Desde hace algunos días corre el rumor de que Samsung cambiará el nombre de sus chipsets para móviles a partir de 2024 o 2025. Esto ha hecho que muchos se pregunten si será verdad o no, si se aplicará a todos los procesadores de la compañía o qué.

Ante tanta especulación a su alrededor, Samsung decidió zanjar el asunto con un comunicado. ¿Qué dijeron? Ya vamos a extendernos un poco en ello, pero podemos resumirlo a lo siguiente: Samsung negó que los Exynos pasarán a llamarse Dream Chip.

Los Exynos seguirán llamándose igual, ‘Dream Chip’ es el nombre clave de un proyecto interno

A través de un comunicado enviado a diferentes medios y blogs, Samsung señaló que “el rumor sobre el cambio de marca no es cierto”. La sentencia hace referencia a la supuesta desaparición de la marca Exynos y rebranding a Dream Chip.

El comunicado también revela que “la marca mencionada [Dream -ed] es simplemente el nombre de un proyecto interno”, antes de reafirmar que los rumores sobre el cambio de marca son falsos.

El rumor comenzó a correr cuando el insider Connor (@OreXda) publicó en su cuenta de X que era el adiós de los Exynos y momento de saludar a los Dream Chip. Además, volvió a afirmarlo en otra publicación donde mostró un montaje de un chip Exynos con el nombre cambiado.

Montones de blogs comenzaron a difundir el rumor, aunque nosotros nos abstuvimos por un detalle importante: este insider no tiene un buen historial de filtraciones con Samsung. Y bien que no lo hicimos, pues el mismo Connor se adelantó a Samsung y reveló que Dream Chip es solo un nombre interno, no una nueva denominación para los Exynos.

Ahora bien, ¿qué sabemos de Dream Chip y por qué causó tanto revuelo?

Samsung Dream Chip podría ser el primer Exynos totalmente personalizado

Aunque Samsung no va a cambiar la denominación de sus Exynos, al menos en el corto plazo, su ‘Dream Chip’ sigue llamando la atención. Por lo que logramos averiguar, se trata de un procesador personalizado para dispositivos Galaxy insignia (series Galaxy S y Z).

Los Exynos de Samsung no pueden considerarse chips totalmente personalizados, pues sus CPU utilizan los mismos núcleos de ARM sin modificación alguna. Sí, la alianza con AMD ha permitido personalizar la GPU en la gama entusiasta, pero los Exynos no son 100% personalizados como los SoC de Qualcomm o Apple. Samsung está trabajando en cambiar eso y el equipo detrás del proyecto Dream Chip es el responsable.

¿La razón para hacer esto? Primordialmente, lograr soluciones más eficientes, menos calentonas y de mayor potencia como las de la competencia. Samsung sabe que estas cosas le han jugado en contra y por ellas los usuarios le hacen mala cara a su Exynos.

No obstante, Samsung también quiere un poco más de control sobre sus SoC para así poder introducir mejoras de forma más sencilla. Qualcomm y Apple ya se lo permiten, la propia Google está desarrollando sus chips personalizados y Samsung no iba a quedarse atrás.

Cuando esto suceda, MediaTek será la única de las grandes compañías en mantenerse con núcleos ARM sin personalización. Ojo, si es que ya no tienen un proyecto andando del que no nos hemos enterado.