MWC 2024: cuándo y dónde será, y qué esperamos ver

Todos los primeros meses del año se pauta la fecha para el famoso Mobile World Congress, el lugar en donde todos los grandes de la industria de la tecnología móvil se reúnen y en la que muchos de los mejores dispositivos son revelados para marcar tendencia durante el año, al igual que grandes novedades en torno a Android.

Así sucedió el 2023, con la interesante cantidad de funciones nuevas que incluyó Android para su sistema, al igual que Wear OS. Esta vez, los rumores apuntan a que Nothing dará un paso adelante con su nueva revelación, que no se sabe hasta ahora si será el Nothing Phone (2a) o su siguiente buque insignia. A continuación, te contamos todo sobre el MWC: fecha de inicio, lugar del evento, así como lo que se espera ver con ansias.

MWC 2024: fechas, dónde será, rumores y empresas que participarán

El MWC 2024 se llevará a cabo en la ciudad de Barcelona, España. La dirección exacta detalla que se efectuará en el recinto ferial Gran Via de Fira, ubicado en L’Hospitalet de Llobregat, Avenida Joan Carles I. Su fecha de inicio está pautada para el lunes 26 de febrero y terminará el jueves 29 de febrero de 2024. Serán cuatro días llenos de charlas, eventos y presentaciones por parte de grandes industrias en el mundo de los móviles en general.

Se espera que el número de invitados sea mayor al del congreso de 2023. Es decir, superará los 450 invitados, lo que además, tomando en cuenta todos los gastos de construcción y de asistencia a los comensales, hará que el Gobierno de España gaste una cantidad nada despreciable de 1.237.000 euros. Cabe destacar que el número de empresas españolas participantes en este evento también aumentará a siete más, comparado con la asistencia del año pasado.

Empresas españolas que participarán en el MWC 2024

Gracias al incentivo del gobierno de España, el cual no ha escatimado en gastos para esta ocasión, las empresas nativas tendrán una fuerte presencia en este MWC. El pabellón de España se encuentra conformado, hasta la fecha, de las siguientes compañías, provenientes de diferentes zonas del país.

Desde Madrid : Spika Tech, QDQ Media, OpenNebula, Eurostar, Webplan Analytics, Alea Soluciones, Moabits, Best Phone Mundo Móvil, Viewtinet, Applivery, Netmetrix, Aptica, Locatium, Telecoming, Gest Point, Irepack, Summa Networks, Alisys Digital, Case on it y Sygris.

: Spika Tech, QDQ Media, OpenNebula, Eurostar, Webplan Analytics, Alea Soluciones, Moabits, Best Phone Mundo Móvil, Viewtinet, Applivery, Netmetrix, Aptica, Locatium, Telecoming, Gest Point, Irepack, Summa Networks, Alisys Digital, Case on it y Sygris. Desde Cataluña : Grupo Castilla, Intelligent Atlas, Agile Content, Cronos Telecom, Validated ID y Slash Mobility.

: Grupo Castilla, Intelligent Atlas, Agile Content, Cronos Telecom, Validated ID y Slash Mobility. Desde Valencia : Fleebe AI, Mercadoit y Kenmei Technologies.

: Fleebe AI, Mercadoit y Kenmei Technologies. Desde Andalucía : Future Connections, Carto, Qchax y Galgus.

: Future Connections, Carto, Qchax y Galgus. Desde Euskadi : SPC, Nexmart y Wise Security Global.

: SPC, Nexmart y Wise Security Global. Desde Galicia : Galvin Tecnológica.

: Galvin Tecnológica. Desde Asturias : Proactivanet.

: Proactivanet. Desde Aragón : Libelium.

: Libelium. Desde Cantabria : Netboss.

: Netboss. Desde Castilla La Mancha : Getecom.

: Getecom. Desde Extremadura : ecaptureDtech y Mobbeel.

: ecaptureDtech y Mobbeel. Desde Baleares: WDNA y Damavis.

Empresas extranjeras que participarán en el MWC 2024

Por supuesto, tampoco van a faltar las empresas de gran peso en el mundo en general y que dominan el mercado de los móviles. HONOR y Nothing han sido hasta ahora las únicas compañías que han confirmado de forma oficial su participación, sin embargo, se sobreentiende que el resto de su competencia también tendrá su parte en esta fiesta. En este aspecto contamos con empresas como Google, Xiaomi, Samsung, OPPO, Huawei, Motorola, Realme, Motorola, etc.

Rumores y qué se espera ver en el MCW 2024

No hay nada confirmado por el momento sobre las novedades que se revelarán en este congreso. Sin embargo, los rumores ya se han empezado a escuchar. Algunos afirman que Nothing presentará su nuevo buque insignia, el Nothin Phone 3 en este congreso; otros creen que, en realidad, aprovechará su espacio para lanzar el esperado Nothing Phone (2a). De cualquier forma, se espera un nuevo móvil por parte de esta empresa que ha sabido ganarse a miles de usuarios en el mundo.

El Xiaomi 14 también es uno de los móviles que se esperan en este evento. Con suerte, Xiaomi anunciará su lanzamiento oficial en estas fechas. Otro participante inesperado es Sony, que, según filtraciones, podría introducir su Sony Xperia 1 VI.

Nada de esto es oficial, así que es mejor tomarse este tipo de información con un grano de sal. Algo queda claro: el MWC 2024 dará mucho de qué hablar, con novedades en sistemas operativos, móviles y tecnologías afines al mundo de los smartphones.

