Google presentó Android 13 a mediados del mes de agosto y su versión ligera (Go edition) dos meses después. Pues bien, ahora los de Mountain View han iniciado el último mes del año presentando el sucesor de Android TV 12. Así es, el esperado Android TV 13 ya está aquí y a continuación te contamos todas las novedades con las que llega esta nueva versión del SO para Smart TV.

Android TV 13 ya está aquí: todas las novedades y mejoras

Android TV 13 llega con ciertas novedades interesantes en cuanto a rendimiento, accesibilidad, entradas y audio. A continuación, te resumimos las principales mejoras de esta nueva versión del SO de Google para teles inteligentes:

AudioManager : mejoras en esta API de audio que ahora permite detectar la compatibilidad de audio y seleccionar automáticamente el formato óptimo antes de que se inicie la reproducción.

: mejoras en esta API de audio que ahora permite detectar la compatibilidad de audio y seleccionar automáticamente el formato óptimo antes de que se inicie la reproducción. InputDevice : la API de entrada ahora ofrece compatibilidad con diferentes tipos de teclados físicos.

: la API de entrada ahora ofrece compatibilidad con diferentes tipos de teclados físicos. AccessibilityManager : una nueva API para detectar automáticamente las preferencias del usuario relacionadas con la función de descripción de audio.

: una nueva API para detectar automáticamente las preferencias del usuario relacionadas con la función de descripción de audio. Posibilidad de cambiar la resolución y la tasa de refresco de los dispositivos conectados por HDMI.

de los dispositivos conectados por HDMI. Gestión inteligente de los dispositivos conectados por HDMI para suspender los dongles cuando estos no se estén viendo con el objetivo de ahorrar energía.

con el objetivo de ahorrar energía. Controles mejorados para el interruptor de silenciamiento y el micrófono del mando.

¿Cuándo actualizará mi Smart TV a Android TV 13?

Con este anuncio, Google ha confirmado que la versión estable de Android TV 13 ya es oficial. Sin embargo, esto no significa que ya esté disponible para los usuarios. De hecho, las actualizaciones de este SO para Smart TV suelen desplegarse lentamente. ¿Qué significa esto? Pues que, por el momento, no se ha anunciado cuáles serán las teles que actualizarán a Android TV 13 ni cuándo lo harán. Pero descuida, te mantendremos informado por si surge nueva información sobre este tema.

Fuente | Android Developers Blog