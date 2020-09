Tanto Honor como Xiaomi saben lo que hacen, y año tras año han ido mejorando su smartband, uno de sus productos estrella. En la actualidad sus máximos exponentes son la Honor Band 5 y la Xiaomi Mi Band 5, vamos a ponerlas a prueba para ver cuál es la mejor de las dos. En las siguientes líneas descubrirás cuál tiene mejor batería, cuál ofrece más funciones e intentaremos despejar todas las dudas que te surjan.

Antes de empezar con nuestra opinión acerca de las mismas, nos gustaría explicarte en una tabla, de forma visual, las principales diferencias entre estas pulseras aunque ya te avanzamos que en realidad son mucho más parecidas de lo que seguramente pensabas. De hecho, el veredicto final te va a dejar de piedra…

Xiaomi Mi Band 5 vs Honor Band 5: ¿Realmente una es mejor que la otra?

Empecemos por la tabla de características, para que veas que en realidad no hay demasiadas diferencias y ambas pulseras ofrecen prácticamente las mismas funciones.

Especificaciones Mi Band 5 Honor Band 5 Dimensiones y peso Peso de 11,9 gramos y un ancho de la pulsera de 18,15 mm Peso de 22,7 gramos y un ancho de la pulsera de 17,2 mm Sumergible Resistencia al agua 5 ATM (50 metros de profundidad) Resistencia al agua 5 ATM (50 metros de profundidad) Pantalla Pantalla AMOLED a color de 1,1 pulgadas con resolución 126 x 29 píxeles Pantalla AMOLED a color de 0,95 pulgadas con resolución de 240 x 120 píxeles Conexiones Conexión Bluetooth 5.0 LE, sensor de 6 ejes de alta precisión (3 ejes de bajo consumo y 3 ejes para el giroscopio) y sensor de ritmo cardíaco PPG. Micrófono digital MEMS Conexión Bluetooth 4.2,giroscopio, sensor IMU de 6 ejes, medidor de pulso y medidor de SpO2 Batería Batería de 125 mAh que dura hasta 14 días Batería de 100 mAh que dura hasta 13 días Funciones Contador de pasos, registrar ejercicio (hasta 11 deportes), monitorizar el sueño, medir el pulso, contar calorías, notificaciones, recibir llamadas, cronómetro, alarma, controlar la música, respiración, índice PAI, encontrar el teléfono, etc. Contador de pasos, registrar ejercicios, monitorizar el sueño, medir el pulso, contar calorías, medir el nivel de oxígeno en sangre, notificaciones, recibir llamadas, cronómetro, alarma, controlar la música, etc. Compatibilidad Compatible con Android 5.0 Lollipop o superior, e iOS 10.0 o superior Compatible con Android 4.4 o superior, e iOS 9.0 o superior

Si echas un vistazo rápido a la tabla entenderás que en realidad son bastante similares. Las principales diferencias entre ambas en realidad están entre el diseño y algunas características en las que ambas difieren. Vamos a profundizar en ello.

Tienen un diseño diferente, la Mi Band 5 es más ligera pero la Honor Band 5 es más segura

Ambas pulseras comparten un mismo concepto, ligereza en la mano y una pantalla AMOLED en la que ver todos tus progresos y notificaciones. Sin embargo, difieren bastante en cómo han implementado la pastilla en la que va todo el hardware de la pulsera, e incluso en la correa.

La Mi Band 5 permite cambiar la correa fácilmente , y la que trae de serie es mucho más cómoda y ligera que la de la Honor Band 5. Sin embargo, esta se cae cuando la enganchas sin querer en cualquier lado por lo que no es demasiado segura.

, y la que trae de serie es mucho más cómoda y ligera que la de la Honor Band 5. Sin embargo, esta se cae cuando la enganchas sin querer en cualquier lado por lo que no es demasiado segura. La Honor Band 5, por el contrario, no permite cambiar la pulsera y añade un cierre de hebilla que la hace muy segura en la mano y evita que se caiga.

Aquí tendrás que priorizar, pero yo personalmente prefiero la Honor Band 5 porque no se me cae accidentalmente de la mano, ya que la Mi Band 5 si te despistas y se te cae es fácil que la pierdas en una aventura por la montaña. Eso sí, la Mi Band 5 al permitir cambiar la pulsera hace posible que te puedas hacer con una que tenga hebilla, por lo que no será un problema pero sí añadirá un sobrecoste.

La pantalla de la Honor Band 5 está por encima de la Mi Band 5

Si te fijas en su pantalla, observarás que la pantalla de la Mi Band 5 es más grande que la de la Honor Band 5 y eso es genial, sin embargo, la pantalla de la Honor Band 5 tiene muchísima más resolución y brillo, además de mejores animaciones en general.

Estamos seguros que ninguna de las dos te decepcionará en absoluto pero sí que es cierto que si pasas de la Honor a la Xiaomi sí notarás la pérdida de brillo y de definición, pues tiene bastante más resolución una que la otra. También hay que destacar que la mayoría de animaciones (sobre todo de las notificaciones) están más logradas en la Honor Band 5 que en la Mi Band 5, pero no es una diferencia como para plantearse cambiar una por la otra. Ahora bien, si no tienes ninguna quizás sí te interese más la calidad visual y en ese caso tendrías que optar por la de Huawei.

Ambas monitorizan toda tu actividad diaria, aunque la Honor Band 5 ofrece oxímetro

En cuanto a funciones, ambas hacen prácticamente lo mismo salvo ciertos detalles. La Honor Band 5 tiene oxímetro y la versión global de la Mi Band 5 no lo trae incorporado. Eso hace que el Honor Band 5 te permita ver el oxígeno en sangre. La Mi Band 5 tiene algunas funciones que la Honor no, como el índice PAI (un índice que te motiva a hacer más actividad cada día, puntuándote según tu nivel de actividad) y el medidor de estrés, además de unos ejercicios para la respiración.

Ahora bien, todo lo demás lo hacen prácticamente igual:

Contar los pasos y medir tu actividad diaria.

Seguimiento deportivo, donde la Mi Band 5 ofrece algún deporte extra pero nada destacable. Eso sí, la Mi Band 5 puede detectar cuando inicias una actividad y avisarte, opción que en la Honor Band 5 no tiene.

y avisarte, opción que en la Honor Band 5 no tiene. Medir el sueño, de forma bastante precisa y mostrando incluso la fase REM.

Medir el pulso: al momento y también en las diferentes actividades.

Mostrar notificaciones de aplicaciones como WhatsApp, y todas las quieras, además de las llamadas entrantes. Puedes personalizar las notificaciones que ves y configurar todas las apps.

Funciones extra como cronómetro, alarma, control de reproducción de la música, control de la cámara desde la pulsera, etc.

La Mi Band 5 tiene más batería, pero la diferencia no es clave para decidirse

En cuanto a autonomía, la Mi Band 5 tiene una batería ligeramente superior y con la mayoría de funciones activadas, la duración en mí caso ha sido la siguiente:

10 días en la Mi Band 5 y unos 6 días en la Honor Band 5.

Es cierto que la Honor Band 5 ofrece una duración de batería menor pero eso no será un gran problema al tener que pasar por el cargador un día a la semana. Si la diferencia fuese mucho mayor sí que preferiría la Mi Band 5 pero de 10 a 6 días en el día a día no hay demasiada diferencia y además, ambas se cargan de la misma forma, con su cargador original y exclusivo, aunque la carga de la Mi Band 5 es más rápida.

Las aplicaciones son igual de completas, simplemente lo muestran todo diferente

En cuanto a las apps, usan una app diferente pero ambas funcionan de una forma similar. Las dos permiten ver todo el historial diario, el sueño, cambiar todas las opciones de la pulsera, etc. No hay mucho que comentar en este apartado. Eso sí, en cuanto a funciones extra y opciones, la Mi Band 5 tiene algo más de comunidad y eso le da cierta ventaja. Por lo que encontrarás un montón de apps pensadas para esta, no oficiales, en Play Store. Te dejo unas capturas a continuación, verás que en realidad son muy similares aunque las cosas cambien un poco de sitio.

Mi Fit en la Mi Band 5

Huawei Salud en la Honor Band 5

¿Cuál elegir? ¿Mi Band 5 u Honor Band 5?

Visto todo lo anterior, tendrás claro que en realidad elegir entre la Xiaomi Mi Band 5 u Honor Band 5 no es una decisión fácil. Es por eso que tú mismo deberás valorar lo que estás buscando. A continuación te vamos a dejar dos párrafos donde se resumirá lo mejor de cada una de ellas:

La Xiaomi Mi Band 5 es más completa en funciones , a excepción de que no tiene oxímetro, además de tener una mayor comunidad y permitir cambiar las correas fácilmente por decenas de opciones.

, a excepción de que no tiene oxímetro, además de tener una mayor comunidad y permitir cambiar las correas fácilmente por decenas de opciones. La Honor Band 5 tiene oxímetro, y goza de una pulsera con hebilla que la hace más segura al momento de llevarla. Además de eso, esta destaca por la calidad de su pantalla y resolución, muy cercana a la de algunos smartwatch.

Si quieres profundizar más en cada una de ellas, te recordamos que las hemos analizado y probado a fondo durante más de un mes. Aquí puedes leer ambas reviews:

Y si ya te has decidido por una de las dos, te dejamos el enlace a Amazon donde las podrás conseguir con la mejor garantía a buen precio. Ambas rondan los 30€ por lo que el precio en este caso no será determinante. Lo que sí te recomendamos es que si tienes un móvil Huawei optes por la Honor y si tienes un Xiaomi por la Mi Band, se integran mejor y en el día a día se nota. Si tienes cualquier otro móvil recuerda que ambas son compatibles al 100%, por lo que tampoco será un problema.