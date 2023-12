Aunque Nothing no ha confirmado su existencia, las múltiples filtraciones recientes dejan claro que un Nothing Phone (2a) está en camino. Todo parece indicar que será un dispositivo de gama media y se espera que se lance en el marco del MWC 2024.

La gente de Smartprix acaba de hacer la filtración más grande hasta la fecha del Nothing Phone (2a) que detalla la mayoría de las especificaciones y confirma algunas ya conocidas. Además, incluye los fondos de pantallas oficiales del móvil que ya puedes descargar para el tuyo. Llévatelos desde la siguiente galería.

Descargar los wallpapers del Nothing Phone (2a)

Todos los fondos de pantalla del Nothing Phone (2a) 1 de 7

En total, el Nothing Phone (2a) vendrá con siete fondos de pantalla diferentes con colores y formas distintas. Eso sí, los rumores indican que estará disponible en los colores negro y blanco.

Sea como sea, puedes descargar el wallpaper que más te guste del Phone (2a) desde la galería de arriba. Simplemente, abre la galería, mantén pulsado o haz clic derecho sobre el fondo de pantalla que quieres descargar y selecciona «Guardar imagen como». Para usarlo, búscalo en tu app de galería y toca el botón de opciones para encontrar la de «Usar como fondo de pantalla».

Estos wallpapers están en resolución de 1620 x 728 píxeles, por lo que son ideales para la mayoría de móviles con pantalla HD.

¿Cómo será el Nothing Phone (2a)?

De acuerdo a las filtraciones más recientes, la pantalla del Nothing Phone (2a) probablemente será un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y una resolución de 1084 x 2412 píxeles, fabricado por BOE y Visionox. Llevará bajo el capó el Dimenisty 7200 como procesador.

El hardware de la cámara trasera consta de un sensor principal Samsung S5KNG9 de 50 MP y 1/1,5″, acompañado de una cámara ultra gran angular Samsung S5KJN1 de 50 MP y 1/2,76″. En la parte frontal, contará con el sensor Sony IMX615 de 32 MP.

Ten en cuenta que habrá cuatro variantes en total del Phone (2a): para India, Europa, Japón y mercados globales. Así que es probable que, a lo largo de 2024, este móvil se presente más de una vez para distintos mercados.