WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares que hay, con más de dos mil millones de usuarios a nivel mundial. Y por supuesto con esta fama llega la creación de miles de copias y MODs de esta app, siendo WhatsApp Plus una de las versiones más famosas. Pero no todo puede ser maravilloso, ya que el descargar esta versión modificada puede tener consecuencias muy graves.

Los principales riesgos de descargar WhatsApp Plus van desde la entrada de un malware a tu dispositivo hasta el bloqueo permanente de la aplicación a tu número de móvil. En este artículo te explicaremos cuáles son las principales razones por la cual no deberías descargar WhatsApp Plus.

Las descargas de fuentes no oficiales pueden traer consigo algún software malicioso

Recordemos que WhatsApp Plus es un MOD, por ende debe descargarse como un APK fuera de la Play Store, ya que su distribución no es legal. El principal problema con esto es que al ser páginas no supervisadas, cualquier persona puede introducir un malware en el proceso, el cual puede llegar fácilmente a tu móvil.

Los peligros de esto van desde hacer que tu móvil empiece a tener fallos como falta de memoria, aparición de funciones y aplicaciones que no deseas, hasta incluso inutilizar tu dispositivo. Por esta razón no recomendamos descargar WhatsApp Plus en tu móvil. Puede que esto no pase, pero aun así la probabilidad es bastante alta, como ya se vio con el caso de YoWhatsApp.

Usar una versión modificada y no oficial de WhatsApp viola directamente los términos de uso

Como toda empresa, Meta solo te deja usar su producto si aceptas las condiciones y términos de uso de su aplicación. Es parte del trato al descargar e instalar la app. En estas condiciones y términos de uso se especifica que la alteración o el uso de cualquier versión de WhatsApp que no sea oficial será castigado.

El castigo generalmente consiste en una suspensión que puede durar días, hasta llegar incluso a una suspensión permanente de la aplicación, es decir, ya no podrás utilizar WhatsApp con el mismo número de móvil. Ahora, es probable que esto no pase y no logren detectar que estás utilizando una versión ilegal de su aplicación, pero recuerda que Meta puede bloquearte en cualquier momento si utilizas WhatsApp Plus.

Las políticas de privacidad no siempre aplican para WhatsApp Plus

Por último, debemos recordarte que WhatsApp cuenta con severas políticas de privacidad y chats encriptados de un terminal a otro. Esto quiere decir que nadie tiene acceso a tus chats privados. Sin embargo, con MODs hechos por terceros nunca podrás estar cien por ciento seguro de que tu información esté a salvo.

Fácilmente, cualquier desarrollador podría crear un MOD de WhatsApp disfrazarlo como alguna versión de WhatsApp Plus y hacerte creer que estás seguro, cuando en realidad estás dándole tu información personal, chats, imágenes y documentos a un tercero. Tu privacidad no está asegurada con WhatsApp Plus y eso es algo que deberías siempre tomar en consideración.

Entendemos por qué muchas personas prefieren una versión modificada de WhatsApp y los beneficios que estas incluyen, sin embargo, la app de Meta está evolucionando rápidamente. Ahora es posible saber cuándo una persona te responde un estado sin abrir el mensaje, podemos ocultar la indicación de que estás en línea e incluso está la opción de editar mensajes después de haber sido enviados.

Muchas opciones que los usuarios de esta aplicación han estado pidiendo por años, ya han llegado a la app oficial o están en camino, así que mejor no instales WhatsApp Plus. Quédate con lo oficial para no terminar expulsado de WhatsApp.