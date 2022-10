El lenguaje que la gente usa en WhatsApp puede ser muy diferente al de la vida real, causando así confusiones y malentendidos. Por eso, aquí en Androidphoria hemos explicado los significados de expresiones populares en WhatsApp, como «ntp«, «Es de chill 🤙«, «uwu«, entre otros. Ahora, es el turno de hablar de qué significan esos tres puntos suspensivos que mucha gente envía en las conversaciones de WhatsApp. Algunos creen que es algo del funcionamiento de la app, pero no: es un mensaje de quien está hablándote y tiene su significado.

Dependiendo del contexto, el significado de los tres puntos en un chat de WhatsApp puede variar. Según la RAE, los tres puntos consecutivos son un signo de puntuación utilizado principalmente para dejar en suspenso un discurso, pues expresan una pausa larga. Ahora bien, todos sabemos que en WhatsApp nadie hace caso a la Real Academia Española, así que veamos su significado particular en esta app de mensajería.

Significado de los tres puntos suspensivos en WhatsApp o en cualquier conversación

Para empezar, aclaramos que los tres puntos de WhatsApp no forman parte del funcionamiento de la app. Realmente, es un mensaje que alguien te envió. ¿Y qué significan? Pues normalmente es un aviso para que continúes con la conversación. Es decir, es una forma de decirte que respondas el mensaje que te envió o que está esperando tu respuesta sobre algo. O a veces es simplemente una manera de decirte que quiere que hablen. Vendría a ser como el zumbido del extinto Windows Live Messenger.

En definitiva, el significado de los tres puntos en un chat de WhatsApp puede cambiar según el contexto, pero generalmente es un mensaje que intenta llamar tu atención para que converses. Sin embargo, si la persona con la que estás hablando está tocando un tema complicado sobre el que no quiere ahondar en detalles, es posible que use los tres puntos suspensivos para no mencionar algo que tú entiendes y que a él o ella le causa rabia o frustración.

10 posibles significados de los tres puntos en WhatsApp

Según el contexto, los tres puntos consecutivos en una conversación de WhatsApp pueden tener los siguientes significados:

Está intentando llamar tu atención para que conversen por WhatsApp.

Quiere que respondas rápido al mensaje que te envió o sobre algo que sucedió.

No quiere contarte algo que le afecta y prefiere callárselo, pero a la vez mostrar su frustración al respecto con los tres puntos.

Está esperando que le cuentes algo que solo tú sabes.

Quiere que amplíes o continúes hablando sobre el tema que has tocado.

Desea mostrar suspenso en el relato de una historia, anécdota o suceso.

El mensaje que está escribiendo es largo y quiere que esperes a que termine antes de que le respondas.

Te pide que completes una frase u oración.

No desea completar una palabra por ser malsonante, hiriente o grosera.

En una enumeración, está asumiendo que entiendes lo que sigue o resta.

Con toda esta información a la mano, te recomendamos que te tomes un momento para pensar y analizar el contexto de los tres puntos en tu caso específico para saber cómo responder correctamente. De cualquier manera, a veces antes de cometer un error por interpretar mal una situación, es mejor preguntar y sacarse la duda. Así, te ahorrarás más de un dolor de cabeza.