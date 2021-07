¿Confías ciegamente en la seguridad que posee la tienda de apps de Google? Si tu respuesta es “sí”, te recomendamos que empieces a pensar qué tipo de apps descargas, ya que Play Store no es tan segura como parece… Al menos no es igual de segura que App Store.

Cada vez son más las apps que Google retira de Play Store, ¿por qué? Por el simple motivo de que las mismas tienen como objetivo robar información privada sin que nadie se dé cuenta.

Ahora, y gracias al análisis de varios especialistas en ciberseguridad, se ha podido descubrir que 9 apps que podían descargarse desde Google Play Store, contenían troyanos muy peligrosos.

¡Cuidado! Estas apps pueden robar tu contraseña de Facebook

Las apps que fueron eliminadas de inmediato por Google, tenían como objetivo robar las contraseñas de aquellos usuarios que poseían una cuenta de Facebook en el móvil.

Las aplicaciones en cuestión, son las que te mencionamos a continuación:

PiP Photo (5 millones de descargas).

(5 millones de descargas). Processing Photo (500 mil descargas).

(500 mil descargas). Inwell Fitness (100 mil descargas).

(100 mil descargas). Horoscope Daily (100 mil descargas).

(100 mil descargas). Horoscope Pi (100 mil descargas).

(100 mil descargas). Rubbish Cleaner (100 mil descargas).

(100 mil descargas). App Lock Keep (50 mil descargas).

(50 mil descargas). Lockit Master (5 mil descargas).

(5 mil descargas). App Lock Manager (10 descargas).

¿Tienes instalada alguna de estas apps? Sigue estos consejos

Si tienes instalada alguna de las apps que te mostramos en la lista de arriba, te recomendamos desinstalarla de inmediato de tu móvil Android. Además, deberás descargar un antivirus para buscar cualquier tipo de troyano que haya dejado la app en el almacenamiento de tu móvil.

Por otro lado, si eliminar la app y analizar el móvil con un antivirus no te deja tranquilo, puedes cambiar la contraseña de tu cuenta de Facebook. En caso de que los desarrolladores de estas apps hayan robado la contraseña de tu Facebook, no podrán tener acceso, ya que el cambio de contraseña hará que no puedan ingresar a la misma.

Sin mucho más que añadir, si tu cuenta de Facebook ha sido robada a causa de haber instalado alguna de estas apps, pinchando aquí podrás recuperarla fácilmente.

Fuente | Phonearena