Todos estamos impacientes por saber qué presentará Apple en su próximo evento fijado para el 13 de octubre. Evidentemente, la marca de la manzana presentará sus nuevos iPhone 12, pero ¿qué será lo nuevo que propondrán? ¿Bajarán los precios? ¿Pondrán en aprietos a los Android de gama alta? Por suerte, ya no tenemos que seguir esperando para aclarar estas dudas, pues hace unos instantes se filtraron los cuatro modelos de iPhone 12 que presentará Apple.

El responsable de esta filtración ha sido el tipster chino @Kang, el cual goza de muy buena reputación en este tipo de asuntos. Este usuario ha publicado un largo informe en Weibo donde ha detallado varias características de los iPhone 12, así como sus precios y disponibilidad. ¿Quieres saber cómo serán? Nosotros también, así que acompáñanos a conocerlos para ver si realmente pueden competir con los Android de gama alta en lo que respecta a precios y calidad.

Así serán los iPhone 12: características y precios filtrados

Con el iPhone SE 2020, Apple ya avisó que querían ofrecer móviles más asequibles para competir con los Android. Y con esta filtración de los iPhone 12 podemos confirmar que seguirán ese camino. Y es que, al parecer, Apple lanzará cuatro modelos de su buque insignia: los tres que todos esperan (los iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max) y un cuarto que podría ser una buena alternativa a los Android de gama alta: el iPhone 12 Mini.

Según la filtración, todos los iPhone 12 serán móviles con 5G y usarán el panel Super Retina XDR, que antes era exclusivo del iPhone 11 Pro. Además, los cuatro podrán filmar en el estándar Dolby Vision HDR. ¿En qué se diferencian? Pues en el tamaño de la pantalla, las cámaras y el precio, tal como puedes comprobar a continuación:

iPhone 12 Mini : Pantalla de 5,4 pulgadas. Cámara dual con f/1.6. Almacenamiento: 64 GB, 128 GB o 256 GB. Colores: negro, blanco, rojo, azul y verde. Fecha de inicio de reservas: 6 o 7 de noviembre. Fecha de lanzamiento: 13 o 14 de noviembre. Precio: desde 699$ .

: iPhone 12 : Pantalla de 6,1 pulgadas. Cámara dual con f/1.6. Almacenamiento: 64 GB, 128 GB o 256 GB. Colores: negro, blanco, rojo, azul y verde. Fecha de inicio de reservas: 16 o 17 de octubre. Fecha de lanzamiento: 23 o 24 de octubre. Precio: desde 799$ .

: iPhone 12 Pro : Pantalla de 6,1 pulgadas. Cámara triple (sensor LiDAR + gran angular con f/1.6 + telefoto con 4x de zoom óptico) Almacenamiento: 128 GB, 256 GB o 512 GB. Colores: plata, dorado, grafito y azul. Fecha de inicio de reservas: 16 o 17 de octubre. Fecha de lanzamiento: 23 o 24 de octubre. Precio: desde 999$ .

: iPhone 12 Pro Max : Pantalla de 6,1 pulgadas. Cámara triple (sensor LiDAR + gran angular con f/1.6 + telefoto con 5x de zoom óptico) con un sensor que es un 47% más grande. Almacenamiento: 128 GB, 256 GB o 512 GB. Colores: plata, dorado, grafito y azul. Fecha de inicio de reservas: 13 o 14 de noviembre. Fecha de lanzamiento: 20 o 21 de noviembre. Precio: desde 1099$ .

El iPhone 12 Mini podría ser el mejor gama alta compacto del mercado

En este momento, es difícil saber si estos nuevos iPhone 12 serán verdaderos rivales a temer por los Android de gama alta, ya que aún no tenemos muchos detalles de su procesador o pruebas reales de sus cámaras. Ahora bien, lo que sí es seguro es que el modelo más básico de los iPhone 12 (el Mini) resultará muy atractivo para los usuarios de Android.

Y no solo lo decimos por su tamaño compacto de 5,4″ (un formato que no abunda o no hay en la gama alta actual), sino también por su precio de 699$. Vale lo mismo que el Google Pixel 5 (en EE.UU. al menos). No obstante, hay que tener en cuenta que cuando los iPhone llegan a Europa, su precio suele aumentar. Aun así, para un dispositivo de Apple (que posiblemente usará el potentísimo procesador A14 Bionic), no nos parece un mal precio.

Los otros iPhone 12 tampoco tienen un mal precio. Por ejemplo, el iPhone 12 Pro vale 999$ que es lo mismo que cuesta un Huawei P40 Pro, un Galaxy S20 5G y un Galaxy Note 20, los cuales serían los gama alta de Android caros. Con los gama alta más asequibles, como los Xiaomi Mi 10 o los OnePlus 8, ya no competerían tanto en lo que a precio se refiere.

En fin, cuéntanos tu opinión… ¿te atraen estos iPhone 12 antes que los gama alta de Android?

Fuente | GSMArena