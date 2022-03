Estamos viviendo tiempos difíciles, hoy nos preocupan temas de una manera que hace dos décadas jamás hubiésemos imaginado. Una de esas preocupaciones es la privacidad de nuestros datos.

¿Qué hacen las empresas tecnológicas con la información que compartimos en la Web? Este tema ha generado discusiones y más de un escándalo en los últimos años. Lamentablemente, el problema continuará por largo tiempo. La privacidad de los usuarios de Telegram está en la mira desde que empezó el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Quizás no lo sepas pero el fundador de Telegram, Pavel Durov, es ruso. Hace 9 años perdió su empresa (VK) y tuvo que abandonar Rusia por negarse a compartir la información de sus usuarios ucranianos al gobierno ruso.

Luego de eso, Durov fundó Telegram y nuevamente estuvo en la mira del gobierno ruso, quien se empeñó en tumbar dicha plataforma y cuyos esfuerzos solo cesaron a partir de 2020. Lo más interesante de este caso es que a través de muchos canales de Telegram los usuarios ucranianos y rusos se han mantenido informados durante años sobre las tensiones entre ambos países.

Este tráfico de información libre entre usuarios, como muchos imaginarán, es algo con lo que el gobierno ruso no se siente muy cómodo.

9 years ago I defended the private data of Ukrainians from the Russian government — and lost my company and my home. I would do it again without hesitation. https://t.co/GUFCjbqDc5

— Pavel Durov (@durov) March 7, 2022