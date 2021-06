Un dispositivo que se cae al agua o termina en un charco porque lo dejaste cerca de un vaso con hielo parece una tragedia. No necesariamente se daña, menos aún si son resistentes al agua, pero puede tener problemas en el altavoz: distorsión, volumen bajo y otros defectos, por el agua acumulada.

Como todo tiene una solución te vamos a enseñar cómo quitar el agua retenida en el altavoz de tu móvil. Son pasos muy simples y pueden solucionar el problema completamente. Presta atención.

Cómo limpiar el altavoz en un móvil Xiaomi

El sistema operativo de los móviles Xiaomi trae una funcionalidad nativa para quitar el agua retenida en el altavoz de tu móvil:

Entra a “Ajustes”.

Buscas “Ajustes adicionales” y dentro está “Limpiar altavoz”.

Allí donde se activa te dice cómo usarlo. Lo puedes usar hasta cinco veces seguidas sacudiendo el dispositivo con el altavoz hacia abajo para que eche toda el agua.

Quitar el agua retenida en el altavoz de tu móvil con una app

Google Play tiene de todo, incluyendo aplicaciones para este tipo de problemas con los altavoces. Vamos a ver las dos más efectivas. Si no tienes un móvil Xiaomi, con esta función exclusiva, podrás usar estas apps.

Expulsar el agua – Reparar el altavoz, con modo de prueba

Esta app es excelente. Puedes hacer la limpieza y probar tu dispositivo sin salir de la app. Los pasos son:

Aumenta el volumen al máximo y pon el dispositivo en una mesa con la pantalla hacia abajo .

. Pulsa el botón “EXPULSAR EL AGUA”.

Se va a reproducir un sonido. Cuando termine, la app mostrará una pantalla donde puedes probar los altavoces. Si no quedó bien, pulsa “REINICIAR”.

No advierte cuantas veces se puede hacer. Pero en 2 o 3 veces debería estar resuelto el problema, no abuses para no dañarlo. Si te interesa esta aplicación puedes bajarla pulsando el botón siguiente:

Speaker Cleaner: con modo automático, manual y vibración

Este limpiador tiene de todo: modo automático, modo manual y por vibración. Vamos a describirlos:

El automático tiene 4 modos: modo 1 y 2 que dura 80 segundos y modo 3 y 4 que dura de 140 a 150 segundos

tiene 4 modos: modo 1 y 2 que dura 80 segundos y modo 3 y 4 que dura de 140 a 150 segundos Con el modo manual puedes elegir la frecuencia de sonido con un control deslizante.

puedes elegir la frecuencia de sonido con un control deslizante. Con el modo vibración el dispositivo vibrará continuamente para eliminar el agua del altavoz.

No recomiendan nada de ponerlo en la mesa ni cuantas veces se puede hacer. Lo que sí te podemos decir es que la app es superefectiva. Si la quieres probar, aquí la tienes.

Quitar el agua retenida en el altavoz con una web

Si por alguna razón no puedes bajar aplicaciones y necesitas quitar el agua retenida en el altavoz de tu móvil, prueba con la fixmyspeakers. Es más o menos el mismo concepto: genera un sonido que debería dejar los altavoces libres de agua.

Si tu altavoz ha dejado de sonar puedes comprobar las maneras de repararlo tu mismo. Opciones siempre hay y si no funciona ninguna visita a tu técnico de confianza, seguro él tendrá la solución. Suerte.