin que las demás personas que utilicen tu dispositivo vean tu actividad. Además, explica que en tu dispositivo no se guardará: el historial de navegación de esa sesión, las cookies, datos de sitios webs visitados ni información que hayas ingresado en formularios. Por tanto, otros usuarios de tu dispositivo no podrán ver lo que hiciste durante esa sesión incógnita (a menos que te pillen in fraganti).

Hasta aquí, todo bien, no parece haber espacio para la confusión. Sin embargo, la cosa comienza a ponerse turbia cuando sigues profundizando. Según la web de soporte de Chrome «Los sitios web te ven como un usuario nuevo y no saben quién eres, siempre y cuando no accedas a tu cuenta».

Esta frase da mucho espacio a la interpretación y es, probablemente, una de las afirmaciones más peligrosas alrededor de este modo. Son muchos los que se agarran de esta frase para navegar pensando que el modo incógnito es totalmente privado y anónimo, pero lo cierto es que no es así.

De hecho, Google lo explica más adelante en la misma web: «instituciones educativas, tu empleador, tu proveedor de servicios de Internet (ISP) o cualquier software de seguimiento parental podría ver tu actividad». Aparte, también señala que este modo tiene otras limitaciones, de las que hablaremos a continuación.

Lo que sí puede hacer el modo incógnito de Google Chrome

Partiendo de la misma web de soporte, Google deja bastante claro lo que sí hace el modo incógnito de Chrome y lo que no es capaz de hacer. Las cosas que sí hace ya las mencionamos arriba, pero vamos a volver a listarlas:

No se guardan datos de actividad en tu dispositivo ni en ninguna cuenta de Google a la que no hayas ingresado.

ni en ninguna cuenta de Google a la que no hayas ingresado. Al cerrar la sesión de incógnito , Chrome borrará todas las cookies y datos del sitio asociados a esa sesión.

asociados a esa sesión. Las webs que visites no quedarán guardadas en tu historial de navegación

(a menos que abras tu cuenta de Google en la sesión).

(a menos que abras tu cuenta de Google en la sesión). Al usar la navegación de incógnito, Chrome no le informará a ninguna web que estás usando este modo (ni siquiera a la propia Google).

(ni siquiera a la propia Google). Puedes bloquear cookies de terceros (opcional), para evitar que puedan rastrearte en la web durante esa sesión.

¿Todo bien? Pareciera que sí, aunque más adelante puede que descubras algo sobre un par de los puntos anteriores.

Lo que no puede hacer el modo incógnito de Google Chrome

Así como Google dice lo que es capaz de hacer su navegador, también lista las cosas que no hace el modo incógnito de Chrome. Estas son las limitantes según los propios desarrolladores:

No «evita que reveles quién eres a un sitio web . Si accedes a cualquier sitio web en modo Incógnito, ese sitio sabrá que tú eres la persona que está navegando y podrá realizar un seguimiento de tus actividades».

. Si accedes a cualquier sitio web en modo Incógnito, ese sitio sabrá que tú eres la persona que está navegando y podrá realizar un seguimiento de tus actividades». No «evita que tu actividad o ubicación sea visible para los sitios web que visitas, tu institución educativa, empleador o proveedor de servicios de Internet».

para los sitios web que visitas, tu institución educativa, empleador o proveedor de servicios de Internet». No «evita que los sitios web que visitas publiquen anuncios en función de tu actividad durante una sesión de incógnito».

En el último punto hay una salvedad, ya que Google apunta que los sitios webs no podrán mostrarte anuncios basados en la actividad de esa sesión una vez cierres el modo incógnito. Ojo, siempre y cuando no hayas accedido a tu cuenta de Google u otro tipo de cuenta.

Sin embargo, si has prestado atención a este artículo, seguro pillaste una enorme contradicción entre el primer punto y la polémica afirmación que mencionamos antes. Touché, mr. Google…

El modo incógnito de Chrome revela más de lo que dice Google y eso les ocasionó una demanda

Entonces, ¿el modo incógnito de Chrome permite a las plataformas web saber tu identidad o no?

Lo primero que debes saber, es que el modo incógnito de Google Chrome no oculta tu dirección IP en ningún momento. Y, por si no lo sabías, tu IP es tu principal identificador de identidad en Internet. Sí, puede que las webs no sepan quién eres (persona) cuando navegas en incógnito, pero saben exactamente desde qué dispositivo navegas.

Con esto, ya tu privacidad ha sido vulnerada de forma grave. La conexión entre tu identidad virtual (IP) y tu identidad real pudiese trazarse con relativa facilidad si cuentas con las herramientas correcta. Por cierto, si quieres ocultar tu IP, tendrías que utilizar una VPN o un navegador con VPN integrada.

Por otra parte, resulta que Google recibió una demanda colectiva en 2020 en la que algunos de sus propios ingenieros participan. En ella, se alega que tanto terceros como la propia Google pueden recolectar datos en el modo incógnito de Chrome, aunque la compañía lo niegue.

Aparte, la demanda revela (con pruebas incluidas), que algunas webs son capaces de detectar que estás usando este modo y registrar actividad partiendo de ahí. Google ha trabajado en evitar que esto suceda, ya que es un error garrafal, pero los desarrolladores han sido más astutos.

Por ejemplo, Google llevó su API FileSystem al modo incógnito para que las webs almacenen archivos temporales y crean que están en el modo normal. No obstante, algunas páginas son capaces de medir la velocidad de escritura de esta API o el espacio asignado para cada web y así determinar en qué modo se accede a ellas.

Lenguaje confuso y un nombre inadecuado que se presta

a malinterpretación

El recurso legal también revela otro dato que deja en evidencia que el modo incógnito no es privado. ¿Qué es? Una circular enviada por Lorraine Twohill (responsable de marketing de Google) a Sundar Pichar (presidente de Alphabet). En ella, Twohill pide a Pichar «que el modo incógnito sea realmente privado». ¿La razón? La poca privacidad actual limita la promoción de este modo, obligando a su departamento a usar un lenguaje confuso (como el que señalamos antes).

Finalmente, la demanda se acompañó de la transcripción de varios chats de 2018 en la que los ingenieros de Google hablaban del modo incógnito. En ellos, un mensaje decía que era necesario cambiarle el nombre e icono de espía anónimo a este modo. De hecho, otro ingeniero hasta aprovechó de burlarse al enviar una imagen del «tipo de incógnito» de los Simpsons, que se parece muchísimo a Homer, pero asegura que no es él.

Hasta ahora no hay resolución sobre la demanda, pero podría costarle 5 mil millones de dólares a Alphabet si pierden.

¿Qué pasa al final con el modo incógnito de Google Chrome? ¿Es realmente privado o es una tomadura de pelo? Podemos resumirlo en una frase muy sencilla: el modo incógnito de Chrome solo es privado en tu dispositivo, de ahí hacia el resto de la web, probablemente sigas expuesto.