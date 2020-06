La Xiaomi Mi Band 4 es una smartband a la que se le puede sacar muchísimo partido y sirve para muchas cosas. Eso sí, hay una en concreto que llevamos queriendo años y que esperábamos con ansias: hacer uso del chip NFC para poder pagar en establecimientos sin tener que llevar el móvil encima.

Por el momento, la versión Global que se vende en Europa no lo trae y solo estaba disponible en los países asiáticos… Esto acaba de cambiar. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Usar tu tarjeta Mastercard desde la Mi Band 4 ahora es posible

La verdad es que la noticia tampoco tiene mucho más. En resumidas cuentas, serás capaz de pagar acercando tu pulsera al datáfono y no será necesario que saques el móvil. Esto es algo que nos parece realmente cómodo y, más aún, en tiempos del coronavirus. Eso sí, ya podrían haberlo implementado antes, ¿no crees?

Para usarlo solo tendrás que asociar tu tarjeta Mastercard a tu pulsera desde la app Mi Fit. Una vez cambies la región a Rusia ya te saldrá la opción y podrás emparejarla.

El NFC se reservaba para las versiones Chinas de la Mi Band 4 junto a su asistente de voz y si la tienes… Sentimos decirte que no, no tienes este chip en la tuya (a no ser que la compraras en China y te viniera la versión de allí). Xiaomi ya está empezando a venderla con el NFC en sus tiendas de Rusia y es de esperar que hagan lo mismo en España.

Esto es algo que un futuro puede significar un antes y un después en la forma que movemos el dinero. Creemos que se acabará extendiendo en muchos lugares comunes como, por ejemplo, el transporte público. Bastante cómodo desde luego.

El precio de venta creemos que no será demasiado elevado y puede que incluso dejen la versión sin NFC de lado… Quién sabe. Lo que si esperamos con los brazos abiertos es que la Xiaomi Mi Band 5 llegue con el chip NFC y ya podamos hacer uso de esta función con cualquier tarjeta y país. Su lanzamiento es el 11 de junio, estaremos atentos y te contaremos todos los detalles.

Fuente | Tizen Help