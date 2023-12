El Nothing Phone (2a) está cada vez más cerca. En las últimas semanas, no han parado de surgir rumores de lo que será el teléfono más económico de la marca de Carl Pei. Ya tenemos los fondos de pantalla con los que llegará este móvil y algunas de sus especiaciones y características.

Y ahora se acaba de filtrar el precio que tendrá el primer gama media de Nothing. A continuación, te contamos cuánto costará el Nothing Phone (2a), una versión reducida de su último buque insignia, el Nothing Phone (2).

Precio del Nothing Phone (2a) filtrado: mucho más barato que el Nothing Phone (2)

Cuándo Nothing lanzó su primer móvil en 2022, no quedó del todo claro si la marca apuntaría a la gama media prémium o a la gama alta con su flagship. Por suerte, con el Nothing Phone (2), que monta un Snapdragon 8+ Gen 1 y cuesta 649 €, dejaron claro que este será su buque insignia prémium.

Pues bien, todo parece indicar que el Nothing Phone (2a) va a llegar para convertirse en el sub-flagship o móvil de gama media de la marca. No solo porque las últimas filtraciones señalan que llevará el MediaTek Dimensity 7200 bajo el capó, sino también porque será 200 euros más económicos que el Nothing Phone (2a).

Así es, el famoso filtrador Roland Quandt acaba de revelar el precio que tendrá este móvil a través de su cuenta de X (Twitter). Según el leaker, este teléfono tendrá un precio por debajo de los 400 euros en su versión más básica (8 GB + 128 GB). También destaca que habrá una configuración de 12 GB + 256 GB que superará los 400 euros.

¿Cuándo se presentará? Pues si bien aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada, todo parece indicar que el Nothing Phone (2a) se presentará en febrero durante la Mobile World Congress (MWC) 2024 que se celebrará en Barcelona.

Y tú… ¿Crees que el Nothing Phone (2a) será el mejor gama media Android de 2024?