“¿Dónde está el enlace ‘en caché’ de Google?”, “no veo el enlace ‘en caché’ de una página en Google” y más. Como esas, muchas otras búsquedas similares se han vuelto frecuentes recientemente. El enlace ‘en caché’ de Google sencillamente desapareció, se esfumó y nadie lo encuentra.

¿Quieres saber lo que le ha pasado? Desde ya te adelantamos que no está disponible, pero te contamos por qué y cómo seguir utilizando esta funcionalidad.

¿Por qué Google eliminó el enlace directo a su archivo de páginas en caché?

Si eres estudiante, investigador o asiduo a buscar información en Internet, entonces conocerás muy bien los enlaces ‘en caché’ que tenía Google. Seguramente te habrán salvado la vida en algún momento, recuperando datos de un portal que, por alguna razón, no estaba disponible cuando lo ibas a visitar. Además, era una manera sencilla de mirar al pasado de una web, como para recuperar tus fotos en Fotolog.

Pero ¿por qué hablamos en pasado? Porque el botón a estos enlaces ya no existe entre las búsquedas de Google, la compañía sencillamente eliminó ese acceso directo de su buscador. Dicho de otra manera, ya no hay una forma directa para entrar a las versiones archivadas de las webs que aparecen en Google.

Eso es un dolor de cabeza para muchos usuarios, pues esta funcionalidad es útil para ver webs que suelen ser problemáticas, por ejemplo: portales gubernamentales que siempre que van a actualizarlos los tumban, blogs mal diseñados cuyos servicios fallan frecuentemente y hasta páginas que tienen buena información en su interior, pero han caído en el abandono. Es molesto, pero la decisión de eliminar este acceso directo está bien justificada por la empresa: es una funcionalidad que ya no hace tanta falta.

Hace algunos años era bastante común encontrarse con webs que tardaban un montón en cargar. Y lo hacían no solo por la velocidad limitada de conexión, también por las tecnologías usadas para su diseño. La caché ayudaba a reducir ese tiempo de carga, no es que fuese diseñada para ser una competencia de la Wayback Machine de archive.org. Hoy en día esos problemas son cosa del pasado, así que ya no es tan necesaria.

Ahora bien, la funcionalidad como tal no ha desaparecido, únicamente fue el enlace directo. Todavía puedes acceder a la caché de Google de distintas maneras, que explicamos a continuación.

Mejores alternativas para acceder a webs archivadas en la caché de Google

Aunque en Google ya no haya un enlace directo que te lleve a las versiones archivadas de tus portales favoritos, esta funcionalidad sigue existiendo. Todavía puedes dar con ese archivo, solamente tienes que saber cómo hacerlo. Estos son tres métodos:

Accede a la caché de una página desde el buscador de Google, pero sin utilizar el enlace directo

Puede que no lo sepas, pero Google tiene diferentes trucos que te ayudarán a mejorar tus búsquedas. Uno de ellos tiene que ver directamente con su caché, utilizando el comando “cache:dominio.com” y se utiliza de dos formas:

Directamente desde la barra de direcciones de tu navegador :

https://www.google.com/search?q=cache:androidphoria.com

: https://www.google.com/search?q=cache:androidphoria.com Desde la barra de búsqueda de Google, poniendo únicamente el comando: cache:androidphoria.com.

Así puedes ver la versión de una web almacenada en la caché de Google usando CachedView

¿No quieres acordarte del comando? Entonces apóyate en CachedView. Esta herramienta en línea te permite acceder a las versiones en caché de una página en Google fácilmente, con el plus de hacerlo también a la caché en Archive.org. Sigue estos pasos:

Entra a cachedview.com. Introduce la URL de la página que quieres ver en caché. Presiona el botón ‘Google Web Caché’.

Usa una extensión en tu navegador para ver páginas en la caché de Google, como Web Archives

Nos guardamos lo mejor para el final. Si utilizas con muchísima frecuencia el archivo de Google u otras plataformas, entonces tienes que utilizar ‘Web Archives’.

Esta es una extensión para navegadores disponible en Chrome y Firefox que no solo te dejará acceder a la caché de Google, también la de otras plataformas: la Wayback Machine de Archive.org, la caché de Bing, Yandex y Yahoo, la de Archive.is y otras. Incluso permite configurarse para mostrar solo texto o personalizar tus búsquedas. Así se usa:

Instala la extensión en tu navegador desde la Chrome Web Store o Mozilla Add-ons. Entra a la página que deseas ver desde la caché de Google (funciona tanto si abre, como si no). Presiona el icono de Web Archives (cubo morado) en el panel de extensiones o desde el menú de clic derecho. Selecciona la caché que quieras revisar, en este caso la de Google.

Es así de sencillo y ahora no tendrás nada de que preocuparte porque el enlace ‘en caché’ de Google haya desaparecido. Te dimos tres alternativas, ¿nos cuentas qué tal te fue?