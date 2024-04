En TikTok se ha hecho tendencia poner a bailar personas a partir de una imagen gracias a la IA. En particular, el baile que se ha hecho más viral en los últimos días es «el rebote de Billy» o «Billy Bounce» que proviene del juego Fortnite. Ahora bien, ¿todavía no sabes cómo la gente está haciendo estos vídeos? Pues prepárate porque enseguida te explicaremos cómo tú mismo puedes «activar este emote» con las imágenes que quieras.

No hace falta ser un genio en edición, programación ni nada por el estilo, ya que la magia de poner a alguien a bailar el rebote de Billy la hace Viggle AI, una inteligencia artificial que al momento de escribir este artículo todavía está en fase beta, pero que cualquier persona puede usar gratis desde su Discord oficial. Enseguida te explicamos cómo.

Activa el emote: cómo usar Viggle AI para poner a bailar una imagen

Para hacer el rebote de Billy con IA y «activar el emote sin querer» lo único que debes hacer es esto:

Ingresa al Discord oficial de Viggle AI.

Una vez dentro, ve a uno de los canales de Create a video (los que dicen «animate-X»).

(los que dicen «animate-X»). Escribe un mensaje con esta estructura:

/animate image: motion_prompt: background: finetune:

Luego de poner « /animate image: » sube la imagen de la persona que quieres que haga el baile. En la imagen debe verse el cuerpo completo de la persona, desde la cabeza hasta los pies.

» sube la imagen de la persona que quieres que haga el baile. En la imagen debe verse el cuerpo completo de la persona, desde la cabeza hasta los pies. Después de « motion_prompt: » debes poner el código del baile que quieres que haga la persona. En este caso, para hacer el rebote de Billy, sería «$billy_bounce» (sin las comillas). Aquí tienes todos los códigos de baile que puedes usar en Viggle AI por si te interesa.

» debes poner el código del baile que quieres que haga la persona. En este caso, para hacer el rebote de Billy, sería «$billy_bounce» (sin las comillas). Aquí tienes todos los códigos de baile que puedes usar en Viggle AI por si te interesa. En « background: » debes elegir el fondo que tendrá el vídeo: white (blanco), green (verde) o from template (de la plantilla). Elige el que quieras, pero si vas a añadirle un fondo personalizado al vídeo luego, entonces selecciona green porque se te hará más fácil editarlo.

» debes elegir el fondo que tendrá el vídeo: white (blanco), green (verde) o from template (de la plantilla). Elige el que quieras, pero si vas a añadirle un fondo personalizado al vídeo luego, entonces selecciona green porque se te hará más fácil editarlo. Y en «Finetune» pon On. Esto hará que el vídeo tarde un poco más en generarse, pero será de mayor calidad. Luego de esto, el mensaje a enviar te quedará más o menos así:

/animate image:foto-de-persona.png motion_prompt:$billy_bounce background:Green finetune:On

Pulsa Enter para enviar y listo.

Ahora solo tienes que esperar a que en ese mismo chat la IA envíe tu vídeo del rebote de Billy. Normalmente, tarda entre 2 a 5 minutos en generarlo, así que ten paciencia. Si te fuiste del canal y ahora no encuentras tu vídeo, usa la herramienta de búsqueda de Discord para encontrar los mensajes donde se te menciona.

Para descargar tu vídeo del baile «rebote de billy», simplemente ábrelo, toca los tres puntos de la esquina superior derecha y elige Guardar. Eso sería en la aplicación para móviles de Discord. Si estás en PC, abre el vídeo, haz clic derecho sobre él y pincha en Guardar vídeo como.

Origen del meme «activó el emote por accidente»: el rebote de Billy

Como mencionamos al inicio, el baile «el rebote de Billy» viene del juego Fortnite en el que cualquier jugador puede hacerlo durante la partida para celebrar una victoria, por ejemplo. En TikTok se ha hecho viral poner a personas de la vida real a hacer este baile sin contexto y simplemente decir «activo el emote por error» o «activo el emote sin querer» haciendo referencia al juego.

En Fortnite es más común de lo que imaginas que un jugador se ponga a hacer bailes de la nada porque «activa el emote» por error. Pues bien, esa situación graciosa, la gente la está replicando en la vida real con la ayuda de Viggle AI. Y eso es todo; no hay más contexto o historia detrás de este meme.

Es sencillamente algo divertido, que no hace más que resaltar el triunfo del humor absurdo en la generación actual. El meme del mapache Pedro o el de «You Are My Sunshine» son otros dos buenos ejemplos.