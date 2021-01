Dragon Quest es uno de los primeros juegos de rol. Desde su creación hasta la actualidad ha contado con múltiples spin-off y Dragon Quest Tact no es la excepción.

Luego de su rotundo éxito en Japón, Square Enix ha querido llevar este nuevo juego al resto del mundo, a través de Android e iOS.

Pero, si no has jugado antes ningún título de Dragon Quest y tampoco estás tan familiarizado con la modalidad RPG, no te preocupes, aquí está todo lo que necesitas saber para empezar a jugar con confianza.

Lo que debes saber para empezar a jugar Dragon Quest Tact

Aunque no pretendemos darte una explicación detallada de cómo funciona el juego, sí te daremos las nociones necesarias para que puedas empezar a descubrirlo por ti mismo.

Dragon Quest Tact se basa en estrategias, por lo que tendrás que pensar mucho para crear la estrategia perfecta para tu equipo. El argumento del juego no es el más original de todos pero cumple con su cometido.

Para empezar, debes enfrentar la amenaza que existe en el mundo de Orchesterra. Para ello, podrás hacer equipo con varios personajes populares de la saga.

A medida que avance la historia, tendrás que irte enfrentando a más monstruos en una modalidad de tablero en el campo de batalla. Y cuando vayas derrotando más adversarios, podrás irlos anexando a tu equipo. Esto sin mencionar las mejoras que podrás ir haciendo para garantizar una mayor ventaja.

Descarga Dragon Quest Tact en tu móvil

Justo como pasa con otros juegos móviles tan importantes como Pokémon Go, Dragon Quest Tact está disponible gratis en la tienda de aplicaciones. Para recaudar dinero, cuenta con microtransacciones dentro de la aplicación. Una estrategia que ha demostrado ser bastante exitosa.

Si te interesan los juegos de rol, Dragon Quest Tact es un título casi obligatorio, uno con el que podrás poner a prueba tus habilidades de estratega junto a tus amigos.