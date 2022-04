MIUI es una de las capas de personalización de Android que más nos gusta por la gran cantidad de funciones que incluye. Sin embargo, su principal virtud también es uno de sus males. La capa de Xiaomi por momentos se siente muy sobrecargada, como si muchas cosas le sobraran. Y en efecto, hay algunas apps de fábrica en los Xiaomi que sobran o que la mayoría de personas no van a usar en su día a día.

Realmente, desinstalar las apps preinstaladas que trae tu Xiaomi no liberará espacio en el almacenamiento interno. No obstante, hacerlo podría mejorar el rendimiento del dispositivo y reducir el consumo de batería porque se apagarían los procesos en segundo plano de las aplicaciones que no necesitas. Además, sin las apps de fábrica, la interfaz de tu Xiaomi se verá más limpia y organizada.

Así que echa un vistazo a esta guía para eliminar las apps de fábrica de tu Xiaomi. ¡Elige el método que más te guste!

Todos los métodos para quitar el bloatware en móviles Xiaomi

Todas las aplicaciones que traen de fábrica los móviles y que son consideradas innecesarias para su correcto funcionamiento, reciben el nombre de bloatware. Xiaomi es conocido por instalar mucho bloatware, tanto propio como de terceros, en sus smartphones a través de MIUI. Por suerte, hay varias formas de poner solución a este «defecto» de fábrica. A continuación, te mostraremos 4 métodos para desinstalar el bloatware de tu Xiaomi.

Elimina las apps de fábrica en móviles Xiaomi con LADB (no requiere PC)

Los métodos tradicionales para desinstalar aplicaciones de fábrica en Android requieren conectar el dispositivo a un PC. Pero el año pasado llegó LADB, una aplicación para quitar el bloatware de tu Android sin PC, y nos parece la manera más fácil de realizar este procedimiento. La aplicación es de pago en Google Play Store, pero la puedes conseguir gratis si compilas tú mismo su código que está en el GitHub de LADB, aunque en Reddit ya han compartido su APK.

Sea como sea, una vez tengas instalada la app de LADB en tu Xiaomi, sigue estos pasos para eliminar las apps de fábrica:

Primeramente, activa las opciones de desarrollador en tu Xiaomi: Ve a Ajustes > Sobre el teléfono. Toca 7 veces seguidas en Versión MIUI. Debe aparecerte un mensaje notificándote que las opciones de desarrollador ya están activadas.

en tu Xiaomi: Ahora, habilita las opciones Depuración USB y la Depuración inalámbrica : En Android 11 o posterior, se hace desde Ajustes > Ajustes adicionales > Opciones de desarrollador. En Android 10 o inferior, necesariamente tendrás que seguir este tutorial de cómo conectar tu Android a ADB por WiFi. Una vez que actives la conexión inalámbrica de esa forma, ya no necesitarás tu PC para esto nunca más.

: Luego, es momento de abrir la aplicación LADB en tu Xiaomi.

Lo siguiente que debes hacer es configurar la app para que envíe comandos a tu dispositivo : Para dispositivos Android 10 o inferior: al abrir LADB solo tienes que pulsar en Aceptar depuración USB cuando aparezca la notificación. Para dispositivos Android 11 o posterior: pon la pantalla dividida entre la app LADP y la opción Depuración inalámbrica (la que está en Opciones de desarrollador). Seguidamente, pulsa en Emparejar dispositivo con código de emparejamiento en la pantalla de Depuración inalámbrica. Después, copia los 6 dígitos del código de emparejamiento de WiFi y pégalos en la casilla Código de emparejamiento de LADB. De igual modo, copia los últimos 5 dígitos de «Dirección IP y puerto» y pégalos en el espacio Puerto en LADB. Presiona en Okay desde LABD y vuelve al modo de pantalla completa. ¡Eso es todo! ¡Ya está configurada!

:

Ahora necesitarás saber el nombre del paquete de las aplicaciones que quieres desinstalar de tu Xiaomi. Te recomendamos usar la aplicación App Inspector para ello. Los nombres de paquete tienen este formato: com.fabricante.aplicacion.

Vuelve a LADB y en la barra Shell command introduce lo siguiente: pm uninstall –k —user «pega aquí el nombre del paquete» (sin las comillas). Por ejemplo: pm uninstall -k –user 0 com.google.android.music.

introduce lo siguiente: (sin las comillas). Por ejemplo: pm uninstall -k –user 0 com.google.android.music. Presiona Enter.

La app mostrará un mensaje de Success (Éxito) indicándote que la app ya fue eliminada.

Introduce los nombres del paquete de las otras aplicaciones que quieres desinstalar de la misma manera y listo.

¿Quieres reinstalar una app que borraste por error? Ingresa lo siguiente en Shell command: cmd package install–existing «pega aquí el nombre del paquete» (sin las comillas).

Y eso sería todo. Al principio, la configuración es un poco tediosa, pero luego la app va como un tiro. Solamente le pones el nombre del paquete de la aplicación que quieres borrar y de inmediato la desaparecerá de tu Xiaomi.

Elimina las apps de fábrica en móviles Xiaomi con XiaomiADB Tool

También existe una herramienta para PC llamada XiaomiADB que facilita muchísimo la desinstalación de apps de fábrica. Aquí te dejamos sus respectivos enlaces para descargarla:

Descargar | Xiaomi ADB/Fastboot Tools en GitHub

Descargar | Oracle Java (seguramente lo necesitarás)

Instala ambos programas en tu PC y luego haz lo siguiente:

Abre el programa XiaomiADB Tools y conecta tu Xiaomi al PC con su cable USB. Antes, debes haber habilitado las opciones de desarrollador y la depuración USB de tu Xiaomi como te explicamos en el tutorial de LADB anterior.

con su cable USB. Espera unos segundos a que el programa reconozca tu Xiaomi.

a que el programa reconozca tu Xiaomi. Al cabo de un tiempo, XiaomiADB Tools te mostrará todas las aplicaciones instaladas en el móvil .

. Marca las casillas de las apps que consideres bloatware y finalmente toca el botón Uninstall para eliminarlas. Ojo : no debes eliminar todas las apps que el programa enumera. Algunas son necesarias para que tu teléfono funcione y eliminarlas puede hacer que no encienda. Si eso sucede, la única forma de repararlo será restablecer de fábrica tu Xiaomi con MIUI, lo cual hará que se borre todo lo que tenías guardado en él.

para eliminarlas. Por último, si te fijas en la parte superior de la app, hay una pestaña llamada Reinstaller. En esta sección puedes volver a instalar las aplicaciones de fábrica que eliminaste por accidente.

Como verás, este método es igual de sencillo (o incluso más) que el anterior, pero con la condición de que necesitas un PC para aplicarlo. De todos modos, es una opción que funciona bastante bien.

Elimina las apps de fábrica en móviles Xiaomi con ADB

El método tradicional. Si sabes cómo usar ADB, puedes eliminar las aplicaciones preinstaladas de cualquier móvil Android, incluyendo los Xiaomi. Los pasos a seguir son similares al del método de LADB, pero haciendo uso de un PC de esta manera:

En primer lugar, sigue esta guía para instalar ADB y Fastboot en tu PC.

Cuando tengas ADB instalado, conecta tu Xiaomi al PC (ya debes haber habilitado las opciones de desarrollador y la depuración USB en él).

(ya debes haber habilitado las opciones de desarrollador y la depuración USB en él). Abre una ventana de comandos desde la carpeta de ADB y escribe «adb devices» para comprobar que tu PC ha reconocido el móvil.

desde la carpeta de ADB y escribe «adb devices» para comprobar que tu PC ha reconocido el móvil. ¿Está todo bien? Entonces ejecuta este comando en la ventana: pm uninstall –k —user «pega aquí el nombre del paquete» (sin las comillas). Por ejemplo: pm uninstall -k –user 0 com.google.android.music. Puedes saber el nombre del paquete de las apps que quieres desinstalar con aplicaciones como App Inspector.

(sin las comillas). Por ejemplo: pm uninstall -k –user 0 com.google.android.music. Después de que salga el mensaje de Success , la aplicación debe haber sido desinstalada de tu Xiaomi.

, la aplicación debe haber sido desinstalada de tu Xiaomi. Para revertir este proceso (volver a instalar una app de fábrica que habías eliminado), usa este comando: cmd package install–existing «pega aquí el nombre del paquete» (sin las comillas).

¡Ya está! Recuerda que este método funciona con todos los smartphones Android, sin importar la marca, así que guárdalo para cuando te cambies de móvil o recomiéndaselo a tus amigos.

Elimina las apps de fábrica en móviles Xiaomi con Magisk (requiere root)

Si te consideras un usuario avanzado de Android, desinstalar las aplicaciones de fábrica de tu Xiaomi será pan comido para ti usando Magisk. Para los que no saben, Magisk es un gestor de permisos root que permite modificar de manera profunda los dispositivos Android. Eso significa que, para usarlo, debes tener tu Xiaomi rooteado. Además, en este caso, tienes que instalarle el siguiente módulo Magisk:

Descargar | Debloat Global Magisk 4.0

¿Ya tienes descargado el módulo? Guárdalo en el almacenamiento de tu Xiaomi rooteado y procede a desinstalar las aplicaciones de fábrica de esta forma:

Para empezar, abre Magisk en tu Xiaomi.

en tu Xiaomi. Ve a Modules (está en la esquina inferior derecha).

(está en la esquina inferior derecha). Presiona en Install from storage .

. Busca el módulo que acabas de descargar y selecciónalo.

que acabas de descargar y selecciónalo. Espera a que se instale y después reinicia tu teléfono . ¡Eso es todo! Así quedará instalado.

. ¡Eso es todo! Así quedará instalado. Automáticamente, el módulo eliminará todas las apps de MIUI consideradas bloatware según su base de datos.

Lo más interesante de este método es que aprovecha el acceso de superusuario para eliminar de raíz los APK de las aplicaciones que trajo de fábrica tu Xiaomi. Es decir, no quedarán restos de las apps en el móvil, por lo que no podrás reinstalarlas (salvo que lo hagas manualmente, descargando los APK). Asimismo, vale la pena destacar que esto solo es posible con el método de Magisk gracias al root.

Con los otros tres métodos anteriores que no requieren root, las aplicaciones de fábrica simplemente se ocultarán y ocuparán el mínimo espacio posible. Sus APKs seguirán quedándose en el almacenamiento del móvil ocupando algo de espacio, pero no las verás ni se abrirán en segundo plano.