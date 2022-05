Si lugar a duda, la serie que catapultó a Xiaomi al puesto que hoy en día tiene en el mercado de móviles fueron los Redmi Note 7. Tanto su versión estándar como la Pro son el claro ejemplo de lo que siempre ha priorizado el fabricante chino: la relación calidad – precio. Esto conllevo a que dicha serie se convirtiera en la más popular de Xiaomi, por lo que, probablemente, la siguiente noticia no sea bien recibida por muchos.

Según el medio de noticias especializado en esta marca, Xiaomiui, los Redmi Note 7 y Note 7 Pro acaban de perder oficialmente el soporte del fabricante. Y no solo estos exitosos gama media se despiden de las actualizaciones de software, ya que también lo hace otro modelo económico: el Redmi Go.

Los Xiaomi Redmi Note 7, Note 7 Pro y Go se quedan sin soporte oficial

Todo tiene su final, y en esta oportunidad les ha tocado a tres móviles decirle adiós al soporte del fabricante. Los Redmi Note 7, Note 7 Pro y Redmi Go se lanzaron a principios del 2019. Y ahora, 3 años después de su llegada al mercado, Xiaomi ha decidido ponerle fin al soporte de software de estos móviles.

Recordemos que los Redmi Note 7 y 7 Pro salieron a la venta con Android 9.0 y la capa de personalización del fabricante, MIUI 10. En los últimos tres años, estos móviles recibieron tres actualizaciones de MIUI (11, 12 Y 12.5) y una de sistema operativo cuando actualizó a Android 10.

Por su parte, el Redmi Go llegó al mercado con Android 8.1 y en la actualidad continúa con dicha versión del sistema operativo de la gran G, dado que el soporte que recibió por parte del fabricante solo fueron 3 parches de seguridad.

¿Cómo seguir actualizando los Redmi Note 7, 7 Pro y Go ahora que Xiaomi no lo hará?

Aunque Xiaomi ya no brinde soporte a los Redmi Note 7, 7 Pro y Go, esto no significa que no puedas probar las nuevas versiones del sistema operativo de Google en tu móvil. De hecho, gracias a las ROMs personalizadas es posible continuar actualizando estos móviles. Ahora bien, es importante que tengas en cuenta que instalar una ROM en un móvil Android tiene sus riesgos.

¿Te animas a actualizar tu Redmi Note 7 con una ROM alternativa? Pues echale un vistazo a este tutorial sobre cómo poner Android 11 en tu Redmi Note 7 con LineageOS 18.1.