Todos los dispositivos Android traen aplicaciones preinstaladas que no tienen un botón para desinstalarlas. Algunas de estas apps son indispensables para el funcionamiento de Android, por lo que son útiles y tiene sentido que no te permiten borrarlas. Sin embargo, hay otras aplicaciones de este tipo que solo están ahí para que uses los servicios y productos del fabricante o la operadora que las instaló. Es decir, no sirven para nada.

Lo peor de estas aplicaciones que no se pueden desinstalar, a las que cariñosamente llamamos bloatware, es que ocupan un valioso espacio que podrías aprovechar para instalar aplicaciones que sí necesitas. Por suerte, existe una manera de quitar el bloatware de tu móvil y hacer que ocupe la menor cantidad de espacio posible. Se hace mediante el envío de comandos ADB a tu teléfono desde un PC. ¿No tienes un PC a la mano para llevar a cabo este procedimiento? Entonces debes usar la aplicación LADB como te explicamos a continuación.

LADB, una aplicación que elimina el bloatware de tu Android de forma local

LADB es una aplicación que te permite eliminar el bloatware de tu Android por ADB, sin root y sin necesidad de conectarlo a un ordenador. La app es de código libre y gratuita, pero si la quieres gratis tendrás que compilarla tú mismo (aquí está su código en Github). ¿No quieres hacer este proceso? Puedes descargarla desde Google Play Store por 2,99 €.

También puedes descargar gratis su APK desde esta publicación de Reddit donde varios usuarios compartieron el APK de LADB que ellos mismos compilaron. Sin embargo, nuestra recomendación es que la descargues desde las fuentes oficiales para asegurarte de que sea 100% segura y esté actualizada.

¿Cómo funciona LADB? Pues es más simple de lo que crees. La app tiene un servidor ADB integrado que se comunica con tu móvil localmente gracias a la función de depuración inalámbrica de Android. Esto permite que LADB pueda enviar comandos ADB a tu dispositivo desde tu propio dispositivo sin tener que conectarlo con un cable USB a un PC. Eso sí, ten en cuenta que solo es compatible con Android 8.0 en adelante.

Pasos para eliminar el bloatware de tu Android con LADB

Una vez que descargues e instales LADB en tu Android, sigue estos pasos para empezar a quitar el bloatware:

Activa las opciones de desarrollador en tu Android: Ve a Ajustes > Acerca del teléfono. Toca 7 veces el Número de compilación (o versión de la capa).

en tu Android: Habilita las opciones Depuración USB y la Depuración inalámbrica : En Android 11 o posterior, se hace desde Ajustes > sección Sistema > Opciones de desarrollador. En Android 10 o inferior, necesariamente tendrás que seguir este tutorial de cómo conectar tu Android a ADB por WiFi. Una vez que actives la conexión inalámbrica de esa forma, ya no necesitarás tu PC para esto nunca más.

: Ahora abre la aplicación LADB en tu Android.

Configura la app para que envíe comandos a tu dispositivo : Si seguiste el tutorial anterior para dispositivos Android 10 o inferior, al abrir LADB solo tienes que pulsar en Aceptar depuración USB cuando aparezca la notificación. Si estás usando un dispositivo Android 11 o posterior, entonces pon la pantalla dividida entre la app LADP y la opción Depuración inalámbrica (en Opciones de desarrollador). Toca en Emparejar dispositivo con código de emparejamiento en la pantalla de Depuración inalámbrica. Ahora, copia los 6 dígitos del código de emparejamiento de Wi-Fi y pégalos en el espacio Código de emparejamiento en LADB. Igualmente, copia los últimos 5 dígitos de “Dirección IP y puerto” y pégalos en el espacio Puerto en LADB. Pulsa en Okay en LABD, vuelve al modo pantalla completa y listo. ¡La app ya está lista para funcionar!

:

De ahora en adelante, ya no hay diferencias entre las distintas versiones de Android. Para eliminar una app específica con LADB que consideres bloatware, primeramente instala la aplicación App Inspector.

Abre App Inspector > selecciona App List > toca la app que quieres eliminar y copia el nombre del paquete , que tiene un formato de este tipo: com.fabricante.aplicacion.

, que tiene un formato de este tipo: com.fabricante.aplicacion. Regresa a LADB y en la barra Shell command introduce lo siguiente: pm uninstall – k — user 0 “pega aquí el nombre del paquete” (sin las comillas). Y pulsa Enter. Por ejemplo: pm uninstall -k –user 0 com.google.android.music

Si todo salió bien, la app devolverá el mensaje Success (Éxito) indicándote que la app ya fue eliminada.



Vuelve a enviar este comando todas las veces que quieras con los nombre de paquete de las aplicaciones bloatware que quieres quitar de tu Android.

con los nombre de paquete de las aplicaciones bloatware que quieres quitar de tu Android. Si quieres volver a instalar una app que borraste, introduce esto en Shell command: cmd package install – existing “pega aquí el nombre del paquete” (sin las comillas).

¡Eso es todo! Si bien el proceso de configuración inicial de LADB es un poco engorroso, una vez que lo superas podrás quitar todo el bloatware de tu Android de la manera más fácil posible y sin recurrir a un ordenador. Genial, ¿no te parece?