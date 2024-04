Choposex es uno de los mejores addons para adultos de Kodi. Si ya lo has instalado en la aplicación y ahora quieres acceder a su contenido, seguramente te has topado con la barrera de la clave de acceso. Este addon pide una clave para entrar que evita que los niños o personas no indicadas accedan a su contenido +18. Ahora bien, si tú eres quien instaló Choposex y quieres acceder a su contenido, pincha la siguiente frase para revelarla:

Pulsa aquí para ver la clave de Choposex cx79

Ten en cuenta que los administradores de este complemento pueden cambiar de un día para otro la clave de acceso. Si la anterior no te funcionó, no te preocupes, a continuación te mostraremos dónde conseguir la clave de Choposex desde la fuente oficial que siempre está actualizada.

Cómo conseguir la clave de Choposex: método oficial

Para saber cuál es la clave de Choposex actualmente, sigue estos pasos:

Ve al canal de Telegram de TVCHOPO con este enlace.

con este enlace. Entra en la sección Clave choposex .

. Toca el botón Clave de acceso a Choposex .

. Tras esperar un par de segundos, te aparecerá la clave de Choposex en la pantalla.

De esa manera, podrás tener siempre la clave más reciente para este addon y así acceder a su contenido para adultos sin limitaciones.

Por cierto, si este complemento no te va bien, te recomendamos probar los 6 mejores addons para adultos de Kodi.