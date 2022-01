Si has llegado aquí es porque probablemente alguien te ha escrito por WhatsApp «ntp» y no tienes idea de qué significa esto. Y tranquilo, no eres el único al que le ha pasado. Actualmente, existe una abrumadora cantidad de palabras nuevas que cada vez se usan con más frecuencia en las redes sociales y plataformas de mensajería (por ejemplo, el clásico GTS de Snapchat). Así que descuida, que aquí estamos para ayudarte a mantenerte actualizado con las últimas novedades lingüísticas. Por ello, enseguida te contamos el significado de «ntp».

¿Qué significa el «ntp» que ves seguido en WhatsApp?

La expresión «ntp» es una abreviatura que significa «no te preocupes». Esta es una forma de decirle a la otra persona que forma parte de la conversación que se despreocupe sobre un tema o algo en específico. Como ves, no era para nada difícil el significado de esta abreviatura, a diferencia de otras expresiones usadas en Internet (como BFF, LOL, OMG o POV) cuyo significado está en inglés. Ahora que ya lo sabes puedes comenzar a usar esta expresión para tranquilizar a tus contactos con solo tres letras.

Pero… ¿Sabes bien en qué situación usarla? Pues es importante que lo sepas, ya que de lo contrario corres el riesgo de quedar como esa persona que pretende ser cool, y no lo es. Tienes que responder con un «ntp» cuando en la conversación la persona con la que estás hablando te cuenta algo que le preocupa y tú la ayudarás con esa situación. Ahora bien, te recomendamos que dejes este tipo de términos solo para los chats de WhatsApp u otra plataforma de mensajería, ya que es muy raro escuchar a una persona decir en voz alta «ntp».

Esperamos que con esta explicación ya sepas qué responder cuando te llegue un mensaje por WhatsApp con la abreviatura «ntp» y no quedes como la persona anticuada que desconoce las últimas tendencias de la comunicación. Y si quieres continuar expandiendo tu lenguaje para descubrir los nuevos neologismos del Internet, te invitamos a que le eches un vistazo a este artículo donde explicamos detalladamente qué significa uwu.