WhatsApp podría añadir temas de colores al estilo de Telegram pronto

Una de las principales razones por las que hubo un tiempo que se popularizaron mucho los MOD de WhatsApp como WhatsApp AERO o el WhatsApp Plus Rojo, es que estas versiones modificadas de WhatsApp te permitían personalizar la interfaz. Es decir, ya no tenías que usar el mismo verde de siempre. Ahora no será necesario recurrir a estos MOD, ya que WhatsApp podría añadir temas de colores pronto.

Sin duda una muy buena noticia, ya que tener que recurrir a estas versiones modificadas de WhatsApp, no es la mejor idea. Los MOD de WhatsApp pueden llegar a ser muy peligrosos y no vale la pena poner en riesgo tu información privada, mensajes y números de móvil por añadirle algo de color a la app. Con esta actualización oficial de WhatsApp quizás más personas decidan quedarse con la app oficial.

Beta de WhatsApp para iPhone revela posibles temas para personalizar la app

Al igual que como lo hace Telegram, que te permite personalizar el color de tu interfaz, un nuevo reportaje de WABetainfo ha revelado que la beta de WhatsApp en iPhone posee un menú de personalización. Este menú te permite escoger entre 5 colores para darle una apariencia diferente a WhatsApp, dejando atrás ese verde corporativo que lo caracteriza.

Los colores disponibles para cambiar el aspecto de la app oficial de WhatsApp son los siguientes:

Azul.

Blanco.

Rosa.

Violeta.

Verde.

Por supuesto, esta función aún no está disponible y a pesar de que el menú existe, aún no es posible habilitarlo para que realice algún cambio en la interfaz. Se espera que en el transcurso de unas semanas la función sea habilitada y llegue también a la beta de WhatsApp en Android.

¿Cuándo estará lista la función de cambiar el color de WhatsApp?

Lastimosamente, la empresa de Meta no ha hecho ningún anuncio respecto a esta función, así que no es posible establecer una fecha concreta para la llegada de la misma. Es necesario considerar que WhatsApp no es precisamente popular por ser la app más rápida a la hora de entregar novedades, así que es posible que haya que esperar semanas o meses para poder cambiar de color la interfaz de WhatsApp.

Los rumores indican que la app también podría incluir colores personalizados para las burbujas de chat, es decir, abandonar el típico verde oscuro para tus mensajes y gris oscuro para los mensajes de los demás. Sin embargo, esto no está completamente confirmado aún. Todo es cuestión de esperar a que la app de Mark Zuckerberg lance un comunicado oficial sobre esta nueva función que seguramente será bien recibida.

Esa es toda la información que tenemos por ahora de que WhatsApp podría añadir temas de colores al estilo de Telegram pronto. Cuéntanos en la sección de comentarios, ¿qué opinas de este posible cambio de apariencia de WhatsApp?