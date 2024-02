¿Te has dado cuenta de que algunos de tus amigos tienen un WhatsApp morado y quieres tenerlo? Si nunca les has preguntado, por la razón que sea, aquí te ayudaremos con tu problema, aunque debes saber algunas cosas.

Diferente a lo que seguramente estás pensado, el WhatsApp morado no es un mod con funciones extra y de dudosa procedencia como WhatsApp Gold y otros mods de colores que han resultado ser estafas. WhatsApp Morado es simplemente un cambio estético del logo para que se vea diferente y más chulo. Es algo que más adelante podría hacerse oficialmente, pero mientras lo puedes lograr con otras herramientas. ¿Cómo? Sigue leyendo para enterarte de cómo activar el WhatsApp Morado en cualquier móvil Android.

¿Qué necesitas para activar el WhatsApp Morado en tu Android?

Como indicamos antes, lo del WhatsApp Morado es únicamente un cambio del icono de la aplicación. No hay una aplicación especial de WhatsApp, no hay funciones adicionales, no hay riesgos de seguridad ocultos, solo mera estética.

Cambiar el icono de la aplicación por uno de otro color es una cosa sencillísima, tanto como que solo necesitas el icono que deseas y un launcher de apps. Muchos lanzadores de aplicaciones tienen esta funcionalidad, pero hoy apostaremos por uno que tiene años en el mercado y probablemente sea el más completo de todos: Nova Launcher.

Esta aplicación existe casi que desde los inicios de Android y tiene montones de opciones de personalización, entre ellas el cambiar cada icono de las apps individualmente. Aparte, es compatible con cualquier móvil o tablet con Android que hay en el mercado y es gratis, todo beneficios. ¿Qué es lo que necesitas? Estas tres cosas:

Tener WhatsApp instalado en tu móvil.

en tu móvil. Instalar Nova Launcher desde la Play Store.

desde la Play Store. Un icono de WhatsApp morado en PNG (con transparencia de fondo) que puedes descargar desde Google Imágenes fácilmente.

Cómo cambiar de color el icono de WhatsApp a morado en cualquier móvil con Nova Launcher

Cumpliendo con los tres requisitos que dejamos arriba, ahora lo único que debes hacer es seguir estos pasos para cambiarle el color al icono de tu WhatsApp:

Inicia Nova Launcher y realiza la configuración inicial. Busca el icono de WhatsApp y haz una pulsación larga sobre él. Toca sobre “editar”. En la ventana flotante selecciona el icono de WhatsApp para cambiarlo. En este mismo lugar puedes cambiar el nombre de la app y configurar gestos. Entra a ‘Aplicaciones’ para ubicar el logo morado que descargaste. Abre el explorador de archivos, la galería o la app que quieras para ubicar el nuevo icono. Selecciona el nuevo icono de WhatsApp Morado. Ajusta el tamaño de la selección hasta cubrir todo el icono. Presiona ‘Hecho’ y al volver a la ventana flotante pulsa ‘Hecho’ también.

Listo, ya tendrás WhatsApp morado en tu Android de una forma muy sencilla. Y lo mejor de todo, es que acabas de aprender una forma de personalizar cualquier icono en tu móvil.

Ahora bien, ¿hay otras formas? Sí y vamos a mencionarlas rápidamente, aunque no nos detendremos a explicarlas a fondo porque son más limitadas. Instalando un paquete de iconos puede lograrse usando el launcher predeterminado de tu móvil, pero la mayoría de veces también cambiarán el resto de apps.

Otra forma aplica de manera particular a los Samsung, que con la app Good Lock (disponible en la Galaxy Store) permite personalizar iconos individualmente. ¿Su problema? Justamente que esté disponible solo para los Samsung Galaxy y no para cualquier móvil.