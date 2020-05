La esperadísima Xiaomi Mi Band 5 podría presentarse muy pronto y ya los primeros rumores acerca de sus características han empezado a surgir. Al parecer, la Mi Band 5 será un gran salto respecto a la Mi Band 4, pues contará con una pantalla más grande y NFC en su versión global (ya no será exclusivo de la versión china, como en la Mi Band 4). Además, tendrá muchos más sensores y funciones, pero manteniendo su precio asequible.

Y es que, según TizenHelp, un sitio web especializado en noticias de wearables, la Xiaomi Mi Band 5 llegará con un sensor SpO2 (para medir el nivel de oxígeno en sangre), una función de seguimiento del ciclo menstrual y compatibilidad total con Alexa para controlar los dispositivos inteligentes de tu hogar con comandos de voz. A continuación, te contamos todos los detalles de esta filtración.

Así será la Xiaomi Mi Band 5: soporte para Alexa, sensor SpO2, NFC y más…

La Xiaomi Mi Band 5 será una pulsera inteligente orientada al cuidado de la salud del usuario. Por ello, incluirá la función de oxímetro para medir los niveles de oxígeno en sangre (SpO2) a través de un sensor, lo cual te permitirá saber si tus músculos están óptimamente oxigenados para hacer ejercicio. Además, la Mi Band 5 será la primera smartband de Xiaomi en contar con soporte para Alexa y con la capacidad realizar un seguimiento al ciclo menstrual de la mujer. Esta última función no utiliza un sensor específico, pues es una característica de software.

En cuanto a Alexa, esta no será la primera vez que un wearable de Xiaomi ofrezca un asistente virtual, pues la compañía suele incluir su propio asistente virtual chino (Xiao AI) en los dispositivos inteligentes que lanza en su país natal. Sin embargo, la Mi Band 5 traerá a Alexa tanto en su versión china como en su versión global. Es decir, por primera vez los usuarios internacionales podrán usar un asistente virtual en una smartband de Xiaomi que entienda su idioma (Alexa habla español, japonés, francés, alemán, etc.). Lo único malo es que la Mi Band 5 no tendrá un altavoz, por lo que Alexa solo te responderá mediante texto.

Por otra parte, con respecto al NFC, la fuente menciona que solo la versión china de la Mi Band 5 (con número de modelo XMSH10HM) soportará esta conectividad. No obstante, añade que habrá una versión internacional llamada Mi Smart Band 5 (con número de modelo XMSH11HM) que sí tendrá NFC. Habrá que esperar para ver si todos estos rumores son ciertos. Por ahora, se espera que la presentación oficial de la Mi Band 5 sea en algún momento del mes de junio, aunque podría retrasarse hasta la primera semana de julio.