Xiaomi tiene una de las smartbands más vendidas a nivel mundial, y esa no es otra que la Mi Band. A pesar de ello, cada año le añade algunas mejoras para hacer de esta, un dispositivo casi perfecto a un precio irrisorio. La Mi Band 5 es, sin duda, la mejor que ha lanzado hasta la fecha pero después de probarla durante 1 mes queremos que sepas si vale o no la pena su compra.

Centraremos nuestros esfuerzos en explicarte cómo es la Mi Band 5, qué puedes hacer con ella e incluso si vale la pena actualizarse de la generación anterior, smartband la cual también hemos analizado hace bastante tiempo. Y antes de empezar ya te adelantamos algo: es mejor que la anterior, pero Xiaomi se dejó algunas cosas en la versión global…

Review de la Xiaomi Mi Band 5, una smartband genial y más completa que nunca

Cuando Xiaomi presentó la Mi Band 5 en China, lo hizo con dos añadidos que finalmente no llegaron a la versión europea: el NFC y el medidor de oxígeno en sangre. Ambas características no llegaron en el modelo global y eso incomodó a los usuarios, sobre todo cuando en la Mi Band 4 sí llegó a activarse el NFC en algunos países de Europa.

A pesar de eso, la Mi Band 5 mejora en prácticamente todo a la generación anterior: tiene un sistema de carga que no requiere sacar la pulsera de la banda (lo cual era bastante incómodo y degradaba la banda a largo plazo), mejora su pantalla con más diagonal y más brillo; y también añade una gran cantidad de funciones como el PAI, ejercicios de respiración, más deportes, el medidor de estrés y algunas cosas más. Antes de seguir hablando de ello, detallemos sus características para que sepas qué hay en su interior:

Pantalla AMOLED a color de 1,1 pulgadas con resolución 126 x 29 píxeles.

con resolución 126 x 29 píxeles. Conexión Bluetooth 5.0 LE.

Vibración y sensores: sensor de 6 ejes de alta precisión (3 ejes de bajo consumo y 3 ejes para el giroscopio) y sensor de ritmo cardíaco PPG. Micrófono digital MEMS.

Batería de 125 mAh que dura hasta 14 días.

Funciones de salud : contador de pasos, registrar ejercicio (hasta 11 deportes), monitorizar el sueño, medir el pulso, contar calorías y más.

: contador de pasos, registrar ejercicio (hasta 11 deportes), monitorizar el sueño, medir el pulso, contar calorías y más. Notificaciones, recibir llamadas, cronómetro, alarma, controlar la música, respiración, índice PAI, encontrar el teléfono, etc.

Resistencia al agua 5 ATM (50 metros de profundidad).

Peso de 11,9 gramos y un ancho de la pulsera de 18,15 mm.

Compatible con Android 5.0 Lollipop o superior, e iOS 10.0 o superior.

Tiene 512 KB de memoria RAM y 16 MB de memoria flash.

Pasemos a hablar del diseño y funciones, ahí ampliaremos toda esta información para que veas si vale o no la pena.

El diseño de la Mi Band 5 mejora lo que todos estábamos esperando

Correa de la Mi Band 5 1 de 2

Esta nueva Mi Band 5 de Xiaomi da el salto al cargador magnético y mejora, por fin, uno de los grandes problemas de las Mi Band. Ya no hará falta sacar la pastilla de la correa, pues el cargador se adherirá de forma magnética a la misma en la parte inferior. Esto hace que la pulsera en la mano también sea un poco más cómoda y ligera que antes.

La pulsera, como siempre, está fabricada en plástico TPU aunque podrás comprar miles de bandas diferentes en Amazon a muy buen precio. Podrás elegir entre bandas de metal, de otros colores, etc. No podrás aprovechar las bandas de la Mi Band 4 pero sí podrás conseguir algunas nuevas a un precio muy bueno. Como no, la sensación en la muñeca es casi de no llevarla, pues es tan ligera que a penas te enteras de que la llevas. A mí personalmente me ha parecido incluso más cómoda que la anterior aunque tiene un problema y es que a veces, si se te engancha con algo, se te puede desabrochar sola la banda y caérsete.

La Mi BAND 5 ha mejorado en lo que realmente necesitaba

Otra de sus grandes mejoras es la pantalla, que sube casi un 20% de tamaño con respecto a la anterior generación para montar un modesto panel AMOLED de 1,1 pulgadas mucho más grande, en el que se ven mucho mejor las cosas. Disfruta de unos 450 nits de brillo aunque esto se siente especialmente en la autonomía de la pulsera, que ha mermado bastante con respecto a la anterior generación.

La pulsera está fabricada en un plástico muy resistente y protegida en la parte superior con un cristal reforzado y terminación 2.5D en los laterales, para una pequeña curva. Lo cierto es que todos los que la han probado coinciden en lo mismo: la Mi Band 5 se ve mucho mejor que la 4, y eso le permite disfrutar de esferas mucho más llamativas. Las propias interfaces de serie son mejores pero seguirás encontrando un montón de esferas en Internet para descargar en tu pulsera. Con esta app podrás conseguir todo tipo de watchfaces para tu Mi Band 5.

¿Qué puedes hacer con la Mi Band 5?

Una de las cosas que más me llamó la atención con la Mi Band 5 es que en un principio parecía solo una simple mejora con respecto a la Mi Band 4 pero se añaden muchas funciones que no estaban en la anterior. A la posibilidad de ver notificaciones, quién llama, localizar el móvil, etc. se suman algunas funciones nuevas y muy interesantes:

Posibilidad de monitorizar más deportes : correr, bicicleta, caminar, elíptica, remo, yoga, saltar a la cuerda, nadar en la piscina o ejercicio libre.

: correr, bicicleta, caminar, elíptica, remo, yoga, saltar a la cuerda, nadar en la piscina o ejercicio libre. Seguimiento del ciclo menstrual femenino: para controlar la menstruación de forma precisa desde la app.

femenino: para controlar la menstruación de forma precisa desde la app. Mejora del seguimiento del sueño : analizando también la fase REM. Ahora es capaz hasta de monitorizar una posible siesta.

: analizando también la fase REM. Ahora es capaz hasta de monitorizar una posible siesta. PAI : un índice de vitalidad personal que se calcula teniendo en cuenta la persona y su actividad diaria, el cual te motiva a superarte día tras día.

: un índice de vitalidad personal que se calcula teniendo en cuenta la persona y su actividad diaria, el cual te motiva a superarte día tras día. Monitor de estrés en tiempo real: para que puedas comprobarlo en cualquier momento.

en tiempo real: para que puedas comprobarlo en cualquier momento. Ejercicios de respiración: para que puedas relajarte y bajar el pulso.

Como puedes ver, hay un montón de novedades que no estaban en la anterior generación además de todos los cambios estéticos que se aprecian en la misma. Y lo cierto es que, en funciones, supone un salto mucho más grande que el que hubo de la Mi Band 3 a la Mi Band 4, donde se mejoró mucho lo estético pero muy poco lo funcional de la Mi Band.

La Mi band 5 cambia en estética, pero todavía más en funciones

Y como no, podrá monitorizar toda tu actividad diaria e incluso enviarte mensajes cuando llevas mucho tiempo sentado. Lo que más me ha gustado de todo esto es que ahora goza de control las 24 horas e incluso puede detectar actividades y actuar de forma automática cuando siente que estás andando o corriendo (te pedirá confirmación mediante vibración al pasar 4 minutos).

Funciones Mi Band 5 1 de 4

A todas estas funciones hay que añadir muchas de las que ya estaban como el control del reproductor de música del móvil y el volumen, la función para encontrar el teléfono, silenciar el móvil, el modo no molestar, sacar fotos, notificación de llamadas, desbloquear el teléfono con la Mi Band, temporizador, eventos, pronóstico del tiempo y todas las notificaciones de tus apps favoritas como WhatsApp, Gmail, etc. Desde la app podrás elegir todas las apps que podrán mostrar notificaciones en la pulsera aunque solo podrás verlas y no interactuar con ellas como en todas las smartbands. En funciones parece que es bastante más completa que muchas otras alternativas, como la Honor Band 5.

Mi Fit te permitirá controlarlo todo, de forma precisa

Tanto para controlar la pulsera como para ver todos los datos, necesitarás la app Mi Fit de Xiaomi aunque también podrás sincronizar todos los resultados con Google Fit. Configurar la pulsera es bastante fácil, ya que solo tendrás que conectarla a la app activando el Bluetooth y conectarte con una cuenta Mi.

La app está en español y en ella podrás ver de forma muy precisa todos los resultados de tus entrenos, actividad diaria, históricos, etc. Además, desde la propia app podrás configurar todas las opciones de la Mi Band 5 y tendrás a tu disposición opciones para activar o desactivar cada una de las funciones, de forma simple y rápida. Lo que no me termina de gustar de Mi Fit es que muestra una notificación persistente en el móvil para funcionar. Aunque no hemos notado que gaste más batería el móvil por usar esta app todo el tiempo.

¿Cuánto dura la batería de la Mi Band 5?

Esta Mi Band 5 se carga en menos de 2 horas pero disfruta de una autonomía algo menor que en las anteriores generaciones. Con la mayoría de funciones activadas y un uso intenso rondará los 10 días de autonomía y en uso normal unos 14, pudiendo llegar hasta los 20 en modo ahorro de energía.

Ahora bien, si vas a usar una smartband para monitorizar tu actividad, seguramente tiendas más a la duración de batería reducida que a la larga, aunque con el nuevo cargador y lo fácil que es recargarla no será para nada incómodo darle un chute cada 10 o 12 días.

¿Vale la pena comprar la Mi Band 5?

Desde luego, si buscas una smartband para medir de forma precisa todo lo que haces en el día a día, esta será una de las mejores a considerar. Tanto las smartbands de Xiaomi como las de Huawei están dando un resultado genial aunque esta Mi Band 5 demuestra que Xiaomi está un paso por delante de los rivales con respecto a funciones y modos.

La Mi Band 5 es la smartband más precisa y completa que hemos visto hasta la fecha y te recomendamos su compra si quieres una smartband para medir toda la actividad que haces día a día y ver todas las notificaciones que te llegan. A menos que necesites el GPS para medir tus entrenos (que en este caso puedes usar el móvil para tal fin), una smartband es perfecta, pues es más cómoda que un smartwatch, le dura mucho más la batería y a fin de cuentas, hacen casi lo mismo. Su precio ronda los 31€ en Amazon.