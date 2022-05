Aunque existen muchos juegos estilo Metroidvania para Android muy buenos, ninguno alcanza el nivel de maestría de Hollow Knight. Lastimosamente, el juego de Team Cherry solo está disponible para Nintendo Switch, PC, PS4 y Xbox One, por lo que no es posible jugarlo de forma oficial en móviles. Por suerte, en Android tenemos una gran comunidad de desarrolladores que se encargan de portear algunos juegos de PC para dispositivos Android.

Así como te trajimos Cuphead para Android, en esta ocasión te presentaremos el mejor port de Hollow Knight para Android que te permitirá jugar al juego completo desde tu móvil o tablet. Si siempre quisiste jugar a este clásico moderno de los Metroidvania, pero nunca tuviste un PC o consola para hacerlo, este es tu momento. Sigue leyendo para descargar el APK y descubrir cómo instalarlo.

Descargar el APK de Hollow Knight para Android

El port de Hollow Knight para Android que aquí te traemos ha sido creado a partir de la versión para Nintendo Switch del juego. Por tanto, no es muy exigente y funciona bien en móviles de gama media en adelante. Nosotros lo probamos en un Redmi Note 7 y no nos dio problemas (más allá de los bugs que todo port, fan-game o juego no oficial tiene).

Lo más interesante de esta versión de Hollow Knight para Android es que te permite jugar al juego completo, de principio a fin. Sin más que añadir, aquí te dejamos los enlaces de descarga tanto del APK de Hollow Knight como del APK de la aplicación de mando para jugar al juego (necesitas ambos):

Descargar | APK de Hollow Knight (619 MB)

Descargar | APK de Gamekeyboard+ y configuración (0,28 MB)

No olvides apoyar a los creadores del juego y de la aplicación comprando sus versiones oficiales desde las respectivas tiendas.

¿Cómo jugar a Hollow Knight en Android?

Configurar la app de mando para jugar a Hollow Knight 1 de 3

Al tratarse de un juego no oficial para Android, instalarlo no es tan fácil como tocar un par de botones y empezar a jugar. Una vez que tengas descargados en tu móvil los APK del juego y de la app de mando, sigue estos pasos:

Ve al almacenamiento de tu Android, busca el APK de Hollow Knight en la carpeta de descargas y púlsalo para instalarlo. Si necesitas más ayuda en este paso, aquí tienes un tutorial para instalar un archivo APK en Android.

y púlsalo para instalarlo. Si necesitas más ayuda en este paso, aquí tienes un tutorial para instalar un archivo APK en Android. De la misma forma, instala el APK de la aplicación de mando (se llama KEYBOARD.HOLLOW.KNIGHT_1.1-APK). Viene comprimido en un archivo ZIP que debes descomprimir antes.

(se llama KEYBOARD.HOLLOW.KNIGHT_1.1-APK). Viene comprimido en un archivo ZIP que debes descomprimir antes. Antes de continuar, si navegas en tu Android usando gestos , tienes que cambiar la navegación a botones de esta manera (en algunos móviles no es necesario): Abre la aplicación de «Configuración» de Android. Ve a «Pantalla de inicio» e ingresa en «Navegación del sistema». Finalmente, elige «Botones» como tu método de navegación. ¡Listo! NOTA: los pasos anteriores son para móviles Xiaomi, pero en el resto de dispositivos Android el procedimiento es similar.

, tienes que cambiar la navegación a botones de esta manera (en algunos móviles no es necesario): Ahora, abre la aplicación Game Keyboard+ instalada en tu Android y concédele el permiso de acceder al almacenamiento.

instalada en tu Android y concédele el permiso de acceder al almacenamiento. Toca el botón que dice Step 1 . Seguidamente, entra en Teclado virtual y activa Game Keyboard+ como si fuera un teclado que estás configurando.

. Seguidamente, entra en y activa Game Keyboard+ como si fuera un teclado que estás configurando. Regresa a la aplicación y pulsa en Step 2 . Elige Game Keyboard+ como método de entrada .

. Elige Game Keyboard+ como . A continuación, presiona el botón Settings .

. Pulsa en Import profile y selecciona el archivo GKP que venía comprimido en el ZIP donde extrajiste el APK de la app de mando.

y selecciona el que venía comprimido en el ZIP donde extrajiste el APK de la app de mando. Finalmente, pulsa en Custom & Test para reacomodar los botones a tu gusto. Los controles básicos son: Z : saltar. X : atacar. A : concentración / hechizo. C : dash. OK : pausa. SEL : inventario.

para reacomodar los botones a tu gusto. Los controles básicos son:

Así se ve Hollow Knight en Android 1 de 4

Sal de la aplicación y abre Hollow Knight en tu Android (tarda en cargar la primera vez).

(tarda en cargar la primera vez). Realiza la configuración inicial del juego indicada por el mismo e inicia una partida .

. Una vez que el juego comience, verás que no podrás moverte ni hacer nada. No te preocupes, toca el botón físico de subir volumen del móvil. Se desplegarán los botones en pantalla: puedes arrastrarlos para volverlos a acomodar. Cuando estés listo, pulsa un espacio vacío, baja hasta la opción Exit edit mode y presiónala.

¡Eso es todo! Ya puedes disfrutar de Hollow Knight en tu Android.

Consejo final: quita los botones antes de salir del juego

Cuando termines de jugar, antes de cerrar el juego, desliza la pestaña de notificaciones hacia abajo, presiona en Selecciona un método de entrada y elige la app de teclado que usas. Así podrás seguir usando tu móvil normalmente. Si quieres regresar al juego tendrás que cambiar el método de entrada para elegir la app de mando.