¿Te imaginas que Facebook e Instagram se vayan de Europa? Tal vez te sorprenda, pero eso puede llegar a pasar. Y es que Meta confirmó que hay una posibilidad de que esto suceda en su informe anual a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

Pero, ¿cuál sería la causa de la decisión? Pues la forma como afectan a las apps de Meta los cambios que ha hecho la Unión Europea en las leyes sobre la gestión de los datos de los usuarios de las redes sociales. Si las partes no llegan a un acuerdo, a Facebook e Instagram les tocará cerrar en Europa. ¡Quédate en la web y descubre qué está pasando!

Instagram y Facebook tal vez se vayan de Europa si no pueden procesar los datos de los europeos en los Estados Unidos

La gestión fiable de los datos en Internet es un tema clave en la actualidad. Por eso, los gobiernos quieren regular la manera en que las redes sociales solicitan y administran la información de los usuarios.

Las apps de Meta están en el centro de esta polémica. La razón de esto es que en más de una ocasión se ha puesto en duda la transparencia de estas redes sociales. Los 5 datos sobre WhatsApp que te harán dudar de su seguridad te pueden confirmar la causa de esta situación.

A su vez, recuerda que las leyes no siempre son compatibles con el negocio de Mark Zuckerberg. Y eso es justo lo que pasa entre Meta y la UE.

Considera que los datos de los europeos en Facebook e Instagram antes se traspasaban a los servidores de Meta en los Estados Unidos. Esto se permitía gracias a que había un acuerdo llamado el «Escudo de Privacidad».

No obstante, esta ley se anuló en julio de 2020. ¿La razón de esto? Pues que el Escudo de Privacidad no cumplía las normas del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.

El segundo golpe a Meta vino de Irlanda. La Comisión de Protección de Datos de este país analizó los acuerdos que usa Meta para operar en la UE y enviar los datos a los EE. UU. Las autoridades de Irlanda concluyeron, de forma preliminar, que los contratos de Meta no cumplen con las nuevas leyes de la Unión Europea.

Esto causó que Irlanda recomendara a la UE prohibir que la información de los europeos en Facebook e Instagram se gestione desde los Estados Unidos. Esto aún no se aplica en la práctica. Pero todo indica que el fallo judicial definitivo llegará en la primera mitad de 2022.

Ante la posibilidad de que a Meta le cierren la puerta para transferir datos de Europa a EE. UU., la empresa pasó al contraataque. Para ello, los de Sillicon Valley aclararon en un informe (en el documento que te mostramos al principio del artículo) que es muy difícil mantener sus apps sin el traspaso de información hacia las sedes en Norteamérica.

Del mismo modo, Meta dijo esto sobre la regulación de la UE:

“Si no se adopta un nuevo marco de transferencia transatlántica de datos y no podemos seguir recurriendo a los CCE o a otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer varios de nuestros productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram, en Europa, lo que afectaría de forma negativa a nuestro negocio, situación financiera y nuestros resultados de las operaciones”.