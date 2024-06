Samsung es el mayor fabricante de Smart TV en el mundo por una sencilla razón: sus paneles son fantásticos. Sin embargo, tienen un gran problema: el software. La compañía surcoreana todo este tiempo se ha negado a instalar Android TV o Google TV en sus teles, en beneficio del sistema operativo Tizen OS que es el que llevan todas sus Smart TV. ¿El problema? Que Tizen OS es muy cerrado y limitado.

El ecosistema de apps de Tizen es significativamente menor que el de Android TV. Además, en el sistema operativo de las Smart TV de Samsung no existe el concepto de «APK» para instalar apps que no aparecen en la tienda fácilmente. Entonces, te preguntarás… ¿Pero existe alguna manera de habilitar las fuentes desconocidas en Samsung Smart TV para instalar apps no oficiales? Te contamos lo que sabemos a continuación.

¿Se pueden activar las fuentes desconocidas en mi Samsung Smart TV?

No, no es posible habilitar las fuentes desconocidas en las Smart TV Samsung, ya que su sistema operativo no es compatible con APKs ni con ningún tipo de fuente desconocida. Las apps que hay en la tienda son las únicas que puedes instalar. Si no encuentras una aplicación en tu tele Samsung que querías es por una de estas dos razones:

No tiene versión para Tizen OS : hay muchísimas apps que no tienen una versión compatible con Tizen y, por ende, no se pueden instalar en las Samsung Smart TV. Recuerda que no todas las apps que están disponibles para Android, están disponibles para Tizen. Si el desarrollador de la app que te interesa no creó una versión específica para teles Samsung, no podrás instalarla de ninguna manera.

: hay muchísimas apps que no tienen una versión compatible con Tizen y, por ende, no se pueden instalar en las Samsung Smart TV. Recuerda que no todas las apps que están disponibles para Android, están disponibles para Tizen. Si el desarrollador de la app que te interesa no creó una versión específica para teles Samsung, no podrás instalarla de ninguna manera. No está disponible para tu región: ahora bien, si estás seguro de que la app que quieres sí tiene versión para Tizen y debería estar disponible en las Smart TV de Samsung, entonces es posible que se trate de un problema de región. Es decir, tu tele es de una región diferente a las regiones donde está disponible la app. Eso se puede solucionar siguiendo este tutorial para instalar apps que no aparecen en tu Smart TV Samsung.

Por cierto, si aún no lo sabes, aquí tienes un tutorial de cómo descargar aplicaciones en un Smart TV Samsung que quizás te resulte útil.

Entonces… ¿no es posible instalar APK en Smart TV Samsung?

No, no puedes instalar APK en tu tele Samsung, puesto que su sistema operativo (Tizen OS) no reconoce este formato de archivo. Existe un equivalente al APK en Tizen llamado TPK, que te permite instalar apps de forma externa a tu Smart TV, pero no te servirá para instalar apps de Android o apps que no tengan una versión para Tizen.

Además, para instalar TPK en una Smart TV de Samsung necesitas un certificado de Autor y Distribuidor de Samsung que no es del todo fácil de conseguir. Así pues, los archivos TPK están lejos de ser tan prácticos y útiles como los APK.

Cómo instalar apps de Android TV en Smart TV Samsung

Actualmente, la única manera de instalar aplicaciones de Android TV en un Smart TV Samsung es a través de un TV Box o Stick como el Chromecast con Google TV o el Fire TV Stick. Estos dispositivos se conectan al puerto HDMI de tu tele Samsung y le añaden un sistema operativo basado en Android y 100% compatible con APK.

Yo particularmente le he conectado a mi Smart TV Samsung un Chromecast con Google TV, y me ha permitido instalarle a mi tele apps directamente desde Google Play e incluso APK. Es de lejos la mejor compra que he hecho para librarme de los límites de Tizen OS.

No es necesario que te hagas con un Chromecast con Google TV precisamente. Hay más dispositivos que pueden añadirle Android a tu Smart TV Samsung. De hecho, tenemos una lista con los 7 mejores Android TV Box en calidad y precio que te servirán para lo mismo.