Durante años se ha dicho que MIUI es una capa para Android altamente personalizable, algo que obviamente hereda HyperOS. Y sí, puede que también haya mucho bloatware, pero puedes eliminarlo y quedarte con lo bueno.

Pero volviendo a las bondades, resulta que MIUI e HyperOS van más allá de la mera personalización. Ambas capas tienen muchas herramientas ocultas que ayudan a comprobar el estado de tu móvil. Por ejemplo, si crees que tu smartphone tiene problemas con el sonido, hay una forma de comprobarlo sin ir al servicio técnico. Te enseñamos cómo probar el micrófono y los altavoces de tu Xiaomi, Redmi o POCO.

Cómo acceder al Menú CIT y todas sus herramientas para probar el hardware de tu Xiaomi, Redmi o POCO

Entre el montón de opciones secretas que tienen los Xiaomi, Redmi y POCO, hay un menú en específico que guarda importantes herramientas de diagnóstico de hardware. Es el “Menú CIT” (también FQC Test), donde podrás encontrar el test de sonido que incluye tu móvil y que muchos técnicos de servicio utilizan para ver si hay algún problema con micrófonos y altavoces.

Sí, aunque no lo creas, muchas veces no se necesitan herramientas externas para saber si algo no funciona del todo bien. Aparte, tiene otro montón de herramientas para probar otras cualidades de tu Xiaomi, Redmi o POCO. Hay pruebas para la radio, para el GPS, el WiFi, el Bluetooth, los sensores y mucho más.

Pero ¿cómo se llega a este menú para probar si el micrófono y los altavoces de tu móvil funcionan adecuadamente? Tan sencillo como seguir estos pasos (aplica para Xiaomi, Redmi y POCO por igual, independientemente si usan MIUI o HyperOS):

Desde el menú de ajustes : Ajustes > Sobre el teléfono > Información detallada y especificaciones > pulsa 5 veces sobre la versión del kernel.

: Ajustes > Sobre el teléfono > Información detallada y especificaciones > pulsa 5 veces sobre la versión del kernel. Con un código MMI de marcación: en la app de llamadas marca *#*#6484#*#* y el menú CIT se abrirá.

Cómo probar el sonido de tu Xiaomi, Redmi o POCO desde el menú CIT

Una vez estando en el menú CIT, ¿qué pruebas de sonido vas a encontrar acá? Dependiendo de la versión de MIUI o Hyper OS, y también del hardware sonoro de tu móvil, estas:

Speaker calibration : emite un sonido de ruido para calibrar el altavoz. También funciona como una primera prueba para ver si el altavoz funciona.

: emite un sonido de ruido para calibrar el altavoz. También funciona como una primera prueba para ver si el altavoz funciona. Recevier / Botton_speaker / Top_speaker / Spearker Test : prueban el sonido de todos los altavoces de tu móvil. Para superar las pruebas tendrás que pulsar dos números que la voz robótica te dirá.

: prueban el sonido de todos los altavoces de tu móvil. Para superar las pruebas tendrás que pulsar dos números que la voz robótica te dirá. Play music by recevier / Play music by Speaker : prueban el sonido reproduciendo un tono musical con todos los altavoces. Se superan si confirmas que no escuchaste ningún sonido extraño.

: prueban el sonido reproduciendo un tono musical con todos los altavoces. Se superan si confirmas que no escuchaste ningún sonido extraño. Mic speak test / main mic / Top mic / Sub mic test: prueban la recepción sonora de todos los micrófonos de tu Xiaomi, Redmi o POCO. Tendrás que conectar unos auriculares para escuchar una voz robótica que te dictará unas palabras que luego tendrás que decir en voz alta. Las pruebas se aprueban si los micrófonos logran grabar correctamente las palabras necesarias.

¿Qué pasa cuando fallas en alguna de las pruebas? Si es alguna de las pruebas de altavoces, significa que alguno podría estar dañado o sucio. En ese caso, toca reemplazarlo o limpiarlo (externamente o usando la herramienta para quitar restos de agua que tienen los Xiaomi).

En caso de que el error esté en la prueba de micrófonos, probablemente tendrás que ir al servicio técnico para que lo cambies, ya que pocas veces tienen fallas puntuales que puedan arreglarse sin tener un mínimo de conocimiento sobre el hardware y su electrónica.