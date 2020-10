Apple lo tiene difícil, los móviles Android han mejorado tanto en los últimos años que es complicado sacar novedades en sus nuevos teléfonos. Sin embargo, en cada presentación de la manzana mordida siempre se habla de cambios revolucionarios (en los iPhone, claro está) y nosotros queremos que sepas qué significa todo esto.

Ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo. Es por eso que en este artículo te mostraremos las 5 mejores y 5 peores cosas de los nuevos iPhone 12. Con ellas, podrás saber si realmente estos móviles ponen en jaque a la gama alta de Android, la cual consideramos la más avanzada del panorama móvil en la actualidad. Vamos con ello, porque hay muchas cosas que debes saber.

Las noticias positivas de los nuevos iPhone 12

Está claro que los nuevos iPhone 12 han mejorado cosas, y algunas de ellas son realmente interesantes.

El Apple A14 Bionic es un procesador impresionante, y muy potente

Los nuevos iPhone 12 montan, desde el primer al último modelo, el nuevo procesador A14 Bionic de Apple que ya hemos visto en los últimos iPad. Esto se traduce en una velocidad de procesamiento brutal junto a una gráfica de lujo.

Sin duda, estamos ante móviles muy potentes en pruebas de laboratorio, aunque recuerda, los benchmarks no sirven para evaluar el rendimiento real del teléfono.

Todos los iPhone tienen 5G, pero no se usará siempre

Apple cree que el 5G es una mejora necesaria en los iPhone y aunque esta tecnología todavía no está extendida tanto como nos gustaría, creemos que esto sí servirá para que las redes y operadoras se pongan las pilas con su extensión.

A título personal creo que el 5G es una mejora un tanto “peligrosa” porque entraña un mayor consumo energético junto a una cobertura reducida. Aún así, es una mejora que para muchos será importante y ahora la incluyen desde el modelo más pequeño al más grande; lanzando, sin duda, el teléfono 5G más compacto del mundo (el iPhone 12 Mini).

Eso sí, Apple se ha guardado un as en la manga y usará la cobertura 5G de forma selectiva, ahorrando energía cuando esta no se necesite. Nos parece genial, pero habrá que ver cómo funciona de bien esto… Lo que no nos ha gustado es que dicen que se podrá dejar de usar el WiFi público y nosotros creemos que eso es una patraña, pues el 4G con buena cobertura es más que suficiente a menos que quieras competir en los eSports con tu móvil…

La pantalla del iPhone 12 mejora, y se dejan atrás los paneles IPS

Pagar unos 800€ por un teléfono con pantalla IPS nos parece un poco descalabrado, y eso era precisamente lo que el iPhone 11 hacía. Ahora Apple ha dado el salto a las nuevas pantallas Super Retina XDR en toda su gama y ofrecerá un panel OLED de mucha calidad para todos los usuarios.

Sin embargo, hay un pero en todo esto. No hay ningún iPhone con pantalla de 90 o 120 Hz, ya que todos disfrutan de los clásicos 60 fps. Si quieres jugar lo mejor será que te compres un Android de gama alta porque hay móviles como el Nubia RedMagic 5G con pantalla de 144 Hz por menos de 600€.

Los iPhone 12 son más compactos con mayor pantalla y más resistencia

Apple ha mejorado algunas cosas en los iPhone 12 y una de ellas es que son más compactos con el mismo tamaño. De hecho, ahora montan unas diagonales mayores que antes en un mismo tamaño:

iPhone 12 Mini : 13,15 x 6,41 x 0,74 mm con un peso de 133 gramos. Pantalla de 5,4 pulgadas.

: 13,15 x 6,41 x 0,74 mm con un peso de 133 gramos. Pantalla de 5,4 pulgadas. iPhone 12 : 14,67 x 7,15 x 0,74 mm con un peso de 162 gramos. Pantalla de 6,1 pulgadas.

: 14,67 x 7,15 x 0,74 mm con un peso de 162 gramos. Pantalla de 6,1 pulgadas. iPhone 12 Pro : 14,67 x 7,16 x 0,74 mm con un peso de 189 gramos. Pantalla de 6,1 pulgadas.

: 14,67 x 7,16 x 0,74 mm con un peso de 189 gramos. Pantalla de 6,1 pulgadas. iPhone 12 Pro Max: 16,84 x 7,81 x 0,74 mm con un peso de 228 gramos. Pantalla de 6,7 pulgadas.

Se mejora bastante el tamaño de los teléfonos y eso nos gusta. Lo malo es que dan paso a un diseño mucho menos ergonómico que recuerda a los iPhone 4 e iPhone 5. Es mucho más incómodo con los bordes planos aunque también más bonito. Esto será algo a evaluar por quien lo compre.

También hablan de una nueva tecnología diseñada en colaboración con Corning (Ceramic Shield), la cual dotará a los móviles de una mayor resistencia al momento de las caídas pero pocas serán las horas que tarde la gente en mostrar iPhone 12 reventados por caídas al suelo… (ya lo veréis).

Tienen unas cámaras brutales, tanto en foto como en vídeo

En cuanto a la cámara, Apple sigue ligado a los 12 MP en la mayoría de sus sensores traseros dotando a algunos de sus iPhone 12 de hasta 4 sensores usando la tecnología LiDAR.

Estamos seguros de que las cámaras serán buenas (no sabemos si lo suficiente para superar a los reyes de la fotografía de DxOMark) y destacarán especialmente en la grabación de vídeo 4K a 60 fps, siendo de los primeros en poder grabar con el formato Dolby Vision. También añaden el formato ProRAW de Apple que permitirá mejorar las fotos y sin pérdida de calidad.

Otra de las mejoras en la cámara que vale la pena resaltar es el modo noche para selfies, que esperamos que ofrezca unos buenos resultados.

Lo peor de los iPhone 12

Y ahora que ya habéis visto el caramelo, pasemos a hablar de lo malo, porque también hay bastantes cosas a tener en cuenta.

Los iPhone 12 han subido de precio

Esto, no lo esperábamos. Cuando se filtraron los precios de los iPhone 12 creímos que Apple podría contener los precios para competir contra los pesos pesados de Android pero finalmente no ha sido así. De hecho, ahora el modelo básico de los iPhone 12 (el Mini), pasa a costar lo mismo que costaba el iPhone 11.

Los precios de los nuevos iPhone 12 se quedan así:

iPhone 12 Mini – Desde 809€ con 64 GB hasta 979€ con 256 GB.

con 64 GB hasta 979€ con 256 GB. iPhone 12 – Desde 909€ con 64 GB hasta 1079€ con 256 GB.

iPhone 12 Pro – Desde 1159€ con 128 GB hasta 1509€ con 512 GB.

iPhone 12 Pro Max – Desde 1259€ con 128 GB hasta 1609€ con 512 GB.

No hay cargador en la caja de los iPhone 12, solo un cable

Apple ha dejado de incluir el cargador en los nuevos iPhone 12, a pesar de que estos incluyen ahora carga rápida (de gama media Android) para la cual tendrás que conseguir un nuevo cargador rápido.

Lo que sí encontrarás en los nuevos iPhone 12 es un cable de USB a Lightning (y nada más). Apple no solo hará esto en la nueva serie, sino que incluso lo quitará en los iPhone 11, XR y SE que siga vendiendo a partir de ahora…

La autonomía de los iPhone 12 podría no ser tan buena

Los nuevos iPhone 12 mejoran muchas cosas, e incluso puede que la eficiencia gracias al chip de 5 nm Apple A14 Bionic. Sin embargo, algunos de ellos reducen su batería y eso podría resultar en un empeoramiento de la autonomía.

Es cierto que añaden carga rápida pero el 5G de momento consume más energía y aunque lo apaguen cuando no se necesite, creemos que los nuevos iPhone 12 podrían empeorar en autonomía y esa nunca es una buena noticia. Especialmente creemos que esto puede afectar y mucho al nuevo iPhone 12 Mini.

El MagSafe vuelve, para sacudir tu bolsillo

MagSafe es una tecnología propia de Apple que te sonará por los famosos cargadores de los MacBook que se adhieren de forma magnética (los anteriores a 2016). Pues bien, ahora vuelve al iPhone para que fijes miles de accesorios y te gastes el dinero.

MagSafe añadirá fundas magnéticas, cargadores inalámbricos, accesorios, etc. No te extrañes que alguno se termine gastando más en accesorios que en el propio iPhone…

Siguen sin venir con Dual-SIM física (solo eSIM)

Y por último, otro pequeño fallo que seguirá siendo un contra para muchos (sobre todo para los que viajan y necesitan una Doble SIM). El iPhone 12 solo permitirá Dual SIM usando una segunda SIM a través del puerto eSIM, el cual no es compatible con demasiados operadores en el mundo.

Esto será solo un problema para algunos pero creemos que por mucho que avancen los nuevos iPhone 12, siempre habrá quien se sienta realmente decepcionado por no adaptarse a esta gente viajera y de negocios que necesita tener dos líneas de móvil.

¿Qué te han parecido los nuevos iPhone 12? ¿Te los comprarías antes que un Android de gama alta? Nosotros creemos que no hay mejoras tan buenas como plantearse el cambio y más cuando por menos de 600€ puedes tener un Android tope de gama con 5G y la mayoría de avances de la telefonía móvil… Especialmente si aprovechas las ofertas del Amazon Prime Day.