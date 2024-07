917877201: ¿el correo del abogado que reclama una deuda es real?

Las estafas telefónicas no son las únicas que intentan perjudicar a las personas, robándoles de todas las formas posibles. También se dan por otros medios como correos electrónicos o enlaces de Internet dudosos. En esta ocasión, un correo en específico le está llegando a muchas personas, enviado bajo el mismo nombre y con un número telefónico en concreto.

Así como hemos alertado de la estafa del 921311027 o del 921311029, en esta ocasión avisamos del número de móvil 917877201, el cual está adjunto en un correo de dudosa procedencia que intenta estafar a la gente, haciéndose pasar por un cobrador legítimo. A continuación, te explicamos de qué va esta modalidad engañosa.

917877201: un correo con este número que intenta estafar con deudas falsas

Muchas personas han estado reportando desde ListaSpam que un correo electrónico intenta cobrarles una deuda que no existe. Bajo el nombre del supuesto “abogado” Alberto Jimenez Gutierrez, el correo intenta hacerse pasar por real al incluir datos de la persona auténticos como su dirección, DNI y nombre completo. Todo esto para inducirlos a pagar una suma que suele ser de 397,71€. Las direcciones parecen variar, entre consultas@gutierrezasociados.net” y “christel.timmers@telenet.be”

El correo, por supuesto, es falso, y presenta detalles que no encajan: no existe un número de colegiado, el número de fax es dudoso, usan una versión de prueba para el PDF adjunto en el correo, etc. Todas las personas que han recibido el correo denuncian el cobro de la misma deuda, apuntando una fecha en donde ninguno de ellos solicitó ningún tipo de préstamo o transacción semejante.

Las personas que han intentado llamar al 917877201 afirman que les salta siempre la contestadora. Nadie parece responder para explicar más sobre el correo. Si te ha llegado un email parecido, no pagues nada a la cuenta bancaria que escriben y denúncialo al ente de seguridad más cercano en tu localidad.

Lamentablemente, la venta de los datos de las personas en la Dark Web por Internet es real y se presta para que este tipo de estafas luzcan lo más convincente posible. Por ello, es importante que siempre dudes de cualquier mensaje que recibas y no hallas esperado o no coincida con ninguna transacción que hayas hecho.