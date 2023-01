Incluso dispositivos tan sencillos como el Chromecast con Google TV necesitan sus debidos accesorios para hacerte la vida más fácil. Algunos necesarios, sí o sí, y otros que dependerán del modelo de TV que poseas en casa, pues la mayoría son adaptadores para sacarte de aprietos.

Luego de adquirir tu Chromecast con Google TV y actualizarlo, lo siguiente que debes asegurar es lo indispensable para protegerlo y además, conectarlo como se debe. A continuación, te presentamos 7 accesorios muy útiles para tu Chromecast con Google TV. Seguro verás que más de uno es justo y necesario para tu dispositivo actual.

Cable alargador HDMI 2.0 AmazonBasics, pon tu Chromecast con Google TV donde quieras

Una forma muy cómoda de solucionar los problemas de espacio entre tu TV y el Chromecast, es utilizando un tercer elemento que pueda distanciarlos sin poner en riesgo la conexión. Esto es, un cable alargador con HDMI. El modelo de AmazonBasics mide 1,8 m, suficiente para que puedas colocar el Chromecast con Google TV cerca de la tele, por si el típico sitio detrás de la pantalla es imposible por la ubicación del electrodoméstico.

Puedes mantener la conexión de vídeo y audio en un solo cable, el cual también puede ser compatible con otros dispositivos. Entre ellos, monitores, portátiles, reproductores de DVD, videoconsolas, etc. Lo consigues en Amazon por un precio de 8,27 euros.

Adaptador de HDMI a VGA AmazonBasics, por si tu TV está un poco desfasada

Se hace bastante común que el puerto HDMI que trae el Chromecast no pueda conectarse a la TV. ¿La razón principal? Es que no sea de las últimas que han salido en el mercado, y por ende posee un puerto VGA de los clásicos. Suena a que sería un problema serio, de no ser porque existen adaptadores para solucionar este asunto.

El adaptador de HDMI a VGA de AmazonBasics es uno de los que ofrece soluciones. Es bastante ligero, pequeño y portable para llevar a todos lados. Puedes conectar el dongle a una TV desfasada sin problemas, e incluso también hace lo mismo con otros dispositivos semejantes como proyectores, consolas de videojuegos, portátiles, etc. Además de los puertos mencionados, también incluye uno tipo jack 3,5 mm. Lo consigues en Amazon por 17,98 euros.

Adaptador USB a HDMI nonda, para conectar hacia otros dispositivos

Si sufres porque la conexión es un problema, pero en este caso frente a un dispositivo con puerto USB exclusivamente, aquí está una solución. Un adaptador USB a HDMI te ayudará a sortear este dilema, y el que prepara nonda es una buena opción.

Siendo un cable de nilón trenzado, es resistente y duradero. Viene además con características que facilitan su uso. Entre ellas, poder conectarlo simplemente para que funcione, sin necesidad de controladores ni configuraciones extra. También previene la interferencia de las señales inalámbricas, y se protege contra el sobrecalentamiento. Lo consigues en Amazon por solo 17,49 euros.

Hub USB Lemorele, te servirá para ampliar el espacio de almacenamiento

Ahora bien, una forma sencilla de solucionar los siempre presentes problemas de espacio de almacenamiento con estos dongles, es haciéndote con un hub USB. De esta manera podrás conectar diferentes pendrives, e incluso discos duros, y con eso deshacerte de la preocupación porque el espacio de almacenamiento no sea suficiente.

Este modelo de Lemorele viene con cinco puertos USB, dos de ellos tipo C, así como dos entradas para tarjetas de memoria. Una para SD y otra para micro SD. De la misma forma, incluye un puerto HDM, junto a un cable adaptador USB a HDMI para realizar la conexión con el dispositivo. Su tamaño es compacto y no requiere de ninguna instalación previa. Cuesta tan solo 25,98 euros.

Capturadora de vídeo DIGITNOW!, especial para los creadores de contenido

Otro bono que muchos apreciarán tener junto a su Chromecast con Google TV es una capturadora de vídeo. De esta manera, podrás grabar lo que sea que estés reproduciendo a través de la pantalla sin perder ni un solo detalle. La que ofrece DIGITNOW! viene con una resolución máxima de 3840 x 2160 p en su entrada HDMI y una resolución máxima de salida USB de 1920 x 1080 p.

Compatible con cualquier TV que posea puerto USB, puede grabar sin necesidad de instalar ningún controlador previamente. Solo debes conectarlo y listo. Su compatibilidad abarca Windows, macOS e incluso Android. Cuesta en Amazon 9,99 euros.

Funda para mando a distancia Pilipane, para proteger el mando de tu dongle

Entre los accesorios indispensables para conservar la integridad de tu dispositivo, podemos también incluir una funda de silicona. Esta vez dirigido al mando que viene junto al Chromecast con Google TV, que te ayuda a cambiar de canal o configurar la TV sin usar tu móvil.

Esta funda está hecha de silicona resistente, a prueba de golpes y recubre con función antideslizante el mando a distancia sin quedar flojo. También tiene aberturas exactas para sus botones estándar. Ligera y fácil de colocar, la consigues en Amazon por 13,81 euros.

Bolsa impermeable Ocobetom, organiza todo en un solo lugar

Ahora bien, teniendo en la lista de compras tantos cables adaptadores y dispositivos semejantes, es imperativo tener un sitio donde colocarlos todos sin que se haga un desastre. Los cables siempre son propensos a enredarse entre sí, y si los dejas detrás de la pantalla, incluso cuando no los empleas, corres el riesgo de crear una maraña imposible de arreglar.

Para eso existen los bolsos como el que ofrece Ocobetom, el cual se encuentra diseñado con material impermeable, resistente a desgarros y a la abrasión. También incluye diferentes separadores para que organices dentro los cables junto al dongle sin problemas. Cuesta tan solo 7,79 euros en Amazon.

Y tú, ¿ya decidiste qué accesorios comprarás para tu Chromecast con Google TV?