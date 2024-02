Si tienes hijos, seguro entiendes que existen contenidos en Internet que no son aptos para los más pequeños y por eso existe el control parental. Sin embargo, recientemente se ha descubierto la existencia de un fallo que permite saltarse el control parental de Android.

De acuerdo a lo reseñado por el desarrollador web matan-h, esto es posible por un navegador oculto que tiene la app de Contactos y que puede utilizarse para saltarse el control parental de Android.

En caso de que no lo sepas, el control parental de Android se llama Google Family Link. El mismo permite que los padres puedan controlar los sitios web que visitan sus hijos, obtener su ubicación, evitar que instalen otras apps y muchas otras funciones. De este servicio ya hemos hablado en el pasado.

¿Cómo es posible saltarse el control parental de Android con este fallo?

Muchos creen que el método más sencillo para saltarse el control parental sería mediante el uso de otro navegador y en parte eso es cierto, pero esto se puede solventar evitando que se instalen aplicaciones de terceros como los navegadores web.

No obstante, este navegador oculto que puedes encontrar en la app de Contactos es parte del sistema, está vinculado a Google Play Services y dicha función no está bloqueada por el control parental de Android. De hecho, la misma no tiene restricciones porque es necesaria para el funcionamiento apropiado del control parental.

Lo más preocupante, es que es algo fácil hacer. Solo hay que abrir la app de contactos, editar o crear un contacto nuevo y agregar este enlace en particular. Luego, abrir ese contacto y presionar dicho enlace que te dirigirá a la web “Su dispositivo Android acaba de mejorar” que siempre se abre después de una actualización del sistema. Cuando lo abras lo hará con dicho navegador.

Lo siguiente, es buscar en dicha web un enlace o botón que diga “Más información”. Lo siguiente, es presionar el botón de menú a la izquierda de la pantalla y elegir la opción “Ayuda de Google” (Help Center). Finalmente, presiona de nuevo el menú y escoge la opción “Google”. Una vez allí, es posible navegar en la web sin las restricciones del bloqueo parental.

Google ya está al tanto de este fallo

Matan-h explicó que ya había reportado a Google. Aunque parezca increíble, le respondieron que el control parental funcionaba correctamente y que este fallo no sería solventado. Desde Androidpolice intentaron contactar a Google y la respuesta que dieron fue muy diferente, ya que reiteraron que el problema iba a ser solventado.

“Estamos al tanto de este problema informado por un investigador externo y estamos en comunicación con ellos en relación con el informe. Después de una investigación de las causas raíz, implementamos una solución, que estamos en proceso de implementar para los usuarios de Android”.

Y tú … ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido este fallo para saltarse el control parental de Android? Déjanos tu comentario y comparte esta publicación.