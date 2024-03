Contexto del meme You Are My Sunshine de LeBron James en TikTok

Además de ser un excelente jugador de baloncesto, LeBron James es un empresario que ha demostrado que todo lo que toca se convierte en un negocio redituable. Esto al parecer ha causado conmoción en redes sociales, sobre todo en TikTok, pues el deportista en cuestión se ha vuelto viral a través de un meme que pocos saben de qué va.

Incluido en vídeos muy raros, LeBron James parecería haberse adueñado de la canción “You Are My Sunshine” interpretada por Christina Perri. El contenido en el que se utiliza este tema musical, el cual incluye una imagen con muchísimo brillo que muestra el rostro de LeBron James, parecería carecer de sentido, aunque la realidad es que tiene un contexto. Aquí te explicaremos qué significa este meme y por qué se lo utiliza tanto en TikTok.

¿Qué significa el meme “You Are My Sunshine” que tiene como protagonista a LeBron James?

Para explicar el significado de este meme, debemos retroceder algunos años en el tiempo. A principios del año 2022, se viralizaron otros memes de LeBron James en el que los usuarios decían que los seguidores de este jugador de baloncesto eran muy tercos, pues, según ellos, afirmaban que LeBron James era el mejor jugador de todos los tiempos.

Esto ha hecho que se ponga de moda el término “LeBron glazing”, el cual indica que los seguidores de este jugador son simplemente unos “chupamedias” (adulón). Tomando esos inicios, se ha gestado el meme al que hacemos referencia.

Intentando darle una “vuelta de tuerca”, se ha utilizado la canción “You Are My Sunshine”, la cual significa “Eres mi sol”, algo así como “sin ti no puedo vivir y siempre me haces falta”. Así mismo, a este tipo de vídeos se le añade una imagen de LeBron James en donde está extremadamente saturado el brillo (intentando emular el sol con el rostro del jugador).

Ya sabes, la próxima vez que veas un vídeo con el rostro de LeBron James y la canción “You Are My Sunshine”, podrás entender que el mismo va en tono de broma. Podríamos decir que es muy parecido al meme de Mewing, el cual también tiene como objetivo bromear con cierto tipo de personas.