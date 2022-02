¿Le dirás «adiós» a las apps de Meta en Europa? Pues parece que no, porque la empresa acaba de informar en su blog que no han amenazado a la UE con irse del continente. La polémica inició cuando se supo que Facebook e Instagram podrían cerrar en Europa.

Ahora bien, todo indica que los de Sillicon Valley no quieren que esto pase. Es por eso que la empresa busca aclarar la situación y llegar a un acuerdo con la Unión Europea. ¡Quédate en la web y descubre todo sobre este tema!

Meta desmiente que amenace a Europa, ¡Zuckerberg ya no quiere más polémicas!

Por si no lo sabías, los problemas entre la empresa y la Unión Europea no son una novedad. Y es que, desde hace un tiempo, hay funciones que no están disponibles en los mensajes de Instagram y Facebook para adaptar las apps al marco legal de la UE.

A su vez, ten en cuenta que el Reglamento General de Protección de Datos le puso punto final a la transferencia de información de los europeos a los Estados Unidos.

La causa de esto fue que la ley en cuestión anuló el Escudo de Seguridad. Este era el acuerdo en que la UE permitía el traspaso de datos a los EE. UU.

Estos problemas llevaron a que Meta viera cómo su negocio podría caerse. Considera que, según un informe de los de Mark Zuckerberg a sus inversores, es imposible mantener Facebook e Instagram en la UE si no hay formas de transferir datos de Europa a los Estados Unidos.

Muchas personas en las redes sociales vieron el comentario de la empresa como una amenaza. Pero Meta desmintió esto y afirmó que solo revelaban en el informe los peligros a los que se enfrenta la compañía.

Meta quiere ver cómo encajar a Facebook e Instagram en las leyes de la UE

Por otra parte, un portavoz de la empresa también dijo esto:

No tenemos absolutamente ningún deseo de retirarnos de Europa […] Pero la simple realidad es que Meta, como muchas otras empresas, organizaciones y servicios, depende de las transferencias de datos entre la UE y los EE. UU. para operar nuestros servicios globales.

¿Y qué se puede sacar de estas declaraciones? Pues que Meta no va a amenazar a la UE en ningún momento ni tampoco quieren dejar a Europa sin Facebook e Instagram. Aun así, la empresa necesita que las transferencias de datos funcionen y exista un reemplazo del Escudo de Privacidad.

Si no hay un nuevo acuerdo para transferir datos de Europa a Norteamérica, Meta podría tener que abandonar a la UE. Y Mark Zuckerberg no será el único que será afectado por esto, ya que los de Sillicon Valley informaron que otras 70 empresas ven insostenible su negocio si no se les permite el traspaso de información a Norteamérica.

Entonces, ¿en qué va a terminar todo esto? Aún no lo sabemos, pero todo indica que debe haber sí o sí un acuerdo entre la UE y Meta para que la compañía de Zuckerberg y muchas otras empresas puedan seguir en Europa.

Y tú, ¿qué piensas de este tema? ¿Te liaría mucho que las redes sociales de Meta se vayan del viejo continente? En ese caso, puedes probar las alternativas a Instagram para Android o apps como Moments para intentar reemplazar a Facebook.