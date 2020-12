¿Buscando regalos económicos para Navidad a última hora? Normalmente es complicado conseguir inventario o buenos precios para estas fechas, especialmente en pleno 2020 que las tiendas online están a tope.

Pero no importa, siempre se pueden conseguir cosas geniales con ayuda y en esta oportunidad no será diferente. Nos fuimos a Amazon a buscar regalos tecnológicos de menos de 50€ perfectos para Navidad y aquí los tenemos para ti. Son tan geniales que seguro querrás regalarle a familiares y amigos por igual. ¿Comenzamos?

Honor Band 5, una de las mejores smartbands del mercado y el regalo de Navidad perfecto

La pulsera inteligente de Honor es una de las más completas del mercado y la rival más dura de la Mi Band 5 de Xiaomi. En su momento comparamos ambas y no hubo ganadora clara pues cada una tiene sus puntos fuertes.

La Honor Band 5 destaca por un diseño muy llamativo y una pantalla AMOLED de altísima calidad gracias a su resolución de 240 x 120 píxeles, además de un brillo bastante alto ideal para días soleados. Su sistema de sujeción con hebilla es impecable, por lo que no tendrás que preocuparte de que se caiga.

Tiene resistencia de 5 ATM, por lo que puedes nadar con ella sin ningún problema, así como usarla para registrar tu actividad en 10 deportes diferentes. También cuenta con medidor de oxígeno en sangre y otras características como contador de pasos, calorías, pulsaciones, monitor de sueño, capacidad para leer notificaciones, recibir llamadas, alarma, cronómetro, control de música y más.

¿Su batería? 100 mAh de capacidad con autonomía de 14 días en modo básico y hasta 6 días con los sensores de seguimiento activos. Con todo esto podrías pensar que la Honor Band 5 cuesta un pastón, pero no, puedes conseguirla en Amazon por apenas 34€.

Auriculares TWS Honor Choice, con un precio de escándalo y una calidad de sonido impecable

Además de una smartband, otro de los grandes complementos para tu móvil son unos auriculares inalámbricos, pero no cualquiera. Los Honor Choice son de los mejores que puedes conseguir por menos de 35€ en Navidad de 2020, ya que cuestan apenas 32€.

Son auriculares TWS, por lo que no tienes que usar ambos al mismo tiempo y gastarles la batería si no lo deseas. Además, cuentan con protección IP54 así que no tendrás que preocuparte por el sudor o la lluvia.

Ofrecen un sonido con buen cuerpo y calidad tanto en graves como en agudos. Y aunque no cuentan con cancelación activa de ruido, su diseño de doble micrófono por auricular ayuda mucho a que no se filtre ningún sonido extraño en tus llamadas.

Son compatibles con Bluetooth 5.0 y hacen uso de los códec SBC y AAC, dos de los mejores en cuánto a trasmisión inalámbrica de audio. Su distancia máxima de conexión es de 10 metros (sin obstáculos), pero nosotros los probamos a unos 6 metros con 4 paredes de por medio y no hubo cortes en ningún momento.

Tienen controles táctiles y una batería de 55 mAh por auricular más 500 mAh en el estuche, lo que da una autonomía total de hasta 24 horas. Por último, podemos decir que su latencia de apenas 130 ms es de las mejores en este rango de precios, por lo que también son ideales para jugar y ver películas.

Amazon Fire TV Stick Lite, tu aliado perfecto para Navidad, y para el resto del año

Además de pasarlo en familia, diciembre se caracteriza por dos cosas más: comer hasta no poder más y tirarse en el sofá a ver películas y series en Netflix. De lo primero se encargarán tus padres y abuelos, pero lo segundo debes dejárselo al dongle de Amazon.

El dispositivo de streaming de Amazon es una maravilla porque permite convertir tu TV tradicional en un Smart TV súper completo que funciona muy bien como centro de entretenimiento.

El Fire TV Stick es compatible con las principales plataformas de streaming del mercado (como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+), además de muchas aplicaciones y juegos súper divertidos. También es capaz de reproducir contenido en resolución Full HD con HDR10+, HLG y sonido Dolby Atmos de excelente calidad.

¿Quieres hacer un regalo ultra económico que cualquiera sepa apreciar? Entonces debes llevar el Fire TV Stick Lite por solo 20€. Aparte trae su propio mando a distancia con micrófono que le aporta compatibilidad con Alexa, aunque solo con controles para el mando.

Si deseas el Fire TV Stick con mandos para tu televisor deberás comprar el modelo estándar por 30€, pero lamentablemente no lo recibirás hasta enero.

Estación de carga Aukey PA-T11, para cargar hasta 6 dispositivos a la vez

Un problema común es que todos tenemos dispositivos que necesitan cargarse y las tomas eléctricas nunca llegan, especialmente en días festivos como estos. ¿Conoces a alguien que le haya pasado? Si la respuesta es que sí, entonces deberías pensar en regalarle una estación de carga.

La Aukey PA-T11 es una de las mejores soluciones a este tipo de problemas, ya que permite cargar hasta 6 dispositivos al mismo tiempo utilizando una sola toma de corriente. ¿Cómo? Gracias a sus múltiples conectores USB compatibles con Quick Charge 3.0 y AiPower.

Esta estación de carga tiene una potencia máxima de salida conjunta de 60W, así que no habrá dispositivo electrónico que se quede fuera de la fiesta. ¿Cómo se distribuyen sus salidas? De la siguiente manera:

4 conectores USB con tecnología AiPower capaces de ofrecer una potencia de salida de 9,6A para 5V.

capaces de ofrecer una potencia de salida de 9,6A para 5V. 2 conectores USB con tecnología Quick Charge 3.0 con salida de 3A (de 3.6 a 6.5V), 2A (de 6,5 a 9V) y 1,5A (de 9 a 12V).

¿Te preocupa su tamaño? Es solo un poco más grande que la palma de tu mano y pesa 206,8 gramos. Puede parecer mucho para un cargador, pero no te preocupes porque cuenta con un cable de 70 cm con el que podrás colocarlo en una superficie más resistente sin problemas. ¿Su precio? 30€ en Amazon.

Power bank Baseus de 30000 mAh, para que tus dispositivos no te abandonen nunca

Aunque la autonomía de los móviles ha mejorado en los últimos años, lo cierto es que en algunas situaciones se sigue quedando corta. Si conoces a alguien que mueva constantemente entonces un buen regalo de Navidad para esa persona sería una batería externa.

Pero no cualquier batería es buena, y casi ninguna ofrece tanto como la opción de Baseus de 30000 mAh. Con esa capacidad puedes cargar ciertos móviles hasta 10 veces, un iPad Mini 4 veces y hasta darle vida a un MacBook. ¿Cómo es posible esto último? Debido a que el power bank de Baseus no solo tiene mucha capacidad, sino también suficiente potencia.

El dispositivo de Baseus cuenta con 3 salidas de carga con potencia distribuida de la siguiente manera: USB de 5V/1A, USB de 5V/2,4A y USB-C de 5V/3A. Su precio en Amazon es de solo 29€, un chollo para una capacidad de batería tan grande. Quizás echamos en falta un led que sirva como linterna de emergencia, pero no se puede pedir más con ese precio tan bajo.

¿Ya decidiste a quién le regalarás cada uno de estos dispositivos?