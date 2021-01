Los fanáticos de Pokémon Go saben que la Liga de Combates Go se ha convertido cada vez más en un terreno de análisis y estrategia. Tener la oportunidad de disputar una batalla Pokémon contra un jugador de cualquier lugar del Mundo, o quizás en un torneo eliminatorio, nos hace decidir entre nuestros personajes favoritos y aquellos con más probabilidades de ganar. Por eso hoy te recomendamos los Pokémon más poderosos para pelear en la Liga de Combates Go.

Liga Super Ball (Tope de 1500 PC)

Skarmory: este Pokémon tipo acero y volador posee una de las mejores defensas de la liga. Es muy resistente a los siempre temidos tipo dragón, psíquico y hada . Skarmory es vulnerable al fuego y electricidad. Sus movimientos más potentes vienen de su lado volador; así que en ataques rápidos utiliza “Tajo Aéreo”, y para ataques cargados los más eficaces serán “Ataque Aéreo” y “Pájaro Osado”.

Liga Ultra Ball (Tope de 2500 PC)

Heracross: u no de los Pokémon más utilizados en esta Liga . Este escarabajo tipo bicho y lucha compite contra los más poderosos. Es débil contra los Pokémon tipo volador, pero dichos ejemplares escasean en el nivel Ultra Ball. Sus movimientos cargados más eficaces son “A Bocajarro” y “Megacuerno”.

Liga Master Ball (Superior de 2500 PC)

Melmetal: un de los Pokémon más deseados al combatir. Resiste contra casi todos los tipos, excepto fuego, roca y lucha. Un verdadero dolor de cabeza para sus rivales, su ataque rápido “Impactrueno” carga con una velocidad tremenda . Para ataque cargado se recomienda “Avalancha” y “Fuerza Bruta”.

el psíquico predilecto. Quizás no sea el más potente, pero siempre impresiona su imagen en el campo de batalla. Es bastante resistente ante los luchadores; que a su vez temen a su ataque rápido “Psicocorte”. Dialga: el mejor ejemplar de la Liga Master. Combina una resistencia impugnable, y una ofensiva destructiva. Es el Pokémon que todos quieren tener, pero nadie quiere enfrentar. Como ataque rápido recomendamos “Dragoaliento” y para efectuar su movimiento cargado puedes darte un festín eligiendo entre “Cabeza Hierro”, “Cometa Draco” y “Trueno”.

Pokémon Go es un juego que marcó un antes y un después en nuestras vidas. Los fanáticos estamos de acuerdo en que el juego se superó al inaugurar la Liga de Combates Go; ya que brinda un espacio lleno de diversión y adrenalina, que además acerca a los jugadores a ese sueño de ser un verdadero entrenador Pokémon.

