Cómo saber si mi móvil tiene UWB

Hoy por hoy, la tecnología de rastreo de dispositivos se encuentra bastante avanzada. Si eres olvidadizo, existen muchos rastreadores de excelente calidad puestos a la orden, y aún mejor, incluso puedes tener esta función en los móviles, no solo gracias al Bluetooth, sino también a través de la ultra banda ancha (UWB, por sus siglas en inglés).

Que tu móvil tenga UWB implica que puede alcanzar frecuencias con ancho de banda que supera los 500 MHz. Esto, básicamente, te permite localizar pertenencias con mayor precisión, poca interferencia y ahorrando más energía que si utilizaras Bluetooth.

Cómo verificar la compatibilidad con UWB de tu móvil

Generalmente, los móviles de gama alta tienen activa esta función, pero si no estás seguro de si tu smartphone es uno de esos afortunados, te enseñaremos cómo saber si este tiene UWB mediante 3 métodos bastante simples.

Consulta la lista oficial de Wikipedia

En Wikipedia hay todo un universo de información al cual le podemos echar mano para resolver dudas muy simples. Gracias a esto, podemos consultar su propia lista de dispositivos actualizada, en donde te indican qué smartphones tienen UWB y cuáles son sus marcas. Para hacerlo sencillo, te los dejaremos acá abajo:

Comprueba que la función aparezca en tus Ajustes

Otra alternativa es revisando los ajustes de tu móvil para ver si entre sus diferentes opciones te sale la conexión UWB. Para ello, tan solo debes ir a Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Banda ultraancha (UWB). También puedes encontrarla usando el buscador de los ajustes de tu móvil, buscando «UWB». Si no te aparece esta opción, lo más probable es que tu dispositivo no cuente con ella.

Utiliza la app «UWB?»

Por último, para salir de dudas de una vez por todas, puedes optar por una app que se encarga de analizar tu dispositivo para verificar si tiene UWB o no. Esta app se llamaba UWB?, no pesa nada y es muy fácil de utilizar. Para ello debes descargarla desde la Play Store, y al abrirla, seleccionar la opción Check now.

Tendrás que esperar a que la app analice el móvil, y luego te dará una respuesta. Aunque está en inglés, es muy fácil saber cuál es el resultado, pues de entrada te dice Sí o No (Yes o No, respectivamente).

¡Ya puedes comprobar si tu móvil tiene UWB sin esfuerzo!