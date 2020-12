WhatsApp lleva varios años en el ojo de la tormenta por problemas de seguridad y privacidad. Aun así, sigue siendo la aplicación de mensajería más usada en el mundo con diferencia. Y es que es difícil pasarse definitivamente a Telegram o Signal cuando muchos de tus familiares y amigos prefieren seguir usando WhatsApp por lo sencilla y efectiva que es.

Para intentar convencerte a ti y a tus conocidos de que WhatsApp no es una app fiable, a continuación te presentaremos 5 datos que te harán dudar de su seguridad. Y no hablaremos de información de hace 4 o 5 años atrás, sino de hechos recientes que tienen que ver con esta app de Facebook y que son realmente preocupantes. Vamos allá…

WhatsApp tuvo 6 fallos graves de seguridad este año que comprometían tu móvil

Es normal que las aplicaciones tengan fallos de seguridad cada cierto tiempo. Sin embargo, lo de WhatsApp excede los límites de lo normal. Según un comunicado de la propia empresa, WhatsApp sufrió seis vulnerabilidades importantes en 2020 (ya solucionadas) que fueron identificadas de la siguiente manera: CVE 2020-1894, CVE-2020-1891, CVE-2020-1890, CVE-2020-1889, CVE-2020-1886 y CVE-2019-11928.

La propia Facebook (propietaria de WhatsApp) admitió que no fueron fallos simples, sino vulnerabilidades que permitían hackear las cuentas de los usuarios. Técnicamente, en el tiempo que WhatsApp tardó en solucionarlas, tu móvil pudo haber sido infectado con virus y códigos maliciosos de terceros para robar tus datos o espiarte.

Estos fallos afectaron a usuarios tanto de Android como de iOS y lo peor de todo es que dos de ellos ni siquiera fueron descubiertos por WhatsApp, sino por investigadores independientes. Eso sí, la empresa asegura que ningún cibercriminal aprovechó estas vulnerabilidades (o al menos nadie reportó un ataque formalmente).

Los grupos de WhatsApp no son privados, ¡están en Google!

Hace poco se destapó otro gran fallo de seguridad de WhatsApp que no compromete tu móvil, pero sí tu privacidad. Se trata de un problema relacionado con las invitaciones de los grupos. Se supone que estos grupos son privados y que la única manera de entrar a uno en particular es que te agreguen directamente o que recibas un enlace de invitación de alguno de sus miembros.

Sin embargo, los grupos de WhatsApp también son accesibles desde Google para absolutamente cualquier persona. Si alguien quiere ingresar a tu grupo de WhatsApp, solo tiene que realizar una búsqueda específica en Google y podrá conseguir el enlace de invitación sin tu autorización (aunque no es un método infalible). De hecho, una vez dentro del grupo, podrá ver el número de teléfono de todos los miembros, así como las conversaciones, fotos y vídeos privados.

¿La culpa no es de Google por indexar estos enlaces? Pues no, ya que WhatsApp debe agregar una simple línea de código a la invitación para que esto no suceda. Y lo más grave de todo es que la empresa admitió que no protegen estos enlaces aposta, ya que es una “decisión intencional para el producto”. Eso fue lo que dijeron en noviembre de 2019 luego de que un usuario les exigiera una recompensa por haber descubierto el problema.

Donald Trump, Jeff Bezos, la ONU y la Unión Europea dejaron de usar WhatsApp

Durante su estadía como presidente de EE.UU., Donald Trump le ha hecho la guerra a las aplicaciones que abusan de su popularidad para violar la privacidad de los usuarios. Por esa razón, su gobierno quiere prohibir TikTok en Estados Unidos (la decisión final todavía está en el aire). Y por esa misma razón Trump, junto a todo su equipo en la Casa Blanca, apenas llegó a la presidencia en 2017 dejó de usar WhatsApp. Utiliza una app de mensajería más segura llamada Confide.

Si ni siquiera Trump confía en WhatsApp (que es una aplicación de su país), está claro que muy segura no es. Esto lo ha reafirmado la ONU que ordenó a sus funcionarios dejar de usar WhatsApp por posibles robos de información. Esta acción se tomó luego de que a Jeff Bezos (fundador de Amazon y hombre más rico del mundo) le hackearan el móvil en 2018 a través de un vídeo que recibió en WhatsApp.

A raíz de todo esto, este año la Unión Europea también ordenó a todos sus trabajadores dejar de usar WhatsApp y pasarse a Signal. En resumen, los hombres y las organizaciones más importantes del mundo no quieren a WhatsApp y la consideran insegura. Algo de razón tendrán…

El creador de Telegram asegura que el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp no es seguro

Cuando WhatsApp intenta defenderse de todos los que dicen que es una app insegura, siempre mencionan el famoso “cifrado de extremo a extremo”. En palabras simples, lo que quieren decir es que su mensajería es totalmente privada: que un mensaje solo puede ser leído por el usuario que lo envía y el usuario que lo recibe. Pero, ¿es cierto esto? ¿Hay alguna trampa?

Según Pavel Durov (fundador de Telegram), WhatsApp nunca será seguro pese al sistema de cifrado de extremo a extremo que utiliza, el cual considera “insuficiente”. Durov explicó en un comunicado que este sistema de WhatsApp tiene varias “puertas traseras” (vulnerabilidades) que lo hacen inútil, como su integración con servicios de copias de seguridad (como iCloud y Google Drive) que no están cifradas y donde los chats quedan desprotegidos.

Además, señaló que incluso las personas que no tienen activada la copia de seguridad en WhatsApp pueden quedar expuestas por las copias de seguridad de sus contactos. Asimismo, indicó que en WhatsApp se pueden dar cambios invisibles a la clave de cifrado que anulan por completo la “privacidad total” del cifrado de extremo a extremo.

Viniendo de un rival directo de WhatsApp, quizás las palabras de Durov no se tomen tan en serio. No obstante, muchos especialistas en el área y organizaciones concuerdan con él.

Facebook (dueña de WhatsApp) ha perdido la confianza de todos por temas de privacidad

Seguramente ya lo sabes, pero vale la pena aclarar que Facebook es la dueña de WhatsApp y esto ya es motivo suficiente para dudar un poco más de la app de mensajería. ¿Por qué? Pues porque en los últimos años la empresa de Mark Zuckerberg ha estado envuelta en muchas polémicas relacionadas con el dudoso uso que le dan a los datos de sus usuarios, además de no proteger su privacidad como es debido.

El escándalo reciente más sonado fue el de Cambridge Analytica, empresa que usó los datos de 50 millones de cuentas de Facebook para ayudar a Trump a ganar las elecciones de 2016. Evidentemente, ante esta situación, Mark Zuckerberg dijo que no estaban al tanto de lo ocurrido y culpó de todo a la mencionada empresa. Sea como sea, que se filtren los datos de 50 millones de cuentas es preocupante y habla muy mal del nivel de seguridad que Facebook brinda a los usuarios.

Acusaciones de espionaje y monopolio, problemas financieros y más…

Ese ha sido el caso más famoso, pero como este hay muchos otros. Por ejemplo, recientemente Facebook fue acusado de usar Instagram para espiar a los usuarios por la cámara selfie. Además, hace poco tuvieron que cambiar el nombre de su criptomoneda Libra por “Diem” para desligarse de la misma y así conseguir la aprobación reglamentaria para su lanzamiento. Y es que, si la moneda es 100% de Facebook, ni Estados Unidos ni la Unión Europea la aprobarán, pues desconfían de la empresa. De hecho, del barco de Facebook y de su criptomoneda ya se bajaron gigantes como PayPal, Visa y MasterCard.

Por si fuera poco, ahora el gobierno de Estados Unidos quiere acabar con el monopolio de Facebook. En definitiva, a Facebook ya nadie le cree en asuntos de privacidad y seguridad. Por ello, resulta imposible no dudar de la seguridad de WhatsApp, una de sus aplicaciones.

En fin, nuestra recomendación no es que uses una app de mensajería alternativa, pero sí que sepas un poco más acerca del tema. Si necesitas WhatsApp para hablar con ciertas personas, ten cuidado si compartes información muy importante (no los ligues de tus amigos, sino datos bancarios, contraseñas, etc.). Igualmente, no olvides mantenerla siempre actualizada para evitar hackeos.