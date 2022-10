Los MODs de WhatsApp son increíblemente populares, a pesar de los peligrosos que resultan. No solo te pueden suspender tu cuenta de WhatsApp por usar MODs, sino que además corres el riesgo de que te instalen un malware que robe datos de tu smartphone. Ya este año te advertimos que algunos MODs de WhatsApp tenían el troyano Android.Spy.4498 que se usaba para espiarte. Ahora, los especialistas en ciberseguridad de Kaspersky han revelado en su blog oficial que otro popular MOD de WhatsApp ha resultado ser una app maliciosa.

El MOD en cuestión es YoWhatsApp, el cual contiene el troyano Triada que puede robar las claves de acceso de las cuentas de los usuarios y enviarlas al servidor remoto del desarrollador. El año pasado se encontró este mismo troyano en FMWhatsApp, por lo que queda claro que detrás de todos estos MODs hay una organización maliciosa de hackers.

Desinstala YoWhatsApp ya mismo de tu móvil, ¡es un troyano!

La investigación de la firma de ciberseguridad reveló que YoWhatsApp se estaba distribuyendo a través de anuncios de Snaptube y consiguió un gran número de descargas gracias a su oferta de funciones extra que la app original de WhatsApp no ofrece, como la interfaz personalizable y el bloqueo individual de los chats.

Una vez que el usuario instala YoWhatsApp, este pedirá los mismos permisos que la app oficial de WhatsApp, con la diferencia de que también se otorgan a un troyano que le acompaña llamado Triada. Este malware es capaz de usar los permisos concedidos para registrar sigilosamente a los usuarios en suscripciones de pago y robar dinero con ello. Incluso, puede robar los datos de inicio de sesión de los usuarios para así entrar en sus cuentas y venderlas o aprovecharse de ellas de otras formas.

El troyano de YoWhatsApp también es capaz de robar tus credenciales de WhatsApp, ya sea para espiar tus chats y filtrarlos o para hacerse pasar por ti y cometer estafas o esparcir el malware. Eso sí, según Kaspersky, de momento no hay ningún caso reportado de estafa o espionaje a causa de este MOD.

Hay un clon de YoWhatsApp llamado WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es otro MOD de WhatsApp muy popular que recientemente cerró a raíz de las presiones ejercidas por la app oficial para prohibirlo. Sin embargo, los hackers están usando su nombre para colar malware a los usuarios. Kaspersky demostró que hay una versión de WhatsApp Plus circulando por Internet, que en realidad es YoWhatsApp con otro nombre. Esta aplicación clonada se puede descargar desde la tienda de VidMate, que es otro popular descargador de vídeos para Android.

Así que, si tienes YoWhatsApp o WhatsApp Plus en tu Android, es mejor que lo desinstales y te pases a la versión oficial para evitar un susto. Asimismo, te recomendamos tener mucho cuidado con las aplicaciones que instales desde anuncios, sobre todo si esos anuncios se muestran en apps como Snaptube o VidMate que no están disponibles en Play Store y no han pasado por los filtros de seguridad de Google.

