Qué es el círculo cortado en WhatsApp significado y para qué sirve

Constantemente, los desarrolladores de WhatsApp añaden nuevas funciones y características que siempre son noticia. Algunas de ellas, como el círculo cortado en WhatsApp, pasan desapercibidas, pero no para nosotros en AndroidPhoria.

Se trata de un ícono que puede verse en algunos mensajes que te envían tus contactos, o en mensajes que tú llegas a enviar. Dicho ícono suele estar justo al lado del doble check que confirma si tu mensaje fue enviado, entregado y leído. ¿Te sigues preguntando qué significan esos círculos? Ya mismo te lo explicamos.

El significado del círculo cortado en WhatsApp

Este símbolo fue agregado a los chats con la finalidad de que puedas saber cuándo un contacto te ha enviado un mensaje en respuesta a una de las historias que has publicado sin que tengas que abrir WhatsApp para ver por completo el mensaje.

El círculo cortado en WhatsApp no solo aparece cuando recibes un mensaje de algún contacto en respuesta a una historia que hayas publicado, sino también cuando tú envías una respuesta a la historia de alguno de tus contactos y desaparece una vez el mensaje es leído.

Esta característica te resultará beneficiosa si eres un usuario que recibe una gran cantidad de mensajes. Y es que, gracias a esto, podrás priorizar de forma mucho más eficiente los mensajes recibidos que quieras contestar en un determinado momento.

Es una función activa por defecto

Esta característica viene activa por defecto así que no necesitas realizar ninguna configuración particular en WhatsApp. Si no te aparece el círculo cortado al responder una historia, o también al recibir una respuesta a alguna de tus historias, solo necesitas instalar la última versión de WhatsApp. Así de fácil.

¿Y tú qué opinas? ¿Te ha resultado útil el círculo cortado en WhatsApp? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y no olvides revisar también el significado del arroba y el punto verde en los chats de WhatsApp, así como de los 3 puntos suspensivos.