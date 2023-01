Aunque es uno de los gadgets para ver televisión por streaming más usados, el punto débil del Chromecast sigue siendo el poco almacenamiento que trae por defecto. La buena noticia es que existe una manera en la que puedes solucionar este problema y es utilizando unos de los hubs USB-C que verás a continuación. Por eso, en esta publicación te mostraremos cuáles son los mejores hubs USB-C de la actualidad.

Aunque muchos esperan que el próximo Chromecast que Google lance al mercado ofrezca una solución al problema del almacenamiento, de momento, no es algo que esté confirmado. Así que sigue leyendo esta publicación si quieres saber no solo cuáles son los mejores hubs USB-C que puedes encontrar en internet, sino como instalarlos, configurarlos y utilizarlos para aumentar la memoria de tu Chromecast.

Un hub USB-C puede ser de gran utilidad para ampliar la memoria de tu Chromecast, pero no es el único accesorio que podría ayudarte a sacarle el mayor provecho al mismo. Sabiendo eso, en otra publicación te explicamos en detalle cuáles son los otros accesorios que podrían ayudarte a mejorar tu experiencia con el Chromecast, así que no te la pierdas.

Cómo ampliar la memoria de tu Chromecast usando un hub USB-C

Lo mejor de todo es que estos dispositivos permiten usar en tu Chromecast una memoria USB, pendrive, tarjeta micro SD o incluso un disco duro. Solo necesitas conectarlo a tu Chromecast y tener un pendrive o cualquier otro tipo de dispositivo de almacenamiento. Ahora, para poder aumentar la memoria de tu Chromecast sigue estos pasos:

Aumenta la memoria de tu Chromecast con un pendrive y un hub USB-C 1 de 8

Conecta el Chromecast al televisor y el hub USB-C al puerto USB-C donde se conectaría la corriente del Chromecast. A su vez, el hub USB-C debe ir conectado a la corriente para funcionar, proporcionarle electricidad al Chromecast y conectarlo a tu memoria USB.

Obviamente, ya debes tener un pendrive o una tarjeta de memoria Micro SD conectadas al hub USB-C, ya que será el almacenamiento de tu Chromecast y debe estar vacío. Si es posible, formatéalo en tu ordenador previamente antes de usarlo.

Lo siguiente, es encender tu Chromecast, presionar el botón de perfil e ir al panel de "sistema".

Debes buscar las opciones de "ajustes" y luego entrar en "almacenamiento".

Si has seguido los pasos de forma correcta hasta ahora y tu dispositivo de almacenamiento funciona correctamente, deberías poder ver reflejado el mismo en esta sección con el nombre de “Almacenamiento extraíble”.

Lo siguiente, es entrar en la memoria USB. Al hacerlo verás una opción para “Borrar y formatear como almacenamiento del dispositivo” que deberás presionar.

Ahora, podrás mover archivos y aplicaciones a la memoria USB, disco duro o tarjeta microSD que estés usando en combinación con el hub USB-C.

Los mejores hubs USB-C para aumentar la memoria de tu Chromecast

Ahora que ya sabes cómo puedes aprovechar este accesorio, te mostraremos cuáles son los mejores hubs USB-C para aumentar la memoria de tu Chromecast. Asimismo, los hubs USB-C no requieren de un driver y son compatibles con muchos otros dispositivos como ordenadores, portátiles o tablets que tengan USB-C. Así que si un día decides dejar de usar Chromecast seguro que podrás darle otros usos. Ahora, sin más preámbulos aquí los tienes:

Hub USB C DEMKICO 6 en 1, una opción económica, funcional y de calidad

Con un precio de 19,99 € el hub USB C DEMKICO 6 en 1 es uno de los más completos y versátiles que puedes encontrar. Como su nombre lo dice, posee 6 puertos extras: Un puerto HDMI compatible con 4K, dos puertos USB (uno 2.0 y otro 3.0), una ranura para tarjetas SD, otra para microSD y un conector USB-C hembra.

Su instalación es sumamente sencilla. Si tienes un puerto USB-C solo debes conectarlo y listo. Su velocidad de transferencia de datos es de hasta 5 gigabits por segundo.

Hub USB-C Abask, el que mas puertos tiene de todos los hubs USB-C

Si crees que el primero de la lista fue bastante completo, seguro quedarás boquiabierto con el hub USB C Abask 11 en 1. Ofrece la sorprendente cantidad de 11 puertos. También ofrece una velocidad de hasta 5 gigabits por segundo.

Incluye dos puertos HDMI con calidad 4K, dos lectores de tarjetas SD y microSD, un puerto USB-C Power Delivery, un puerto VGA, un conector Ethernet hembra, un puerto USB 2.0 y 3 puertos USB 3.0. El único detalle es que no se pueden usar de forma simultánea las ranuras para tarjeta SD y microSD. Su precio es de 48,99 €.

Hub USB-C SenPuSi, una alternativa perfecta para el usuario final

Si buscas una opción que sea más simple, pero que logre hacer el trabajo, lo que debes estar buscando es el hub USB-C SenPuSi. A diferencia de los hubs anteriores, este solo cuenta con 1 puerto HDMI con calidad 4K, un puerto USB 2.0, otro puerto USB-C y 3 puertos USB 3.0 con una capacidad de 5 gigabits por segundo. Su precio es de 21,49 €.

Hub multipuerto USB-C VEMONT, de calidad y con 8 puertos en total

Lo bueno de los hubs es que nunca se te quedarían cortos de puertos y uno que sin duda encajará en ese perfil es el hub multipuerto USB-C VEMONT 8 en 1. Este te ofrece un puerto HDMI 4K, un puerto Ethernet RJ45, 3 puertos USB 3.0, dos ranuras para tarjetas microSD y SD, así como un puerto de carga USB-C. Su velocidad de transferencia de datos es de 5 gigabits por segundo. Su precio es de 38,99 €.

Hub USB-C Lemorele, uno de los hubs USB-C mas seguros y económicos

Más que el número de puertos, lo que hace destacar al hub USB-C Lemorele es que el mismo es uno de los más seguros que podrías encontrar en el mercado, ya que te ofrece un sistema de seguridad que te protege en caso de algún mal funcionamiento que cause sobrecargas, cortocircuitos o sobrecalentamiento.

En cuanto al número de puertos, incluye dos puertos USB-C, una ranura para tarjetas SD, otra para tarjetas microSD, un puerto Ethernet RJ45, un puerto HDMI que soporta 4K y tres puertos USB 3.0. Este hub puede ser tuyo por solo 35,99 €.

Hub USB-C UGREEN, con compatibilidad probada con el Chromecast

Aunque solo posee 5 puertos en total (un puerto Ethernet RJ45, un puerto HDMI 4K, dos puertos USB 3.0 y un puerto USB-C Power Delivery) el hub USB-C UGREEN será una opción que querrás tener en cuenta. Esto se debe a que tiene compatibilidad probada con el Chromecast.

Funciona también con tablets, portátiles, ordenadores, entre otros dispositivos. Además de esto, ofrece una potencia eléctrica de hasta 100 vatios y cuesta 49,99 €.

Adaptador USB C 5 en 1 Sunshot, la alternativa más económica

El adaptador USB C 5 en 1 Sunshot te ofrece una velocidad de transferencia de datos de 5 gigabits por segundo. Asimismo, posee dos puertos USB 2.0, un puerto USB 3.0 y dos puertos USB-C. Lo mejor de todo, es que también tiene compatibilidad probada con el Chromecast.

Está protegido por una carcasa de aluminio que lo ayuda a disipar las altas temperaturas con mayor facilidad. Lo mejor de todo, es que es uno de los más económicos que podrías encontrar (12,99 €).

Hub USB-C SCHITEC, una excelente alternativa en el apartado de seguridad

Otra excelente alternativa puede ser el hub USB C SCHITEC. Incluye seis puertos entre los que destacan un puerto Ethernet RJ45, dos puertos USB-A, un puerto HDMI, un puerto USB-C con Power Delivery y otro puerto DisplayPort. Cuesta 39,99 € y también posee chips inteligentes que lo protegen en caso de sobrecargas y cortocircuitos. Incorpora un sistema de disipación de calor y su carcasa es de aluminio.

Hub USB-C UtechSmart, uno de los hubs USB-C de mayor calidad

El hub USB-C UtechSmart no se queda corto en funciones. Incluye, un puerto de carga USB tipo C Power Delivery, 3 puertos USB 3.0, un puerto HDMI 4K y un puerto Gigabit Ethernet RJ45. Su valor es de 39,99 €. Está protegido por una carcasa hecha de una aleación de aluminio, lo que también ayuda a que disipe el calor de forma más eficiente. Por último, pero no menos importante, también ha sido probado para ser utilizado en combinación con los Chromecast.

Hub USB-C HATOKU 6 en 1, otra opción de calidad que ofrece las funciones básicas

Con un total de 6 puertos, el hub USB-C HATOKU 6 en 1 es una opción que también te puede funcionar para aumentar la memoria de tu Chromecast. Posee un puerto microSD, una ranura para tarjetas SD, un puerto HDMI compatible con resolución 4K, un puerto USB 3.0, otro puerto USB 2.0, un puerto USB-C con Power Delivery y maneja una velocidad de transferencia de datos de 5 gigabits por segundo. Su precio es de 26,99 €.

¿Qué te han parecido estos hubs USB-C? ¿Has podido entender la explicación para ampliar la memoria de tu Chromecast? ¿Conoces algún otro método? Si es así no olvides dejarnos tu comentario, si tienes dudas también puedes hacerlo y si esta publicación te ha sido de utilidad compártela en tus redes sociales.