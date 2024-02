Existen muchas alternativas para ver televisión por streaming. Sabiendo esto, hemos preparado una lista de los siete mejores Android TV Box y Google TV, una lista que está compuesta por diferentes opciones para que puedas ver tus películas, programas y series favoritas de Netflix o cualquier otro servicio de streaming.

Los 7 mejores Android TV Box y Google TV

Alguna de las opciones que verás ya las hemos reseñado en otros artículos, mientras que de otros nunca hemos hablado. Adicionalmente, son modelos muy variados y con capacidades únicas, por lo que no tenemos dudas de que encontrarás uno que te interese. Sin más introducciones, los siete mejores Android TV Box y Google TV son los siguientes:

Onn Android TV 4K UHD, un TV Box económico y excelente

El primero de la lista es el Onn Android TV 4K UHD. Viene con un control, un cargador y un cable HDMI. Su capacidad de almacenamiento es de 32 GB y tiene una resolución 4K. Lo mejor de todo, es que es el más económico de la lista (29.75 €).

Adicionalmente, su calidad de audio es excelente porque también es compatible con Dolby Audio y cuenta con un asistente por voz. Al ser compatible con Android TV, no habrá aplicación de servicio de streaming que no puedas instalar y disfrutar. No hay duda de que es una magnífica opción, pero aún faltan por conocer seis opciones más.

Chromecast con Google TV, una buena opción que viene en dos modelos diferentes

El siguiente de la lista es el Chromecast con Google TV. Esta es otra buena opción a considerar para ver televisión por streaming. A diferencia de las demás opciones que te mostraremos, puedes conseguir dos modelos de los cuales uno tiene resolución HD (37,00 €) y el otro 4K (69,99 €).

Aunque el Chromecast no es un TV Box, la razón por la que te lo recomendamos es por lo asequible que es y también porque es posible convertirlo en algo similar a un TV Box con varios puertos si le instalas uno de estos hubs USB-C, ya que los mismos pueden ampliar sus funciones.

De hecho, tiempo atrás publicamos un tutorial en el que te explicamos cómo usar un hub USB-C para ampliar la memoria de tu Chromecast y no es la única cosa que puedes hacer con ellos.

Smart TV Box 10.0 TUREWELL, el único de esta lista que te ofrece resolución 6K

¿La resolución 4K es insuficiente para ti? Pues si es así te encantará el Smart TV Box 10.0 TUREWELL, ya que es el único TV Box de esta lista que te ofrece una resolución 6K (6144 px horizontales) e imágenes en 3D. Asimismo, tiene una memoria interna de 32 GB.

Se puede conectar a Internet tanto por WiFi como también con un cable Ethernet. Viene con su control, pero el único detalle es que no tiene control por voz, pero si buscas la alternativa que te proporcione la mejor resolución es algo que puedes pasar por alto. Su precio en Amazon es de 44,99 €.

Mi TV Box S 2nd Gen, una alternativa que no debes pasar por alto

Si ninguna de las alternativas que te hemos mostrado ha sido de tu agrado, deberías darle una oportunidad al Mi TV Box S 2nd Gen. Lo más destacable de este TV Box es la calidad de su resolución, ya que es compatible con Dolby Vision, HDR10 y te ofrece resolución 4K.

También incluye su control remoto, la función de búsqueda por voz y además de conectarse a Internet vía WiFi, también puede hacerlo por cable. El único contra que podría tener esta opción es que solo tiene 8 GB de memoria interna. En Amazon lo puedes conseguir por 49,99 €.

Nokia Streaming Box 8000, un TV Box completo y asequible

Ahora es el turno de que te mostremos el Nokia Streaming Box 8000. Lo mejor de esta alternativa es que tiene más puertos de conexión que otras opciones que te hemos mostrado. Tiene un puerto USB-A 3.0, un USB-C 3.1, un HDMI, así como un puerto Ethernet para conectarlo a Internet.

Además de conectarse por WiFi también tiene la capacidad para conectarse vía Bluetooth. También viene con su control y tiene la función de asistente por voz. Su resolución es 4K, su memoria interna es de 8 GB y su coste es de 69,90 €.

MECOOL KM7, el único certificado por Google, Prime Video y Netflix

En el mercado existen muchos TV Box, pero pocos son certificados por Netflix, Google y Prime Video. Sabiendo esto, en esta lista no podía faltar el TV Box MECOOL KM7. Su memoria interna no está nada mal (16 GB) y su resolución es 4K.

Al igual que el resto de los TV Box que te hemos mostrado, viene con un control remoto y cuenta con la función de asistente por voz. Tiene dos puertos USB-A 2.0, uno para tarjetas flash, un HDMI, un Ethernet y un AV. Su precio es de 84,99 €.

NVIDIA Shield TV Pro, el único que incorpora la inteligencia artificial

Por último, tenemos el NVIDIA Shield TV Pro. Se trata de un TV Box muy potente y de excelente calidad. Esta alternativa tiene una resolución 4K, es compatible con HDR y Dolby Vision-Atmos. Lo más sorprendente es que su resolución está mejorada con inteligencia artificial. Tampoco descuida la calidad del sonido porque es compatible con Dolby Audio.

Adicionalmente, viene con su control remoto, cuenta con la tecnología de Chromecast y es compatible con el asistente por voz de Google. Tiene dos puertos USB-A 3.0, un HDMI y un puerto Ethernet para conectarlo a Internet. Además de tener WiFi también se conecta vía Bluetooth y su valor es de 219,00 €.

Y tú … ¿qué opinas? ¿Qué te han parecido esta lista de Android TV Box? Déjanos tu comentario y no olvides compartir esta publicación si te ha sido de utilidad.