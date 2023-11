Ahora que Nothing dio oficialmente el salto a la gama alta con el Nothing Phone (2), los rumores sobre un segundo dispositivo más barato comenzaron a correr. Desde hace meses se habla del Nothing Phone (2a), una versión recortada con la que la compañía pretende mantenerse en la gama media.

Hasta ahora todo eran suposiciones alrededor de este dispositivo, pero por primera vez tenemos datos más concretos y hasta una imagen. Sí, el Nothing Phone (2a) se ha filtrado con sus primeros detalles. Esto es lo que sabemos.

{Exclusive}

A new Nothing Phone (Not the Phone 3) is in work 🔥

✅Model Number :- AIN142

✅Name :- Nothing Phone 2a

Some known information i got :-

✅6.7 inch AMOLED screen

✅Centre alligned punch Hole display

✅Back panel of the device looks like the photo given#Nothing… pic.twitter.com/peJTz6CtIt

— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) November 27, 2023