Seguramente te ha pasado que vas a descargar una aplicación y no puedes porque no está disponible en tu región. Algo frustrante, sobre todo si más allá de esto no existe otra limitante para que puedas usarla.

El que una aplicación no esté disponible en tu región puede deberse a que, en ocasiones, los desarrolladores prefieren probarla primero en un mercado más pequeño, de manera que puedan detectar fallas y corregirlas sin tanto impacto.

Un ejemplo muy reciente de esto es el juego de rol Dragon Quest Tact, lanzado primero para Japón y ahora disponible para el resto del mundo.

Y pueden haber más motivos, pero si aparte de esta restricción por región no existe otra razón para que no puedas usar la aplicación o juego en tu móvil, aquí te mostramos la solución perfecta y más segura para descargarla.

APK.Support es la mejor opción para descarga después de Google Play

APK.Support es un repositorio de aplicaciones de Google Play. Existen otros repositorios que también sirven de alternativa a Play Store, los ejemplos más populares son UpToDown, APKMirror o Aptoide.

Entonces, ¿qué tiene de especial APK.Support?, ¿por qué deberías usarlo?

Ventajas de APK.Support

Con este repositorio tienes la ventaja de que no necesitas registrarte ni instalar otra tienda de aplicaciones para descargar aplicaciones.

ni instalar otra tienda de aplicaciones para descargar aplicaciones. Puedes hacerlo directamente desde la página web de APK.Support.

de APK.Support. Y al hacerlo, tendrás la certeza de que la app que estás descargando es sacada directamente de los servidores de Google .

. Además, APK.Support tiene un registro de todas las versiones de las aplicaciones.

Por un lado, el saber que las APK vienen directamente de los servidores de Google te da la tranquilidad de que la app no ha sido modificada por terceros con intenciones dudosas, mismas que podrían poner en riesgo tus datos personales o el buen funcionamiento de tu móvil.

Y la ventaja de que cuente con un registro de todas las versiones de las aplicaciones es que, si la versión más reciente de la app está presentando problemas en tu móvil, con APK.Support puedes regresar a la versión previa. Algo sumamente útil.

¿Cómo descargar aplicaciones con APK.Support?

Para descargar una aplicación a través de APK.Support primero tienes que ubicarla y no sirve con escribir el nombre de la misma. En cambio, tienes dos opciones:

Copiar y pegar la dirección URL de la aplicación en el buscador de APK.Support.

en el buscador de APK.Support. Escribir el nombre del paquete de la aplicación.

Para que tengas una idea más clara, así se vería la dirección de la aplicación Signal: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.thoughtcrime.securesms. Y el nombre del paquete se puede extraer de esta misma, así: org.thoughtcrime.securesms.

Lógicamente, esta dirección se extrae de la página web de Google Play. Y seguro te estarás preguntando si es posible sacar la dirección o nombre del paquete directo desde la aplicación de Google Play en el móvil.

No, no puedes, aunque sí puedes entrar en la versión web de Google Play desde el móvil. Solo debes entrar con tu navegador y sacar la dirección tal cual como lo harías en el ordenador.

Pero, toma en cuenta que si usas el navegador Chrome, este te reenviará a la aplicación de Google Play, por lo que tendrás que usar otro navegador móvil. En este caso hemos usado sin ningún problema el navegador nativo de MIUI.

Instalar los paquetes descargados en APK.Support

Una vez que hayas ubicado la dirección de la aplicación que quieres descargar , copiala y entra en la dirección web de APK.Support.

, copiala y entra en la dirección web de APK.Support. Luego, en la barra buscadora del menú inicio, pega la dirección URL de la aplicación .

. Tienes la opción para elegir la versión Android de tu móvil y el fabricante .

. A continuación, verás la descripción de la aplicación y el botón de descarga del APK.

¡Es muy fácil!

Luego, si bajas un poco más verás una sección de archivos, ahí aparecen las versiones anteriores de la aplicación, junto con el resto de archivos relacionados con la instalación y demás.

Cuando tengas claro qué versión de la aplicación quieres descargar, dale clic a la opción para descargar el archivo zip .

. Aparecerá una publicidad , no te preocupes, solo espera y luego ciérrala.

, no te preocupes, solo espera y luego ciérrala. A continuación, verás la opción para generar el enlace de descarga .

. Este descargará el archivo con toda la información necesaria para instalar la aplicación .

. Una vez que todo se haya descargado, deja que el instalador haga el resto del trabajo.

APK.Support puede ser una herramienta muy útil en más de una situación, así que no dudes en probarla y también recomiéndala a tus familiares y amigos.